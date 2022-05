Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u ponedjeljak da se ide u izmjene Zakona o obrani iz 2013. godine jer u njemu ima nedorečenosti oko ovlasti predsjednika Republike u mirnodopskom i razdoblju rata, a ne radi povećanja ili smanjenja ovlasti aktualnog predsjednika.

"U tom zakonu su pronađene nedorečenosti pojedinih članaka, za nas su oni vrlo jasni, očito je bile jasno Josipoviću, Grabar-Kitarović i svima ostalima, ali Milanović, koji ga je donio, kaže da mu je loš jer mu u ovom trenutku ne ide na ruku", rekao je Banožić novinarima.

Štitim vojsku da ne završi na stranicama medija

Neću ništa raditi po pitanju ovlasti predsjednika Republike, nego samo predložiti specificiranje članaka koji su puno puta doveli Hrvatsku vojsku na stranice medija, kazao je Banožić prigodom obilježavanja 31. obljetnice pogibije 12 redarstvenika u Borovu Selu.

Banožić je izmjene zakona objasnio potrebom da se “zaštiti vojska”, pa je novinare zanimalo od koga. "Kad pogledate podijeljenost unutar vojske, na način da tražite od nekoga da ne stane uz ministra, ne ide na polaganje vijenca ili da ne smije imati izaslanika, onda to postaje problem", istaknuo je.

'Sve ispada politički problem'

Neke zapovijedi nije ni potpisao predsjednik nego predstojnik Ureda predsjednika, onda to ide načelniku Glavnog stožera, a i novinarima je bio zabranjen ulaz u vojarnu, kao i njemu kao ministru da govori u pojedinim slučajevima.

"Hrvatska vojska to nije zaslužila, sve ispada politički problem, a ne svečani događaj. Jasnije definiranje članaka će riješiti tu situaciju, štitim hrvatske vojnikinje i vojnike da ne završavaju na stranicama medija i da druge države ne promatraju trenutnu slabost u sustavu", ustvrdio je.

Zašto skriva podatke o neovlaštenom korištenju helikoptera

Novinari su ga pitali i zašto ne objavi podatke kada je Milanović neopravdano koristio helikoptere, na što je Banožić odgovorio kako je to zato što je Milanović stavio oznaku tajnosti na ta putovanja, "a iz onoga što se u medijma pojavljuje po pitanju pomilovanja Perkovića i Mustača mogu zaključiti tko je bio na tim putovanjima".

Govoreći o kupnji francuskih borbenih zrakoplova Rafale, kazao je kako ne zna otkud odjednom zaokret kod predsjednika republike, koji je ranije tu kupnju pohvalio i bile su pozitivne ocjene u javnosti.

Upitan je li kupnju zrakoplova trebalo uvjetovati francuskom podrškom izmjeni izbornog zakona u BiH, odgovorio je kako je vojska htjela zadržati borbenu spremnost i krenuti ka modernizaciji višenamjenskih borbenih zrakoplova, sve prema zahtjevu OSRH.

'Milanović je usamljen u stavu oko Finske i Švedske'

"Kad govorimo o vanjskopolitičkim prilikama, uvijek se sjeda za stol i traži podrška partnera u raznim područjima, jedan od njih je izborni model u BiH. U zadnjih godinu dana primijetili ste zaoštravanje odnosa prema bošnjačkoj strani koju čini Milanović i diplomatski proces dovodi u težu poziciju". Mi se borimo za Hrvate, a Predsjednik stvara sve veći razdor između Hrvata i Bošnjaka i očekuje da se će se nešto dogovoriti oko zakona, to je žalosno, ocijenio je.

Govoreći o stavu Milanovića da ulazak Finske i Švedske u NATO savez treba uvjetovati promjenom izbornog zakona u BiH, kojom bi se omogućilo Hrvatima da biraju sami svoje predstavnike, Banožić kaže da je predsjednik “usamljen u ovoj priči”.

Komentirao je i to što na snimci obilježavanja 27. obljetnice VRO Bljesak u Okučanima, objavljenoj na stranicama MORH-a, nema Milanovića. “Ne režem nikoga, ali kada uzimate metar izmjerite što je na službenim stranicama Ureda predsjednika. Kad me budete vidjeli s kamerom na ramenu da nešto snimam, onda me pitajte”, rekao je.