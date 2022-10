Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u ponedjeljak da ostaje pri odluci o upisu HDZ-ovog saborskog zastupnika Ante Bačića u Ratnu školu "Ban Josip Jelačić" ustvrdivši da su više od osamdeset puta primijenili takve odluke kad se nekoga upućivalo na školovanje.

"Što se mene tiče odluka je tu", rekao je Banožić novinarima na predstavljanju nacionalnog spota kampanje "We are Nato", upitan krši li se zakon kad je u pitanju odobravanje Bačićeva upisa u Ratnu školu, kao što tvrdi predsjednik Republike Zoran Milanović.

'Neka Milanović zabrani svojim najbližima ulaske u prostorije HV-a'

Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga rekao je u nedjelju, komentirajući upis Bačića, da je to kazneno djelo jer u Ratnoj školi nema mjesta za saborske zastupnike, koji su po definiciji državni dužnosnici.

Banožić je kazao da temeljem Zakona o službi u oružanim zakonima postoji upućivanje na izobrazbu četvrtog stupnja, gdje se na izobrazbu mogu uputiti osobe iz drugih tijela, stranih partnerskih zemalja i pojedini ljudi drugih kategorija.

"U ovom slučaju upotrijebio sam praksu koja je dosad bila više od 20 puta, a ako bi uzeo kategoriju stranih vojnika, odnosno stranih partnerskih zemlja, tu bi dodao broj 64", rekao je Banožić dodavši da su više od 84 puta imali primjenu odluke ministra kad se nekog upućuje na školovanje.

Na novinarsku napomenu da se taj članak zakona odnosi na službenike koji su u državnoj upravi proveli najmanje 10 godina, što Bačić nije, Banožić je odvratio: "To nije istina, pročitajte zakon".

Za Milanovićevu najavu da će osobno zabraniti ulazak takvim ljudima u prostorije Hrvatske vojske, Banožić je rekao kako prije svega očekuje da predsjednik to zabrani "svojim najbližima koji kontinuirano upotrebljavaju vojne objekte za svoje relaksirajuće aktivnosti".

"Milanović tumači dijelove zakona koji njega interesiraju, one koji ga ne interesiraju jednostavno ignorira", ustvrdio je.

Naglasio je da su vojarne pod upravljanjem Ministarstva obrane te predbacio Milanoviću da ga već godinu i pol optužuje da radi mimo zakona, a u pravilu se Milanović ponaša mimo zakona, koristeći materijalne resurse i Hrvatsku vojsku u privatne stvari koje se puno puta ni ne tiču protokolarnih aktivnosti.

Vezano za slučaj ravnatelja VSOA-e Ivan Kindera, koji je u petak poslao zahtjev za razrješenjem, Banožić je rekao da ima kandidata za njegovog nasljednika.

"Kinder je meni dao osvrte koji upućuju da dio ljudi unutar vojno-sigurnosnog aparata nije odrađivao zakonske stvari. Samim time moje povjerenje prema generalu Kinderu postoji jer ga poznajem kao osobu i znam da on u tom pravcu nikad nije išao niti bi sebi dopustio nekakvu korist i tom smislu ima moju podršku i povjerenje u daljnjem radu", kazao je.

'Ne pristajem na pritiske u vezi imenovanja'

Banožić smatra da bi rad VSOA-e trebao doživjeti promjene, a to bi bilo puno lakše da je prije više od godinu dana imenovan zamjenik ravnatelja, kad je to on predlagao i tražio, što je predviđeno pravilnikom.

Milanoviću koji je rekao da se o imenovanju Kinderova nasljednika može razgovarati samo u sklopu cijelog paketa imenovanja na visoke položaje u Oružanim snagama, Banožić je poručio da ne pristaje na pritiske.

"Mogu pristati jedino to da napravim paletu ljudi koji će svojim sposobnostima i radom biti odgovarajući za takvo radno mjesto, takva imena ću predložiti sukladno zakonu i na taj način očekujem da će se izabrati ravnatelj", rekao je.