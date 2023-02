Ministar obrane Mario Banožić komentirao je informacije o sve manjem broju ročnika koji ulaze u vojni sustav, istaknuvši da je pad zabilježen nakon ruske agresije na Ukrajinu, a ocijenio je i da "destruktivne izjave ruše osjećaj da se služenjem vojnog roka gradi Hrvatska".

Banožić je u petak obišao radove na izgradnji hangara za helikoptere Black Hawk nakon čega su ga novinari upitali koliko rasprave s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem utječu na podatak da u vojni sustav ulazi manje ročnika, i tko je kriv za tu situaciju.

Povećat će se naknade tijekom obuke; brojno stanje i opremljenost HV su klasificirani podaci

"Kad pogledate godine ulazaka u dragovoljno služenje vojnog roka, odnosno broja ljudi koji se odaziva, on je u padu, najviše nakon same geopolitičke situacije, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu. To stvara izazov kod mladih ljudi, pogotovo kod roditelja koji su im najveća podrška", rekao je ministar.

Dodao je da su tu i određeni ekonomski elementi koje rješavaju, prije svega, kroz povećanje naknade koju bi primali tijekom obuke, a radit će i na izmjenama zakona te razgovarati s drugim resorima.

"Izjave predsjednika bi trebale prije svega biti afirmativne i konstruktivne za društvo, davati nadu u ovakvim teškim trenutcima", dodao je.

Banožić je naveo kako je Hrvatska vojska jedna od sastavnica domovinske sigurnosti kojoj hrvatski narod najviše vjeruje jer je u kriznim situacijama pokazala kako je najspremnija za najbrže odgovoriti na izazove.

"Mislim da upravo kroz konstruktivni pristup, afirmativnim načinom rada možemo doći do stvaranja onog osjećaja da se kroz dragovoljno služenje vojnog roka gradi Hrvatska. Ako budu izjave predsjednika ovako destruktivne, naravno da to automatski ovu formulu ruši", ocijenio je Banožić.

Što se tiče privlačenja budućih vojnika, rekao je i kako ljudi u vojsku neće ići samo zbog novca, već osjećaja pripadnosti Hrvatskoj i hrvatskom narodu s onim sposobnostima koje se steknu za vrijeme obučnih aktivnosti.

Upitan smatra li da Milanović nekada odaje previše informacija kada govori o stanju o vojsci, Banožić je odgovorio da su brojno stanje i stanje materijalno tehničke opremljenosti klasificirani podaci.

"Mislim da to predsjednik jako dobro zna, ako ne zna onda bih molio njegove savjetnike da ga upozore. Pogotovo kada mu daju informacije u dobroj namjeri kao vrhovnom zapovjedniku kako bi bio upoznat sa stanjem i planovima, mislim da mora biti upozoren što taj podatak znači", ocijenio je.

O vojnoj misiji za pomoć Ukrajini: Pojedini zastupnici "zakazali", predsjednik treba slušati što govori Glavni stožer

Dodao je i da takve izjave ne mogu popraviti brojno stanje jer to može samo konstruktivan rad MORH-a i Glavnog stožera, koji moraju imati podršku u Vladi, proračunu i Saboru, pritom istaknuvši problem davanja suglasnosti za vojnu misiju za pomoć Ukrajini gdje su pojedini saborski zastupnici "zakazali".

"Isto tako, predsjednik je morao slušati što mu je Glavni glavni stožer govorio, a to je da je želja Hrvatske vojske biti uključena u takvu misiju", poručio je.

Između ostalog, ministar je potvrdio kako je Milanoviću dao prijedlog imena kandidata za novog ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA), ali nije javno htio iznositi ime osobe.

Na primjedbu novinara kako u Uredu predsjednika nemaju informacije o prijedlogu, odgovorio im je da pitaju još jednom.

Što se tiče pada MIG-a kod Voćina, Banožić je rekao kako istraga još uvijek traje.