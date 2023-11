Najava da će bivši ministar obrane Mario Banožić aktivirati svoj zastupnički mandat, odmah ga zamrznuti i iskoristiti opciju '6+6' u redovima oporbe prokomentirano je da na to ima pravo, ali je pitanje kakvu to poruku šalje budući da je u prometnoj nesreći prouzročio smrt jedne osobe.

"Praksa aktiviranja zastupničkog mandata, odmah stavljanja u mirovanje i iskorištavanje opcije '6+6' je već dugo prisutna u Hrvatskom saboru. Zadnji koji je to napravio bio je bivši ministar Darko Horvat, a prvi je to učinio bivši premijer Ivo Sanader 2009. godine. Prema dosadašnjoj praksi, to je očito moguće”, kazao je Arsen Bauk (SDP).

Upitan znači li to da se Banožić više neće moći vratiti u državnu službu, Bauk je kazao da prvo treba utvrditi je li bivši ministar u stanju izraziti svoju volju i je li svjestan posljedica koje bi takvo izražavanje imalo.

Pravna praznina

Logično je da Banožić aktivira svoj mandat u Saboru, može ići na '6+6' i time izgubiti pravo da se poslije isteka mandata vrati na prijašnji posao ili će aktivirati zastupnički mandat, čime bi parlamentarna većina imala jednog zastupnika manje dok se on ne oporavi, dodaje.

To je stvar koja može biti dvojbena, napominje, ali i to bi se moglo riješiti kada postane svjestan, kako je protumačio pravni stručnjak Vedran Đulabić.

Postoji pravna praznina u Poslovniku i zakonima, ali u tom slučaju dolazi do tumačenja zakona koji se ne bi trebao tumačiti na štetu osobe koja se nalazi u takvom zdravstvenom stanju, poručio je Bauk. Dodao je da su taj zahtjev u Banožićevo ime mogli podnijeti odvjetnica ili član obitelji.

Selak Raspudić: 'To ne šalje lijepu poruku javnosti'

Marija Selak Raspudić (Most) istaknula je da odgovor na pitanje je li u redu da Banožić aktivira saborski mandat treba odgovoriti HDZ koji je odlučio o njegovoj sudbini, a s obzirom na to odgovorni su i za način na koji će Banožić koristiti svoje povlastice.

"To jest njegovo pravo, ali s obzirom na situaciju u kojoj se našao i s obzirom na činjenicu da je on odgovoran za prometnu nesreću, to sigurno ne šalje lijepu poruku javnosti i očekujem da će takav postupak dovesti do daljnjeg rasta nepovjerenja u politiku i političare, a to će građane odvratiti od aktiviranja i sudjelovanja na izborima”, upozorila je.

Davor Dretar (Domovinski pokret) u slobodnom govoru Banožićevo aktiviranje '6+6' ocijenio je kao "nevjerojatan, iskrivljen i čudovišni način na koji vladajući percipiraju hrvatsku stvarnost”.

Banožić se navodno ne sjeća nesreće, a ima dovoljno razuma da aktivira '6+6', što je zasmetalo mnoge, istaknuo je.