Bivši predsjednik Stjepan Mesić, koji je na Patovčaku odradio dva mandata, kometirao je u RTL Direktu prepiranje na relaciji Milanović-Plenković i ponašanje premijera Plenkovića kod pritvaranja bivše ministrice.

Začudilo ga je što je premijer Andrej Plenković jučer hvalio pritvorenu bivšu ministricu Gabrijelu Žalac.

"Mene to stvarno začuđuje jer ako je bila tako sposobna kako to onda da nije shvatila kako griješi jer ići raspoređivati milijune koje je dobila Hrvatska na jedna način koji odgovara nekoj posebnoj osobi, dakle, to je nedozvoljivo, neprihvatljivo", kazao je Mesić.

Prepucavanje Milanović-Banožić je pitanje ega

Smatra da je prepucavanje između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića 'pitanje ega', a smatra kako ovo što rade predsjednik i Banožić liči na politizaciju vojske.

" Ako predsjednik Vlade saziva vojni vrh ili dijelove vojnog vrha, a da se ne konzultira s predsjednikom, da ne da predsjednik svoju suglasnost to je onda nešto drugo. Mi smo imali jako politiziranu vojsku i u mom vremenu, a mi smo onda depolitizirali vojsku", kazao je Mesić.

Milanović i Plenković bi trebali sjesti na ručak i pokušati smiriti tenzije

Smatra kako Banožić nije smio poručiti predsjedniku Milanoviću da da ostavku.

"Polazim od toga da ne može ministar svome vrhovnome zapovjedniku i predsjedniku Republike upućivati poruke da podnese ostavku, poruke da je medicinski slučaj. Kada bi se to dogodilo u moje vrijeme znate što bih ja napravio, ja bih pozvao Sanadera i rekao: 'Ivo', a Sanader bi već rekao: 'Znam, znam što želiš reći, već je smijenjen', kazao je Mesić te dodao kako bi Milanović i Plenković sjednu na ručak i pokušaju smiriti tenzije.