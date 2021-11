Ministar obrane Mario Banožić gostujući na N1 televiziji je komentirao sukob s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem.

Podsjetimo, posljednjih tjedana na relaciji Pantovčak - Banski dvori upotrebljava se teška artiljerija. Iz Ureda predsjednika danas je poslano priopćenje u kojemu je naveo da je 28. listopada poslao pismo premijeru Plenkoviću u kojem upozorava na Banožićeve propuste.

“Mogu samo zaključiti da s obzirom da su svjesni da su kršili zakon, pokušavaju mene staviti u kontekst osobe koja krši zakon. Mi ćemo ovo pismo osporiti i očekujemo da prestanu salve uvreda koje inače Zoran Milanović da nakon svakog argumentiranog odgovora. U nedostatku čvrstih dokaza obično su dolazile uvrede”, rekao je Banožić.

“Vidim da Milanović podvlači stvari koje je upravo on radio, a to je da spominje brigadira Burčula. Istog dana kad je meni poslao zahtjev za produljenjem, već tada je čovjek kojega je pripremio na zapovjedno mjesto bio na Pantovčaku. To sve govori o smišljenoj akciji”, rekao je ministar.

'Hranja je stavio u ulogu provođenja svoje politike'

Osvrnuo se i na činjenicu da ga Milanović nije pozvao na promociju kadeta. Ministar Banožić smatra da stvar treba vratiti u zakonski okvir. "Još od srpnja kad je donio odluku o Počasno-zaštitnoj bojnoj, ta je odluka bila protuzakonita. Ne može on mijenjati pravilnik koji dolazi kroz ulogu ministra. Tu se pokazalo da ne poštuje Zakon o obrani. To je cijelo vrijeme bila priprema za privatizaciju i politizaciju Hrvatske vojske”, rekao je Banožić, podsjećajući da je Zakon o obrani donio upravo Milanović za vrijeme premijerskog mandata.

“Hranja je stavio u ulogu provođenja svoje politike, koja je usmjerena protiv člana Vlade, protiv cijele Vlade”, rekao je Banožić.

Kazao je da je u javnosti dobio nedvosmislenu podršku premijera Plenkovića. “Teze koje se pojavljuju u javnosti da nemam podršku HDZ-a ne stoje. Ja ću biti član Vlade dok god to Plenković želi”, rekao je.

Dodao je da nije tražio opoziv predsjednika, već da je kazao da je vrijeme da ode, "što proizlazi iz njegova ponašanja". “On misli da je on država, da je on zakon i tako se ponaša", dodao je. "Ono što je najgore za hrvatskog vojnika je da ga ponižavaš tako da ga izlažeš javnosti. Upravo ljudi koji su pripremali ceremoniju na Pantovčaku trebali su postupiti po zakonu i odredbi ministra. Svaki bodež košta 1400 kuna, koji idu iz proračuna Ministarstva obrane i ja svaki moram potpisati, a na promociji nisam bio", rekao je Banožić.

Ministar obrane je ponovio da se kroz oznake tajnosti pokušavalo prikriti kretanje i trošenje sredstava iskorištenih za materijalna sredstva Hrvatske vojske, primjerice putovanja helikopterom ili brodom.

Ponovno se osvrnuo na pismo Milanovića Plenkoviću, i kazao da u ovom trenutku traje inspekcijski nadzor i da je to reakcija u kojoj njega pokušavaju uvući u to. "Argumentirano ćemo odgovoriti na sve ove prozivke u dopisu", rekao je.

"Što se tiče kadrovske politike, Zakon o obrani je tu jasan. Odluke se donose odlukom ministra, niti jedno uspostavljenje nisam donio uz osobno nahođenje, koristio sam i kadrovski savjet”, rekao je. "Izašla je teza da sam ja išao s osvetom, da su htjeli ostaviti čovjeka, trebali su ostaviti u službi. Milanović je provođenjem nasilne politike doveo čovjeka u nezgodnu situaciju", rekao je Banožić, dodajući da je to slučaj i za Burčula i za Hranja.

O traženju ostavke Hranja

Govorio je potom o razlozima traženja ostavke Hranja. Rekao je da "imamo situaciju da komuniciramo o stvarima koje se tiču Zakona o obrani" i poručio da se on nikoga ne boji, dok god radi po zakonu. “Rekao sam Hranju, ako nisi u stanju poštivati Zakon o obrani, ako nisi u stanju usprotiviti se zahtjevima, onda podnesi ostavku”, rekao je.

“Sve što me predsjednik Vlade pitao je jesu li stvari u skladu sa zakonom, to je jedino što njega zanima. Sve radim po zakonu, neću popustiti, nitko me neće zastrašiti, a predsjednik to pokušava. Ja mislim da se predsjednik države ne smije tako ponašati i iza toga stoji ovo moje da treba otići i prestane sramotiti Hrvatsku i u svijetu i među našim ljudima koji su ga birali”, poručio je ministar.

"Narod osjeća da se predsjednik Republike ne ponaša zdravo. Kad dođete na niže razine zapovijedanja, onda čujete i nešto puno teže, da se ljudi srame ovoga što on radi s Hrvatskom vojskom. Sve uvrede koje su se dogodile njegove su na osobnoj razini, a ono što ja govorim isključivo je u okviru zakona", rekao je Banožić.

Kazao je da ne žali što je za predsjednika rekao da je "psihijatrijski slučaj". "Želim se ispričati Vukovarcima i Vukovarkama, taj dan nisam želio davati izjave, međutim, nakon salve uvreda koju sam primio morao sam reagirati. Žao mi je što se to dogodilo u Vukovaru”, rekao je. "Kad sam rekao da je psihijatrijski slučaj, ispričavam se osobama koje imaju psihičkih tegoba i osjetili su se prozvanima. Ovdje se jasno govori o čovjeku koji nije došao u Vukovar odati komemorativne počasti, on je došao u Vukovar iskoristiti kao političku podlogu. Ove izjave proizlaze iz borbe njegovih demona u glavi. Držim da to nije dobro", rekao je Banožić.

'Ako prvi čovjek čini nered u državi i ne poštuje zakone...'

Upitan kako će se riješiti cijela situacija, Banožić je rekao da treba gledati zakonski okvir. “Ne možete imati pogled kad vam zakon jasno piše. Pogledajte prilog iz 2015. godine kako su se ponašali kad je Kolinda Grabar Kitarović bila predsjednica. To je poanta priče. Kad imate ispred sebe članak, njemu ako se ne sviđa, on ga ili drugačije tumači ili ga ignorira. Ako prvi čovjek čini nered u državi i ne poštuje zakone, o čemu govorimo. Ja bih nešto rekao da mu je zakon donio netko drugi, ali on ga je sam donio i gorljivo branio”, rekao je Banožić.

Upitan smatra li da je našteti Vladi i HDZ-u sukobom s predsjednikom, Banožić je odgovorio da ne smatra da je to naštetilo stranici i vladi te poručio da imaju veliku podršku građana.

“Ja sam svjestan da Zoran Milanović mene ne poštuje prije svega zato što sam član HDZ-a. To je njegovo pravo, ali on osporava moje zakonske ovlasti”, rekao je Banožić, koji je pozvao predsjednika da sjednu za stol i razgovaraju. “Ove stvari radi Hrvatskoj vojsci radi zato što je ne osjeća. On nema dana u HV-u, a ja sam bio ročnik”, zaključio je.