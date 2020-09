BANOŽIĆ KOMENTIRAO AMERIČKU PONUDU F-16: ‘To je neozbiljno, tom pričom se dezinformirala hrvatska javnost’

‘To je priča izašla na portalu samoprozvanih vojnih analitičara’

Vijest o tome da američki ponuđači Hrvatskoj nude rabljene borbene avione F-16 odjeknula je brzo u Hrvatskoj javnosti. Te informacije s portala Obris.org komentirao je ministar obrane Mario Banožić pa ponudu nazvao neozbiljnom. Ministar je naveo da je riječ o objavi koja je dezinformirala hrvatsku javnost, prenosi Večernji list.

“To je priča koja je izašla na jednom portalu od određenih samoprozvani, ja bih tako rekao, vojnih analitičara. Već sam objašnjavao da će se ponude znati 9. rujna. Dakle, službene ponude nema. Ponude se dostavljaju točno određenog datuma u točno određenom vremenu, a među tim ponudama su SAD s novim F-16, Švedska, odnosno novi Gripen, a imamo i ponudu za rabljene europske Eurofightere od Italije i francuske Rafale, te rabljene zrakoplove F-16 koji dolaze iz Izraela, Grčke i Norveške. Ja tu ne vidim nigdje nikakvu tvrtku koja dolazi iz Amerike i nudi polovne F-16.

AMERIKANCI NAM NUDE RABLJENE BORBENE AVIONE F-16: Poznato je kakva je ponuda na Plenkovićevom stolu i koji je hrvatski uvjet

Dakle, niti nam tu odgovara datum, niti ponuđač, niti je to nekakva ponuda koja je obvezujuća. Sama činjenica da je jedna takva ponuda objavljena, po meni je neozbiljna i događa se u trenutku kada je do prikupljanja ponuda ostalo još tjedan dana. A također i svi oni koji su prenijeli tu netočnu informaciju s tog istog portala mogli su vidjeti da se na tom portalu oglašava jedan od ponuditelja (Gripen, o.a.). Mislim da je to dovoljno da zaključimo kako je riječ o neozbiljnom postupku koji je prenijet javnosti i na taj način dezinformirao cijelu javnost”, prenosi Večernji list izjavu ministra Banožića.

U ovom trenutku bi bilo neozbiljno, smatra Banožić, da on komentira i objašnjava financijsku stranu svih ponuda jer će se to znati tek 9. rujna. Kazao je da će još osam dana trebati za postupak validacije ponuda.

IPAK KUPUJEMO BORBENE ZRAKOPLOVE: U cijelu priču iznenada su se uključili i Francuzi; Njihova delegacija bila je u Zagrebu, evo što nude