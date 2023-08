Javnosti su već dobro poznati razmjeri tobože akademskog skandala u čijem središtu je ministar obrane Mario Banožić koji je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku doktorirao uvelike prepisanim i banalnim radom. No, Telegram je došao do novih saznanja koja ovaj skandal čine još većim. Naime, novinarka tog portala je analizirala knjige kojima se Banožić služio prilikom pisanja svoje te otkrila da je on cijelu svoju knjigu praktički prepisao.

Osim knjiga, pronašla je i Power Point prezentacije otprije desetak godina iz kojih je Banožić u svoju e-kompilaciju preuzimao cijele slajdove.

Kopipejstao 'plahte' teksta, uzimao gotove slajdove

No, taj skandal nije neugodan samo za Banožića, nego i za profesorski trojac koji je napisao knjige i prezentacije kojima se ovaj služio. Oni su mu pozitivno recenzirali vlastite prepisane knjige i prezentacije. Riječ je o konkretnim dijelovima knjiga i već postojećih Power Point prezentacija s Ekonomskog fakulteta u Osijeku iz 2013., 2014. i 2015. godine iz kojih je Banožić baš sve prepisao za svoju e-kompilaciju. Posve jednostavo rečeno: Banožić je za svoj rad kopipejstao čitave dijelove teksta iz knjiga i uzimao već gotove slajdove iz prezentacija osječkih profesora. I to onih koji su bili recenzenti njegovog rada davši mu pozitivne recenzije.

A ta kompilacija mu je mogla biti presudna za izbor u izvanrednog profesora, mjesto za koje je aplicirao.

No, u utorak poslijepodne je na Facebooku objavio kako odustaje od zahtjeva. “To činim prije svega iz iskrene želje da poštedim daljnjeg medijskog, javnog i političkog pritiska Ekonomski fakultet u Osijeku, njegove zaposlenike, članove Vijeća te imenovane članove Povjerenstva za provedbu postupka mog izbora”, objavio je Banožić na Facebooku.

Banožić je šokiran. I mi smo...

Banožić je u današnjoj objavi poručio kako je “malo reći” da je šokiran količinom negativnosti koje su se slile na račun njegovog akademskog i znanstvenog rada kojim se bavi gotovo 15 godina.

Također, istaknuo je da ga šokiraju i pokušaji da ga se prikaže nestručnim, nečasnim i onime koji radi na štetu studenata.

“Tražene uvjete koje treba ispuniti svaki izvanredni profesor ispunjavam, a odustati od akademske karijere neću, već ću ovaj njezin djelić ostaviti po strani dok obavljam dužnost ministra i člana Vlade”, poručio je Banožić.

Iz navedene literature doslovno je prepisivao

Za svoju e-knjigu objavljenu 2020. godine, Banožić se služio 2. i 3. izdanjem knjige “E-marketing”, koje su zajednički napisali profesori Drago Ružić, Antun Biloš i Davorin Turkalj s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Drugo izdanje objavili su 2009. godine, a treće 2014. Iako Banožić u svom e-uratku navodi kako su upravo ove knjige literatura koju je koristio, on ih nedopustivo doslovno prepisuje i potom objavljuje kao posve novu knjigu. Ti su mu autori – iako su de facto pokradeni – pomogli u objavi knjige, kao i vukovarsko veleučilište koje je Banožićevu knjigu odobrilo, a posebno tamošnja prodekanica Sanja Gongeta koja je ministru napisala hvalospjevan predgovor, piše Telegram koji je OVDJE objavio nekoliko notornih primjera Banožićeve prepisivačine iz knjige trojice svojih reenzenata i iz prezentacijskih slajdova.

Podsjetimo, javnost je najviše zabavila (iako u svemu ovome, zapravo, nema ništa zabavnoga) tvrdnja iz Banožićevog rada objavljenog 2020. godine da je, uz Facebook, najpopularnija društvena mreža tada već zamrli MySpace. Konkretno, tu je tvrdnju prepisao iz knjige spomenute trojice profesora iz 2009. godine.

Potrudio se zamijeniti logo osječkog fakulteta

Prezentacije koje je doslovno preuzeo izradili su spomenuti profesori Ružić i Biloš, a uz njih i Ivan Kelić, današnji prodekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Te prezentacije otprije desetak godina, danas su uvelike zastarjele. Banožić je 2020. uzeo i jednostavno ih kopipejstao u svoj uradak. Na dnu slajdova samo je uklonio logo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na to mjesto ubacio neku crvenu točkicu za koju ne možemo sa sigurnošću reći da predstavlja logo vukovarskog veleučilišta i malo promijenio font, piše Telegram.

Povrh svega, Indexu se jučer javio digitalni stručnjak iz Osijeka, Miroslav Varga, tvrdeći da je Banožić uzeo sedam slajdova i iz prezentacija njegovih predavanja koja je održao na osječkom Ekonomskom fakultetu od 2013. do 2016. godine.

