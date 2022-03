Danima se pričalo o bespilotnoj letjelici koja je pala u blizini Studentskog doma Stjepan Radić, a u međuvremenu se otkrilo i da se na dronu nalaze i elementi eksploziva. Unatoč tome, ministar obrane Marijo Banožić danas je stigao na iskapanje, no ono što je sablasno jest činjenica da se za vrijeme iskapanja nedaleko same lokacije, u obližnjem Odbojkaškom domu igralo Prvenstvo za uzrast do 16 godina.

24sata prenosi kako Zagrebačkom odbojkaškom savezu, koji je organizirao Prvenstvo Zagreba za mlađe kadetkinje, za uzrast do 16 godina, nitko nije javio da bi se natjecanje trebalo odgoditi.

"Nitko nas nije kontaktirao, pretpostavljam da bi nas zvali i obavijestili da je bilo opasno. Trebali su nas kontaktirati čim su u nešto posumnjali. Znaju da se tamo nalazi Dom odbojke. Tijekom cijelog vikenda ondje su se normalno odvijali treninzi. U subotu su se održavala školstva prvenstva u odbojci, potom se igrala prva liga. U nedjelju se odvijalo Prvenstvo Zagreba za mlađe kadetkinje, u organizaciji Zagrebačkog odbojkaškog saveza. U nedjelju ujutro smo imali 9 ekipa djevojčica od 9 do 12 godina, poslijepodne smo imali još 10-ak ekipa, ukupno ih je bilo 20-ak. Iskreno, očekivali smo neku informaciju. Prvi dan, nakon pada letjelice su zatvorili cijeli parking. Naša trenerica prvo nije mogla ući unutra. Kasnije su je pustili u dvoranu", ispričala je za 24sata Ana Marija Sabljić, stručna tajnica Zagrebačkog odbojkaškog saveza.

Sabljić nadalje otkriva kako su se sve sportske aktivnosti normalno odvijale, a policija nije zatvorila niti obližnje kafiće.

"Bilo nam je čudno da se evakuira dio studentskog doma, a istovremeno su znali da se odmah u blizini održavaju sportska natjecanja djece u odbojci. No kako nas nitko ništa nije kontaktirao, tako smo došli na natjecanje s našim klubovima", za 24sata govore odbojkaški treneri.

Podsjećamo, upravo je Banožić izjavio kako su na bespilotnoj letjelici pronađeni dijelovi avio bombe, a na samom su početku istrage dobili saznanja da se na fragmentima nalaze elementi eksploziva.

"Pronađeni su tragovi eksploziva i elementi koji upućuju da ovo nije bila letjelica izvidničkog tipa kako se pokazalo prvo jutro. Na letjelici su pronađeni dijelovi avio bombe", rekao je i dodao da nije sigurno je li ruska ili ukrajinska.

Banožić ističe da se radi o elementima avio bombe koja se koristila na sovjetskim avionima, puno se toga pokazalo i kroz promjenu boje, mirisa i detekcijom te promjenama u zemlji. Ipak, tvrd tako je područje sigurno i kako je glavnina letjelice izvađena van, a ostatak će se još jednom detaljno pregledati.

Ističe i kako se po upaljaču vidi da je avio bomba sovjetske proizvodnje, a sama će analiza utvrditi kad je i u kojem trenutku imala reakciju te koji je tip bombe, koja je njezina svrha i tada će se moći pričati o potencijalnoj šteti takve bombe.

Ono što je najčudnije u cijeloj situaciji jest činjenica da je ministar Banožić cijelo vrijeme bio svjestan da se nedaleko same lokacije iskapanja igra odbojkaška utakmica za djecu, a da zapovijed o evakuaciji nije izdana, poput one za studentski dom.

'Nezgodno je što je izašlo u javnost da je riječ o eksplozivnoj napravi'

"Bio sam ovdje od prvog trenutka, bit ću sve dok ne uklone posljednji komad. Bio sam upozoren od strane osiguranja da to ne bi bilo dobro, ali odlučio sam se na taj korak. Tako je odlučio i premijer. Moramo pokazati da je situacija sigurna. Nezgodno je što je izašlo u javnost da je riječ o eksplozivnoj napravi. Prema našim saznanjima, ovdje nema eksplozivne naprave, ali ući ćemo dublje u zemlju da budemo sigurno. Ovdje su pirotehničari i svi oni koji mogu utvrditi što se gdje nalazi u kojem trenutku", rekao je naglasivši da se nije radilo o tome da bager vadi cijelu letjelicu, već da je cijela mehanizacija uključena u proces.

Podsjećamo, Banožić je najavio i izvanredni NATO sastanak u ovu srijedu, na kojem će se raspravljati kako o bespilotnoj letjelici u Zagrebu, tako i propustima koji su se dogodili u Rumunjskoj i Mađarskoj.

Premijer Andrej Plenković jedan je od rijetkih koji je pad bespilotne letjelice okarakterizirao kao izravnu prijetnju.

"Ovako nešto je bila vrlo čista i jasna prijetnja na koju se treba reagirati", rekao je prilikom prvog obilaska drona.

Sami vojni vrh pokazao je u ovoj situaciji golemu kontradiktornost. Dok je, primjerice, ravnatelj Uprave za materijalne resurse MORH-a, Ivica Grebenar izjavio da je mala mogućnost da je u letjelici bilo eksploziva, načelnik Odjela Vojne policije GS OSRH Vlado Kovačević rekao je kako dio fragmenata upućuje na to da postoji mogućnost da je letjelica nosila eksplozivnu napravu.