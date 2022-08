Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u petak da će hrvatski piloti protiv kojih je Srbija podignula optužnice dobiti jasne upute kako da se ponašaju u trenutnoj situaciji, istaknuvši da će Hrvatska učiniti sve da im se ne dogodi nešto loše.

Hrvatskim pilotima dat će se jasne upute o tome kako se ponašati u ovoj situaciji te pravni savjeti kako bi izbjegli neugodne situacije, primjerice na granicama, rekao je Banožić novinarima nakon uručivanja rješenja o prijemu u djelatnu vojnu službu kadetima 15. i 16. naraštaja Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".

Odbacio tvrdnje da je država kasno reagirala

"Sigurno je da je riječ o čistom političkom procesu, mi u ovom trenutku ne znamo za što su oni konkretno optuženi niti je itko vidio nacrt optužnice”, kazao je ministar.

Nakon haških optužnica, koje su odbačene za Hrvatsku i pokazale da je Oluja bila časna i oslobodilačka operacija bez koje danas ne bi bilo cjelovite i sigurne Hrvatske, članice EU, na taj način se treba i ponašati, dodao je. Pilotima i njihovim obiteljima Banožić je uputio potporu jer zna da im je trenutno teško i poručio da će Hrvatska učiniti sve da im se nešto loše ne dogodi. Banožić je pritom odbacio ocjenu novinara da je reakcija Hrvatske možda zakašnjela, naglasivši da Vlada kontinuirano štiti vojsku koja je sudjelovala u Domovinskom ratu i povijest hrvatskog naroda.

Optužnicu protiv Vučića prepustiti DORH-u

Na upit slaže li se s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem da bi Hrvatska trebala podići optužnicu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odgovorio je kako to treba prepustiti Državnom odvjetništvu.

"Postoje još razni procesi i elementi koji bi u Hrvatskoj mogli imati snagu i trebalo bi se na njima raditi, siguran sam da će se ići u tom pravcu, je li to Vučić ili neka druga tema, to treba prepustiti Državnom odvjetništvu”, kazao je.

U vezi sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost na temu optužnica protiv pilota Banožić podsjeća da je ona sazvana još u veljači na temu Ukrajine, no već šest mjeseci ne može se dobiti odgovor od predsjednika Republike.

"Odavno postoje teme koje su trebale biti na sjednici Vijeća, još iz veljače”, rekao je.

Umirovljenje Hranja će 'ostaviti još za jedno vrijeme'

Osvrnuo se i na najavljene zakonske izmjene istaknuvši kako su osim jasnijeg definiranja ovlasti vrhovnog zapovjednika i ministra obrane one potrebne zbog strategije obrane, razvoja Oružanih snaga, školovanja i materijalnih prava hrvatskih vojnika, dočasnika i časnika. Na upit hoće li umiroviti načelnik Glavnog stožera OS RH admirala Roberta Hranja Banožić je odgovorio kako se umirovljenja provode temeljem zakona i da će to "ostaviti još za jedno vrijeme”. U izjavi je odbacio tvrdnje nekih medija da se oglušio na izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) o protupožarnoj sezoni.

"To nije istina i malo sam iznenađen hrabrošću kojom to mediji rade, to su dosta teške teze da se jedan ministar oglušuje na izvješće sigurnosnih službi", rekao je.

Na upit hoće li biti smjena u Upravi ili Nadzornom odboru Zrakoplovno-tehničkog centru Banožić je kazao kako uskoro očekuje odgovore oko nadzora, funkcioniranja uprave i sigurnosnih elemenata.

Ophodne brodove može dovršiti neko drugo brodogradilište

Ministarstvo je osiguralo sredstva, potpisalo ugovore na vrijeme i odrađivalo pripreme u skladu s planom, na sastancima se uvjeravalo da će biti sve u redu, rekao je .

O projektu obalnih ophodnih brodova koje izrađuje Brodosplit ministar je poručio kako u slučaju da Brodosplit ne dovrši brodove postoji mogućnost da ih dovrši neko drugo brodogradilište. Na upit koliko je Brodosplitu isplaćeno za brodove odgovorio je kako je ugovor izvršen 69 posto.