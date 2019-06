BANKE U PANICI? Aleksić tvrdi: Bit će više od 20.000 tužbi. A da građani slušaju što im se govori, moglo ih je biti i 200.000′

Goran Aleksić je napomenuo kako bi bilo i 200.000 tužbi da građani slušaju što im se govori

Gostujući u emisiji Studio uživo na N1 televiziji, saborski zastupnik Snage i voditelj pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić komentirao je podatak o broju predmeta u kojima se tuže banke. Smatra kako nije točan broj od 2466 sudskih predmeta protiv banaka koji je objavilo Ministarstvo pravosuđa.

“Ja sam odmah uspostavio kontakt s odvjetnicima. Petina odvjetnika s kojima mi surađujemo rekla je da imaju duplo više predmeta. Prema našim podacima bit će preko 20 tisuća tužbi”, rekao je Aleksić te dodao kako bankama to ne predstavlja ništa značajno te da će one nastaviti sa sudskim sporenjem, ali i dodao kako je broj tužbi mogao biti i veći: “Mi živimo u zemlji u kojoj ljudi očekuju da netko nešto za njih napravi. Danas je moglo biti 200 tisuća ljudi na sudu samo zbog kamata. Međutim, situacija je takva da ljudi ne slušaju što im se govori”, kazao je Aleksić.

Moguć novi rok za tužbe

Aleksić smatra kako bi se brojka tužbi mogla povećati, jer brojni odvjetnici još uvijek skupljaju tužbe i predat će ih na sud predzadnji ili zadnji dan prije doluke Vrhovnog suda. No, pojašnjava kako bi se mogao otvoriti još jedan rok za tužbe protiv banaka: “Čekamo odluku Vrhovnog suda o reviziji banaka. Ukoliko Vrhovni sud odbaci reviziju banaka, građani će moći podnositi tužbe sve do lipnja 2023., tada nastupa zastara”, pojasnio je Aleksić i dodao: “Banke su nas opljačkale i ako su nas opljačkale, taj iznos trebaju vratiti. Naše banke uopće nisu u situaciji da ih treba spašavati”.

Situaciju u Živom zidu, stranci koja je svoju reputaciju izgradila na deložacijama i antibankarskom pristupu, nije htio detaljno komentirati: “Nisam razočaran situacijom, niti mi to nešto bitno znači. Ja sam te ljude osobno upoznao u Saboru. To su njihovi unutarnji problemi o kojima ne mogu puno reći. Žao mi je da nisu shvatili da su ozbiljna politička stranka i riješili to unutar četiri zida”, zaključio je Aleksić.