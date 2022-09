Središnje banke SAD-a, eurozone i Velike Britanije ključne stope dižu sve agresivnije zbog inflacije. Euribor raste, a on je u bazi dijela kamata s promjenjivim stopama, pa klijenti koji otplaćuju te kredite rast kamata već osjećaju. Međutim, ECB je najavio i daljnja povećanja.

Erste banka je nedavno započela sa slanjem osobnih obavijesti klijentima, korisnicima stambenih kredita s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz euribor, u kojoj im je ponuđena promjena kamatne stope iz sadašnje promjenjive u fiksnu, piše Novi list.

Nije Erste banka jedina

Privredna banka Zagreb svojim je klijentima s promjenjivim stopama još na ljeto poslala dopis s ponudom za prijelaz na fiksnu, a moguće da to čine i druge banke. To je potez koji jasno govori što banke misle, a samo je pitanje vremena kada će se ovaj snažan rast kamatnih stopa preliti i na naše tržište.

"Riječ je o jednostavnoj proceduri koja uključuje potpisivanje aneksa ugovoru te njegovu solemnizaciju. Osim troškova javnog bilježnika, sama promjena kamatne stope ne iziskuje dodatne troškove za klijenta. Međutim, eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu ili kombiniranu, individualna je odluka svakog pojedinog korisnika kredita koji je donosi temeljem vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka. Naime, odabirom fiksne kamatne stope klijenti imaju mogućnost zaštititi se od rizika mogućeg rasta referentnih kamatnih stopa u budućnosti. S druge strane, klijenti koji nastave koristiti promjenjivu kamatnu stopu tijekom otplate kredita, i dalje će snositi dio rizika njezinog mogućeg rasta u budućnosti, iako ona u nekim razdobljima može biti i niža u odnosu na fiksnu", rekli su u Ersteu.

Kombinirana stopa

Poveća li se kamata na prosječni stambeni kredit za samo 1 postotni bod, rata kredita, diže se za 1.800 kuna godišnje. Rast kamate pak od 2 postotna boda povećava godišnje opterećenje po ratama kredita za čak 3.600 kuna.

U Erste banci je stoga klijentima koji otplaćuju kredite uz varijabilne kamate ponuđena "promjena kamatne stope po trenutno važećim kamatama, odnosno fiksna kamatna stopa od 2,8 posto za rokove otplate kredita do 10 godina te kombinirana kamatna stopa uz promjenu referentne kamatne stope, za preostale rokove oplate preko 10 godina, i to po sljedećim uvjetima: fiksna kamatna stopa koja bi se primjenjivala tijekom narednih 10 godina otplate kredita i koja iznosi od 2,8 posto godišnje te potom promjenjiva kamatna stopa koja bi se primjenjivala nakon 10 godina, pa sve do kraja otplate kredita, a koja predstavlja zbroj šestomjesečne nacionalne referentne stope za euro i fiksnog ugovorenog broja postotnih bodova, a koji trenutačno iznosi od 2,8 posto godišnje".

U prvih deset godina kamata fiksna, a onda...

Riječ je o ponudi koja uključuje kombiniranu stopu, uz koju se trenutno odobrava većina dugoročnih, stambenih kredita na hrvatskom bankarskom tržištu, gdje je u prvih deset godina kamata fiksna, a potom se prebacuje na promjenjivi režim.

Što se pak tiče visine kamate, iz Erstea su potvrdili da će za veliki dio klijenata ovih 2,8 posto fiksno biti niže od onoga što sada imaju jer već tri godine nemaju u ponudi stambene kredite s varijabilnom stopom, a kada su ih imali, samo je fiksni dio bio 2,85, plus varijabilni od 0,2 posto, koji više i nije imao kamo padati.

Iz Erstea još poručuju da je nakon dužeg perioda pada kamata, "bilo izgledno očekivati stabilizaciju toga trenda tijekom 2022." Navode i da je “transmisija očekivanog rasta referentnih kamatnih stopa brža kod klijenata s kreditom vezanim uz euribor, dok s druge strane raširena upotreba NRS-a u formiranju kamatnih stopa smanjuje izloženost kamatnom riziku, odnosno rast tereta otplate bit će postupan i uz vremenski odmak u skladu s prirodom određivanja NRS stope".