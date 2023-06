Skoro godinu dana prošlo je od potpisivanja memoranduma između HNB-a, Ministarstva financija i poslovnih banaka, koji je trebao omogućiti što bezbolniju 'migraciju' s tzv. prešutnih prekoračenja po tekućim računima na tzv. dopuštena prekoračenja, koja bolje štite potrošače.

Prešutna prekoračenja ima većina klijenata banaka u Hrvatskoj, a banka ih može bilo kada ukinuti i tako staviti klijenta u nezgodnu situaciju da mora zatvoriti minus. Osim toga, banke za ovaj skupi proizvod ubiru veliku naknadu pa im je do kraja lipnja ostavljen rok da klijentima dostave nove uvjete korištenja dopuštenog minusa.

No, ni 20-ak dana prije isteka tog roka većina banaka to nije učinila.

Još godinu dana za revidiranje

Prema odgovorima koje je Novi list dobio, dio banaka izrijekom je naveo da će visina ponuđenog dopuštenog prekoračenja biti jednaka visini sadašnjeg prešutnog prekoračenja pojedinog klijenta.

Neke banke, međutim, nisu govorile o iznosu ponude, već o načinu kako će klijent moći ugovoriti to novo prekoračenje.

Kada im ponuda dođe, klijenti imaju još godinu dana da je prihvate ili ne prihvate (do 30. lipnja 2024.). Do tada će većinom moći koristiti sadašnji prešutni minus.

Ukratko, minusi će se tek revidirati kroz idućih godinu dana.

Cijeli ili pola?

Iako poslovne banke, kada ih se pojedinačno pita, kažu da će klijenti moći zadržati puni iznos minusa i kad se on pretvori u dopušteni, Hrvatska udruga banaka kod zamjene jednog minusa drugim ipak spominje izraz "najmanje do polovice" pa se čini kako postoji mogućnost da se minusi prepolove.

"U skladu s odredbama Memoranduma o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu pojedine banke poslale su individualizirane ponude svojim klijentima i to tako da su u pozivu svakog potrošača korisnika prešutno prihvaćenog prekoračenja obavijestile o mogućnosti da njegovo prešutno prihvaćeno prekoračenje, a ovisno o odluci banke, u cijelosti ili najmanje do polovice ukupnog iznosa zamijene s dopuštenim prekoračenjem, uz navođenje svih bitnih uvjeta", navodi HUB.

U HUB-u kažu da je većina banaka u zadnjoj fazi priprema za slanje individualiziranih ponuda te da će ih poslati klijentima najkasnije do 30. lipnja ove godine, kako je i propisano Memorandumom. Kažu i da banke na prešutna prekoračenja od 1. rujna lani primjenjuju ograničenje EKS-a kako je propisano za dopuštena prekoračenja.

Kod kredita na osnovi prekoračenja prosjek kamatnih stopa u travnju je iznosio 5,30 posto, navodi HUB.

Odluke po bankama

Zagrebačka banka podsjeća da "s 30. lipnja 2023. ne istječe rok na prijelaz s prešutnih na dopuštena prekoračenja, nego rok za slanje ponuda klijentima". Istek roka za prihvat ponude je 30. lipnja 2024. U procesu su slanja ponuda koje će klijenti dobiti do 30. lipnja 2023. Napominju i da se postojeći iznos prekoračenja neće mijenjati, osim na vlastiti zahtjev klijenta te da je ukidanje prekoračenja moguće samo u slučaju potpunog gubitka primanja.

Privredna banka Zagreb od 19. lipnja 2023. uvodi dopušteno prekoračenje uz tekući račun u eurima. Postojećim korisnicima prešutnog prekoračenja će najkasnije do kraja mjeseca poslati ponudu za prijelaz na dopušteno prekoračenje, sklapanjem ugovora o dopuštenom prekoračenju. Do sklapanja ugovora, ali ne dulje od 30. lipnja 2024., postojeći korisnici moći će koristiti prešutno prekoračenje. Kamatna stopa na iskorišteni iznos prekoračenja u PBZ-u je 5,94 posto fiksno.

Erste banka kaže da, izuzev redovnog procesa, banka od klijenata nije tražila zatvaranje ili smanjivanje prešutnih prekoračenja. Banka će do 30. lipnja klijentima koji imaju prešutno prekoračenje poslati ponudu za prelazak na dopušteno prekoračenje u iznosu koji je jednak iznosu odobrenog prešutnog prekoračenja. Prelazak na dopušteno prekoračenje će započeti 30. lipnja 2023. i odvijat će se 12 mjeseci. Od 30. lipnja 2023. Erste u ponudu uvodi dopušteno prekoračenje te će svi novi klijenti moći ugovoriti dopušteno prekoračenje, dok će postojeći klijenti moći koristiti svoje prešutno prekoračenje do ugovaranja dopuštenog, najkasnije do 30. lipnja 2024.

OTP banka poručuje da će krajem lipnja 2023. svi klijenti s prešutnim prekoračenjem dobiti pismenu ponudu banke da svoje prešutno prihvaćeno prekoračenje mogu u cijelosti zamijeniti dopuštenim prekoračenjem. Rok za prihvat ponude je 12 mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2024. Svim klijentima koji do navedenog roka dođu regulirati svoje prešutno prihvaćeno prekoračenje banka će ponuditi isti iznos dopuštenog prekoračenja. Klijenti samo trebaju doći čim prije u bilo koju poslovnicu te ugovoriti dopušteno prekoračenje. Dodatna dokumentacija nije potrebna i nije potrebno ispunjavati nikakve dodatne uvjete. Trenutno jedinstvena kamatna stopa na sva prešutna prekoračenja u ovoj banci iznosi 5,58 posto. U OTP banci napominju da će, ako korisnik do 30. lipnja 2024. ne regulira prelazak na dopušteno prekoračenje, banka korisniku ukinuti prekoračenje s 1. srpnja 2024. U tom slučaju, banka će 30 dana prije obavijestiti korisnika te mu omogućiti vraćanje ukinutog iznosa odobravanjem kredita za obročnu otplatu.

HPB za korisnike postojećeg prešutnog prekoračenja nudi mogućnost njegove zamjene u cijelosti i prelazak na dopušteno prekoračenje. Klijenti će imati mogućnost zamjene prešutnog dopuštenim prekoračenjem do 30. lipnja 2024. HPB od 1. srpnja 2023. prestaje s ponudom proizvoda prešutno prekoračenje po tekućem računu.

Problematičan proizvod

Minusi su tradicionalno bili skup proizvod, gdje su kamate sezale do 18 posto. Sada se kreću između 5 i 6 posto, niže od trenutne maksimalne efektivne kamate za ovaj proizvod od 7,5 posto i jedan su od rijetkih kredita kojem kamata nije narasla, u skladu s općim trendom rasta kamata. No, kako će rasti ključne stope, odnosno stope na sve kredite, tako će vjerojatno i rasti i stope na minuse.

Banke zasada, čini se, ne žele kamatama skretati pažnju na ovaj proizvod koji su same učinile problematičnim, masovno uvodeći prešutna prekoračenja, koja su klijente uvelike izložila riziku pa je HNB odlučio "vratiti stvari na početak", odnosno tražiti od njih da sve opet prebace na dopuštena prekoračenja, uz snižavanje kamate, a opet da se ne zakine građane koji koriste minuse. Sami po sebi minusi su problematični ako ih se konstantno koristi, bez obzira na to kolika bila kamata.