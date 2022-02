Hrvatska javnost se posljednjih dana "zabavlja" dizajnom novih euro kovanica, a u isto vrijeme banke se "zabavljaju" dizanjem naknada građanima.

Kako piše Novi list, ranije se govorilo se o potrebi kontrole tih tarifa na europskoj razini, a što bi onda preuzela i Hrvatska, no od toga zasad očito ništa jer svatko podiže naknade kako hoće.

Kamate su niže no što bi bankari htjeli, iako će i one uskoro uzlazno, a iz bankarskih krugova stalno naglašavaju kako će podnijeti veliki fiksni trošak zbog uvođenja eura. No, prava je istina da one same neće ništa posebno podnijeti, o čemu svjedoče i njihovi rezultati poslovanja, već će to vjerojatno prebaciti na klijente, što već i čine.

U novom valu rasta naknada, od početka ove godine, rasle su ponegdje naknade za vođenje računa, naknade za isplatu gotovine na bankomatima drugih banaka, pa čak je i podizanje vlastite gotovine na šalteru, što je samo po sebi iznimno sporno i nepravedno, ponegdje dodatno poskupjelo.

Poskupljuje i podizanje novca na šalteru

Tako je konkretno OTP banka otkrila da je netom korigirala cijene naknada za pojedine usluge poslovanja s građanstvom te se cijena za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka s ranijih 2 posto, odnosno minimalno 25 kuna, povećala na 2,5 posto, a minimalno 25 kuna. Naknada pak za podizanje gotovine na šalteru banke povećana je u ovoj banci s ranije 4 kune na 6 kuna po transakciji, no ona se ne naplaćuje ako bankomat poslovnice nije u funkciji.

Privredna banka Zagreb (PBZ) također naplaćuje naknadu za dizanje vlastitog novca na šalteru, pri čemu ona i dalje iznosi 3 kune po transakciji za iznose manje od 5.000 kuna. Ipak, ima promjena kod podizanja većih iznosa. Po novom će se za iznose iznad 75.000 kuna plaćati 0,2 posto naknade, što je u konkretnom slučaju 150 kuna. Ta će naknada rasti ovisno o iznosu, no najviše do 750 kuna. Prije je naknada bila ravno 200 kuna, ali za iznose iznad 100.000 kuna. Isto tako, u PBZ-u je dijelom poskupio i dio naknada za kartično poslovanje i za platne transakcije. Primjerice, za podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj naknada od ove godine iznosi 2,50 posto od iznosa plus 8,50 kuna, a prije je bila 2 posto od iznosa plus 9 kuna.

U okviru ovih izmjena naknada u poslovanju s građanima, koje su u PBZ-u na snagu stupile početkom godine, mijenjali su se dijelom i uvjeti vođenja tekućeg računa, pri čemu PBZ ističe pogodost za mlađe klijente, između 18 do 25 godina, koji ovu naknadu neće plaćati, a i online bankarstvom mogu se koristiti bez članarine. Osnovna naknada za vođenje tekućeg računa u kunama i nadalje iznosi 9 kuna, odnosno nije se sada mijenjala.

Skuplje i za umirovljenike

Raiffeisen banka (RBA) je naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka posljednji put povećala početkom 2021., dakle nije bilo povećanja u posljednjih godinu dana. Kažu da mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa već godinama iznosi 9 kuna, te se također nije mijenjala u tekućoj godini.

No, banka je uvela promjenu u visini mjesečne naknade za vođenje tekućeg računa za isplatu mirovine s primjenom od 25. siječnja ove godine. Ta naknada sada iznosi 5 kuna, dok je prije bila 4 kune. Dakle, poskupjela je za 1 kunu.

Vođenje tekućeg računa za umirovljenike od veljače je skuplje i za one građane koji mirovinu primaju u Erste banci, odnosno također je poskupjelo sa 4 na 5 kuna. No, treba naglasiti da Erste banka ne naplaćuje, niti ima u planu naplaćivati naknadu za podizanje vlastitog novca klijenata na šalterima banke. Naknadu pak za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka zadnji put su mijenjali 2019. Ako klijent Erstea podiže novce na bankomatima drugih banaka unutar MBNet mreže, naknada je 7 kuna plus 2 posto od iznosa, a izvan MBNET mreže 9 kuna plus 2,5 posto od iznosa.

Naknade za gotovinske transakcije

Iz Addiko banke su poručili da naknada za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka nije mijenjana ni ove ni prošle godine, a iznosi 2,50 posto od iznosa isplate plus 15 kuna. Naknadu pak za vođenje računa mijenjali su lani u studenom. Otada osnovne naknade za vođenje tekućeg i žiroračuna iznose 25 kuna umjesto dotadašnjih 13,50 kuna, dok je korištenje mobilne aplikacije besplatno.

Ne naplaćuju naknade za gotovinske transakcije u poslovnicama, izuzev za iznose preko 300.000 kuna, kada je naknada 1 posto od iznosa.