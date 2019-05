BANDA NIZOM PRIJEVARA DOŠLA DO STANA U ŠIBENIKU: Nevjerojatnom muljažom zaradili čak 75 tisuća eura

Na kupoprodavnom ugovoru osumnjičeni su izradili lažan i krivotvoren pečat i potpis javnog bilježnika iz Zagreba, krivotvoreći i potpis pokojnog vlasnika stana

Policija je dovršila opsežno kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom, 29-godišnjakom i 25-godišnjakom te 36-godišnjakom koji su bili upleteni u prijevaru kojom su krivotvorili kupoprodajni ugovor za stan u Šibeniku čiji je vlasnik preminuo i zatim prodali taj stan za 75 tisuća eura, priopćili su iz Policijske uprave šibensko-kninske, piše portal Šibenik.in.

Iz DORH-a su krajem ožujka priopćili da su pritvoreni 29-godišnjak i 25-godišnjak povezani s ovim slučajem, a policija je dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je u sve upleten i 32-godišnjak koji je inicijator cijele te muljaže.

Krivotvorili pečat i potpis javnog bilježnika

Prema pisanju portala Šibenik.in, 32-godišnjak je u listopadu prošle godine preko osumnjičenog 29-godišnjaka uspostavio kontakt s osumnjičenim 25-godišnjakom, koji je po dogovoru da će dobiti novčanu naknadu, dao svoju osobnu iskaznicu osumnjičenom 29-godišnjaku. Osobnu iskaznicu je mladić koristio radi prijevare prilikom sastavljanja krivotvorenog ugovora o kupnji stana u Šibeniku, a na tom ugovoru osumnjičeni su izradili lažan i krivotvoren pečat i potpis javnog bilježnika iz Zagreba, krivotvoreći i potpis pokojnog vlasnika stana, a sve s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava.

Krivotvoreni ugovor prevaranti su priložili uz prijedlog za upis vlasništva u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku, temeljem čega se, 6. prosinca 2018. godine, osumnjičeni 25-godišnjak uknjižio kao vlasnik stana pokojnog 65-godišnjaka, koji je bio zapečaćen do okončanja ostavinskog postupka. S 52-godišnjakom su sklopili ugovor 5. ožujka te su ga tako doveli u zabludu jer je mislio da je sklopio kupoprodajni ugovor te da je on sada vlasnik stana. Međutim, čovjek nije bio pravi vlasnik stana. Temeljem tako sklopljenog ugovora 52-godišnjak je osumnjičenom 25-godišnjaku u cijelosti isplatio ugovorenu cijenu u iznosu od 75 000 eura u protuvrijednosti od 555 000 kuna. U sve je upleten i 36-godišnjak koji je krajem veljače sa navedenog stana skinuo službeni pečat koji je ovlaštena osoba stavila radi osiguranja predmeta i prostora do okončanja ostavinskog postupka.

Po dovršenju kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni “trojac” je, uz kaznenu prijavu, priveden pritvorskom nadzorniku Policijske uprave. Na Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku je protiv 36-godišnjaka podnesena kaznena prijava redovnih putem.

