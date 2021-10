Potresom razorena Banija još zlokobnije djeluje noću, kada uništene kuće i kontejneri proviruju iz mraka obasjani mjesečinom, jer javne rasvjete - nema.

''Ne znam što se događa. Vidi što nas pate i muče. Svijetli tamo gdje nema nikog, nema naroda, a ovdje ništa'', požalila se RTL-ovoj ekipi 95-godišnja Milka Miljević iz Luščana pored Petrinje.

Neispunjeno predizborno obećanje

Pola toga sela ima javnu rasvjetu, dok ju je ostatak trebao dobiti prije lokalnih izbora. Trebao, jer još nije, pa u Luščanima i dalje vlada mrak. ''Ovo su pred izbore postavili par sijalica i rekli da će pustiti i sad šute i stoje'', rekao je Mirko Miljević iz Luščana.

Ovo je samo jedan od mnogobrojnih problema koji muči žitelje Banije. Na to se upozoravalo prije 10 mjeseci, pa i prije mjesec dana, a sad se čini kako će sve biti riješeno.

''U selu Luščani u tijeku je postupak završetka rasvjete. HEP je odradio svoje i još samo grad svoj dio postupka treba odraditi. Ovih dana će biti završen postupak i Luščani će dobiti javnu rasvjetu'', poručila je Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje.

Spiskan novac

Slična je situacija i na glinskom području, no rješenje neće stići tako skoro. Naime, gradske vlasti nemaju novca za postavljanje javne rasvjete u nekoliko sela, a razlog je bizaran. ''Bivša vlast za vrijeme izbora raspisala je natječaj od 10 milijuna kuna za zamjenu postojeće rasvjete'', otkrio je Ivan Janković, gradonačelnik Gline.

Stoga su zatražili pomoć države, jer, primjerice, po Majskim Poljanama noću haraju lisice, divlje svinje i psi, a u takvom se okruženju ne može živjeti.

''Stanovnici Banije su već 26 godina u mraku. Deseci sela na području grada Gline nemaju javne rasvjete. Ali to grad Glina ne može isfinancirati, očekujemo pomoć države. Ne znamo hoće li ta pomoć doći uskoro pošto je gradonačelnik nezavisni kandidat, ali još veće zlo je što su ljudi nakon 10 mjeseci još u kontejnerima u kojima je po ljeti vruće, a po zimi hladno'', rekla je Branka Bakšić Mitić, dogradonačelnica Gline.

Dobro pitanje za lokalnu vlast

Njen kolega, gradonačelnik Janković tvrdi da su državi prijavili "financiranje zatrpanih bunara i saniranje štete, odbili su nam to kao neprihvatljiv trošak". Čini se da će i javna rasvjeta državi biti neprihvatljiv trošak, barem sudeći po riječima ministra graditeljstva i prostornog uređenja Darka Horvata. On je ustvrdio da je to "dobro pitanje, ali za lokalnu vlast''.