BANGOURA O SVOJOJ POLITIČKOJ PLATFORMI: ‘Imamo brutalne stručnjake – evo kako vidimo Hrvatsku u budućnosti’

Nakon što nijedna od dosadašnjih novih političkih opcija nije uspjela preoteti birače vodećim strankama, u taj je posao ovog tjedna krenula nova politička platforma, nazvana 101. Njen vođa i zasad jedini javno izložen član Hamed Bangoura priča kako je sve počelo 2011. kada je nezadovoljstvo društvom preraslo u traganje za strategijom razvoja koja bi urodila boljom zemljom za život. Uz pomoć prijatelja iz Švedske, a potom na radionicama strategiju su uspjeli donijeti, no na nju nije reagirao ni tadašnji predsjednik ni ministri kojima ju je predstavio.

Godine 2013. je na Facebooku pokrenuo akciju Pahulje pitajući ljude kakvu Hrvatsku žele. Kaže da je dobio toliko odgovora da sve zahtjeve nije mogao ni obraditi. Potom je istaknuo zahtjev da se raspišu izbori na kojima bi bilo zabranjeno sudjelovanje svakoj dotad postojećoj stranci.



Posjet visokopozicionirane osobe

“Pod navalom posjetitelja gotovo su nam srušeni serveri, ali imam frendove koji su sjajni kompjutoraši…. Sve to nam je bilo smiješno dok kod mene u ured nije došla jedna osoba, visokopozicionirana u društvu, i konstatirala da je to što sam zamislio protuustavno”. Bangoura se pozvao na referendum koji je nekoliko mjeseci prije održala Željka Markić te kazao kako bi i oni mogli nešto slično organizirati, pozivajući se na stručnu pomoć kolega s iskustvom iz Švicarske gdje su referendumi vrlo česti. Kako kaže, nakon toga bilo je izaslanika i u lijepi celofan zamotanih pritisaka, ali ne žali se nikome.

Na pripremanju Alternative 101 radio je s istomišljenicima i nizom cijenjenih stručnjaka, a ona između ostalog u svom programu kao cilj ima i smanjenje broja saborskih zastupnika na 101 što je moguće i Ustavom.

“Idemo sada pričati s ljudima, pokazati im što smo sve ovo vrijeme radili i kako vidimo Hrvatsku u budućnosti pa ako procijenimo da imamo podršku, idemo na izbore, a prvi mogući izborni nastup su Europski izbori u proljeće 2019. godine”, kaže Bangoura dodajući kako sada još nisu prerasli u stranku.

Ako sve bude po planu ići će i na predsjedničke i parlamentarne izbore. Ciljana skupina su im oni koji nisu izašli na posljednjim izborima. No, nastavit će se boriti i ako ne uspiju na izborima.

Novca – ima

Planovi Alternative 101 zvuče načelno dosta dobro, piše Novi list i nabraja ih: manji porezi, više mirovine, rast neoporezive osnovice na pet tisuća kuna. No, odakle novac za sve to? Bangoura kaže kako 97 tisuća ljudi u Hrvatskoj prima mirovinu do 500 kuna. “Ako njima na to daš još tisuću kuna, oni s tim novcem neće otići na skijanje. Potrošit će, a na nama je da im probamo objasniti kako je bolje da taj novac potroše na domaće proizvode”, pojašnjava dodajući kako bi se državi dosta vratilo kroz PDV. Jednako tako dodaje da se i proračuni ministarstava mogu smanjiti za 1o posto jer se tada neće dogoditi ništa. Tako zaključuje – novca ima.

Bangoura tvrdi kako nije populist te svoju tezu podržava izračunima efekata politika o kojima priča, ili razbijanjem nekih populističkih teza. “Pa nije meni u interesu da me vodi ministar za plaću od 3000 eura. To je spin koji su pustili nesposobni ljudi. Tko hoće da ga netko vrijeđa za tri tisuće eura? Nitko”, kaže na temu navodno pretjeranih plaća političara.

Kad govori o ljudima u Alternativi 101, kaže da su među njima “brutalni stručnjaci” koji zasad ne žele izlaziti u javnost. “Stručnjaci, ma što god to kome značilo, a posebno oni koji rade u našim institucijama i koji zaista imaju što reći, u strahu su da ih netko ne veže prerano za neku opciju, a posebno ne za onu koja je tek u razvoju. Svi naravno čekaju da vide što će se dogoditi s prvoborcima prije nego se oni odluče izložiti”, napisao je na Facebooku potkraj tjedna na tu temu.

Pritom poručuje kako on sam nije ničiji igrač, da sagledava vlastite pogreške i da je svoje nekadašnje “Ajmo, ljudi, idemo!!!” promijenio u “Ajmo mi krvavo raditi”.