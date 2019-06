BANDIĆU, VIDIŠ LI OVO? Tvrdi da je Savski most siguran, no slike ga razotkrivaju, a s drugim mostom situacija je još gora

Svi zagrebački mostovi imaju ozbiljnih problema jer se kontinuirano ne održavaju. To su konstrukcije koje su svakodnevno izložene velikom opterećenju. Nije predviđeno da ti mostovi traju toliko godina bez održavanja, kaže državni tajnik Željko Uhlir

“Ja više od bilo koga u gradu brinem o sigurnosti građana i mostova. Ja sam napravio tri mosta, oni nijedan. Sigurni su mostovi, građani su sigurni. Mi smo sinoć u 21 sat to sanirali. Znate gdje je tada bio ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju. Njegovo je pravo, neka šalje inspekciju”, rekao je gradonačelnik Milan Bandić dan nakon katastrofalnog urušavanja Savskog mosta u kojem samo zahvaljujući sretnim okolnostima nitko nije poginuo.

BANDIĆ ŽESTOKO NAPAO MINISTRA ŠTROMARA: ‘Dok sam ja bio na sanaciji mosta, on je pio gemišt u Zagorju’

Bandić je, naime prilično, razljutila najava ministra graditeljstva i prostornoga uređenja kako će danas zatražiti da građevinska inspekcija smjesta pregleda sve zagrebačke mostove i zatvori one koji su sigurnosna prijetnja građanima.

Državni tajnik: Svaki od zagrebačkih mostova ima ozbiljnih problema

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir ustvrdio je za N1 da je od svih zagrebačkih mostova u najgorem stanju Jadranski most, ako izuzmemo pješački Savski most koji se jučer doslovce počeo raspadati.

“Godine 2016. i 2017. rađene su analize stanja tih mostova. Svaki od njih ima ozbiljnih problema jer se kontinuirano ne održavaju. To su konstrukcije koje su svakodnevno izložene velikom opterećenju. Nije predviđeno da ti mostovi traju toliko godina bez održavanja”, rekao je državni tajnik.

Na novinarsko pitanje osjeća li se on kao stručnjak sigurno dok prelazi preko tih mostova, Uhlir je odgovorio: ‘Vrlo sam zabrinut. Duboko sam svjestan plana održavanja i ako vi 20 ili 30 godina ništa ne radite, onda se svi moramo zapitati preko čega mi to svaki dan vozimo’.

Tragično stanje

No, koliko god Bandić uvjerava da je most saniran, fotografije otkrivaju potpuno drugu sliku.

Ne samo da je rub ponovno tek provizorno zakrpan metalnim pločama, nego se vidi i kako je podnožje mosta potpuno derutno.

Ipak, jedna stvar se mora priznati gradonačelniku Nevjerojatno dobro su na mostu iscrtane nove trake

Ovo nije prvi put da se zbog Savskog mosta strahuje za sigurnost građana.

‘Već tri godine tražim da se most sanira’

Tomislav Stojak, gradski zastupnik (HNNS), ističe kako je prije više od tri godine od gradonačelnika tražio hitnu sanaciju mosta kojom bi se spriječilo ugrožavanje građana.

“Prije više od tri godine, 2016., tražio sam od gradonačelnika hitnu reakciju i sanaciju Savskog mosta jer je već tada most bio opasan za građane. Tri godine kasnije, 2019., gradonačelnik ne da ništa nije učinio već je svojom politikom nečinjenja dodatno urušio most kao što je to nažalost, napravio i s fasadama u centru grada koje su nakon njegove ‘New deal’ obnove još starije i derutnije nego prije”, tvrdi Stojak, prenosi Zagreb.info.

No Savski most nije jedini opasan. Glavni šestogodišnji pregled Jadranskog mosta u Zagrebu, koji je još u veljači 2017. godine napravila tvrtka Geoexpert IGM, pokazala je da je “na temelju provedenog vizualnog pregleda i istražnih radova potrebno izraditi izvedbeni projekt sanacije Jadranskog mosta, u skladu s pozitivnim pravilima struke i važećom zakonskom regulativom, te provesti sanaciju”, podsjeća Tportal.

‘Ako nalaz kaže da treba sanirati betonsku konstrukciju, to znači zatvaranje mosta’

U poglavlju pod nazivom “Mjere koje je poduzeti odmah i hitno i neodgodivo” navedeno je da se mora odmah napraviti zamjena prijelaznih naprava i dotrajalih ležajeva, izvesti novi sustav odvodnje koji će biti vodonepropustan i koji će provoditi vodu s konstrukcije, izvesti sanaciju sanduka mosta, što obuhvaća sanaciju armirano-betonske ploče rasponske konstrukcije, prednapetih ‘I’ nosača, poprečnih nosača i montažnih pragova.

“Mogu shvatiti to da gradonačelnik Milan Bandić ne razumije što piše, ali ima ljude koji bi to trebali znati. Građevinar sam i projektant po struci. Ovo što piše upućuje na katastrofalno stanje. Ako se kaže da treba sanirati betonsku konstrukciju, to znači zatvaranje mosta”, naglasio je Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva.