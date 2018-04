BANDIĆU, IMA LI OVOGA U BEČU? Brda smrdljivog smeća nasred zagrebačkih ulica, donosimo sramotne fotografije iz metropole

Kontaktirali smo Čistoću kako bismo provjerili zbog čega se ovo događa

Dolaskom proljetnih temperatura na pojedinim punktovima u Zagrebu postalo je teže disati zbog smrada kojeg generira nagomilani otpad oko krcatih kontejnera. Zabrinuti čitatelji poslali su nam fotografije.

Na fotografijama se vide ogromne nakupine raznog velikog i malog otpada uz kontejnere u zagrebačkim kvartovima. Budući da mjesta u kantama nema, građani otpad bacaju na ulicu. Oni koji ne žele nagrđivati vlastitu, odvezu se do susjedne četvrti pa svoj otpad ostavljaju ondje.





Potvrdila nam je to čitateljica koja nam je ustupila sramotne fotografije, požalila na pasivnost gradske Čistoće.

‘Jedna sam od stanara zgrada u ulici Milovana Gavazzia, kućni broj 21, 23 i 24, okružena prekrasnim zelenilom, parkom i mjestom za druženje u sklopu zgrada. Odnedavna nam naš mir i zelenilo uništava sramotno odlaganje otpada od strane stanara drugih kvartova koji slobodnim zaustavljanjem automobila uz cestu kraj naših kanta kraj naših kanta za odlaganje otpada ostavljaju i svoj, kako mali tako i glomazni otpad. Sve to ne bi bilo toliko strašno kad bi nadležni krenuli u rješavanje problema. Isti odvoze smeće samo ih onih kanta do kojih mogu, a ostalo ostave kraj kanti, kako u ponedjeljak ujutro otkad su slike odvoza u prilogu i tako već danima. To narušava naš mi red, prirodu, a i miris zraka već sigurno osam dana. Nikoga za to nije briga, a kreću vrućine i visoke temperature’, požalila se čitateljica Neta.

Net je kontaktirao Čistoću kako bismo provjerili zbog čega se ovo događa.

Prenosimo vam njihov odgovor.

‘Iz fotografija vidimo kako se Vaš upit odnosi na spremnike na javnim površinama i nepropisno odlaganje otpada uz spremnike na javnim površinama te u nastavku dostavljamo informacije na ovu temu.

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća obavlja interventno skupljanje otpada s divljih odlagališta otpada po nalogu Grada Zagreba (komunalnog redarstva). Kontinuirano se vodi evidencija o broju divljih odlagališta, te količinama otpada koje se s njih odvoze.

Putem aplikacije e-redar u 2017. godini registrirano je 3.664 lokacija, s kojih je odvezeno 26.110m3 otpada, odnosno 5.069 tona. Nepropisno odloženi otpad formira se u divlja odlagališta uz spremnike za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama, a imamo i učestala veća divlja odlagališta. Lokacija koju ste nam poslali, primjer je lokacije gdje se učestalo javlja pojava nepropisnog odlaganja otpada, te je za nju zaprimljen nalog za čišćenje putem aplikacije e-redar i bit će očišćena u najbržem mogućem roku. Većina divljih odlagališta otpada sadrži otpad iz domaćinstava koji nije razvrstan i propisno odložen u spremnike, a često se radi i o krupnom (glomaznom) otpadu.Iz svega navedenog, jasno je kako pojedini naši sugrađani postupaju neodgovorno sa svojim otpadom.

Napominjemo kako se ovo događa, unatoč tome što je Čistoća u cilju poboljšanja skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada te u skladu sa zakonskim propisima još u srpnju 2014. godine, uvela sustav odvoza krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev građana dva puta godišnje, bez dodatne naknade. Na zahtjev korisnika usluge osigurat ćemo u ovoj godini i preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada i više od dva puta u kalendarskoj godini na obračunskom mjestu, pružanjem usluge prijevoza otpada do reciklažnog dvorišta (cijena će biti formirana usvajanjem novog cjenika od strane Grada Zagreba).

Reciklažna dvorišta su također rješenje u cilju smanjenja broja divljih odlagališta. Stoga su, uz postojećih 10 fiksnih reciklažnih i 5 mobilna reciklažna dvorišta kontejnerskog tipa, u tijeku aktivnosti na izgradnji novih fiksnih reciklažnih dvorišta na lokacijama Žitnjak (Čulinečka ulice) i Sesvete (Sopnica-Jelkovec), te nabava 5 mobilnih reciklažnih dvorišta kontejnerskog tipa i 2 pokretna za one gradske četvrti u koje nije moguće pronaći odgovarajuću lokaciju za reciklažno ili mobilno reciklažno dvorište.

Građani mogu na reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta odložiti bez plaćanja naknade oko 30 različitih vrsta otpada. Sve nepravilnosti vezane uz otpad građani mogu dojaviti na broj telefona Pozivnog centra Zagrebačkog holdinga 072 500 400, 0-24 sata svaki dan.

Građani su u zadnja dva mjeseca zaprimili uz račune na kućne adrese informativno-edukativne letke: Informacije o odvajanju otpada i Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada, a u tijeku su javne tribine po mjesnim odborima gdje su predstavnici Čistoće u direktnom kontaktu s građanima.

Na našoj internetskoj stranici www.cistoca.hr u rubrici Čišćenje divljih odlagališta otpada imamo istaknut savjet građanima: Ukoliko svoj stari štednjak (perilicu za rublje i sl.) ili dio starog namještaja želite zamijeniti novim, a još je upotrebiv, poklonite ga nekome. Time ćete učiniti dobro djelo te istodobno produljiti «životni» vijek tog proizvoda. Ako iz nekog razloga ne želite tako postupiti ili je predmet u neispravnom stanju, a popravak preskup, odložite ga u reciklažno dvorište ili pričekajte odvoz glomaznog otpada na zahtjev. Nipošto ga ne odbacujte u prirodu. Time ćete sačuvati okoliš i ljudsko zdravlje te novac potreban za uklanjanje neodgovorno odbačenog otpada.

Na kraju naglašavamo, rješenje problema divljih odlagališta otpada zahtjeva zajedničko djelovanje svih dionika: komunalne tvrtke, jedinice lokalne samouprave, inspekcije zaštite okoliša, policije, ali i ključnih dionika sustava – građana koje ćemo i dalje pozivati na suradnju u odgovornom postupanju s otpadom’, odgovoreno je Netu iz Čistoće.