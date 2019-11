MANIJAKALNO FORSIRANJE ‘MANHATTANA’: ‘Zgadilo mi se…’, poručio je HDZ-ovac prije ostavke, a oporba sprema žestoke akcije

S Tomislavom Tomaševićem, Markom Torjancem i Matejem Mišićem, oporbenim zastupnicima u Skupštini grada Zagreba, razgovarali smo o borbi protiv izmjena GUP-a, a pokušali smo saznati i kakvo je raspoloženje u zagrebačkom HDZ-u

“Više puta sam znao s govornice u Gradskoj skupštini pozivati one iz vladajuće većine da promisle, da se pitaju, kao ljudi, kao građani, je li to što rade dobro za naš grad”, odgovara Marko Torjanac, nezavisni zastupnik u Skupštini grada Zagreba i poznati kazališni glumac, na pitanje uspijeva li s nekim od zastupnika većine, među kojima ima kulturnjaka, razgovarati o tome jesu li spremni preuzeti odgovornost za Bandićev Manhattan.

“Mnogi od njih dođu samo na kratko, pognute glave, na pola sata, odraditi glasanje, nema tu prostora za razgovor. Imam dojam da se neki od njih srame. Ali opet to – odrade”, opisuje način funkcioniranja vladajuće mašinerije u Gradskoj skupštini zastupnik Torjanac. Tako će, očekuje Torjanac, biti i na narednoj sjednici Skupštine.

“Iznenađenja bi bila moguća jedino u slučaju priziva savjesti svakog pojedinog HDZ-ovog zastupnika”, kaže Torjanac.

I Bandiću i HDZ-u jako se žuri s izmjenama GUP-a u Zagrebu, izmjenama koje bi trebale biti uvod u izgradnju Manhattana na Hipodromu i svakojako drugo prekrajanje grada. Vidljivo je to iz forsiranja da se točka uvrsti “po hitnom postupku” na narednu sjednicu Gradske skupštine, ovu koja je sazvana za 9. prosinca.

Iako do sada niti jedna stručna osoba, ni jedan arhitekt, urbanist, ili njihova komora, udruga ili udruženje nisu podržali zahvat, čak je i ministar graditeljstva Predrag Štromar – čije je ministarstvo upravo dalo zeleno svjetlo – izgovorio da on osobno ne bi glasao za “ovo”. Čak i arhitekti koji znaju graditi za Bandića u ovom slučaju šute i izbjegavaju temu.

Dakle, struka – tisuće arhitekata, inženjera građevine, urbanista – jednoglasno smatra da izmjene GUP-a u Zagrebu vode u katastrofu, dio onih koji su radili ili još rade s Bandićem šute ili se skrivaju, ali projekt koji bi mogao promijeniti višestoljetne vizure grada ide nezaustavljivo naprijed.

Može li se ipak još išta učiniti? Može li se u Gradskoj skupštini dogoditi ikakvo čudo?

HDZ-ovac koji je pozivao na uvažavanje struke podnio ostavku

Još nedavno je izgledalo da je moguće i talasanje u gradskom HDZ-u, stranci bez koje Bandić ne može izglasati to što želi, jer je gradski zastupnik Ivan Kujundžić, dugogodišnji utjecajni hadezeovac, akademski kipar, vrlo jasno naglašavao da se ne može ići – kontra struke. No, umjesto da prevladava njegovo pozivanje na struku, on je upravo podnio ostavku na svoje mjesto zastupnika uz javno izrečeno obrazloženje da mu se “zgadio način rada u Skupštini”, te će, izgledno, biti zamijenjen nekim tko će šutke izglasavati sve što bude dogovoreno na višem nivou. Kujundžić je u kratkom telefonskom razgovoru potvrdio podnošenje ostavke i napuštanje “skupštinske fotelje”, ali i ostanak u HDZ-u, “jer je to stranka u čijem je osnivanju sudjelovao”, no nije htio uopće komentirati ili govoriti o tome što se može očekivati od gradskog HDZ-a oko izmjena GUP-a.

A sudbina daljnjeg proguravanja projekta velikim dijelom ovisi upravo o gradskom HDZ-u. Kujundžić je bio zagovornik glasanja “po savjesti”, a ne po nametnutoj “kolektivnoj svijesti”, a upravo u slučaju izmjena GUP-a traži se glasanje – bez ikakvog propitivanja.

“Hoće li GUP biti izglasan u Skupštini ovisi isključivo o HDZ-u i očekujem da će se to dogoditi, prije ili kasnije, kao rezultat već dobro uhodane političke trgovine između ove dvije stranke”, komentira situaciju u razgovoru za Net.hr, Tomislav Tomašević, zastupnik u Gradskoj skupštini, lider platforme “Zagreb je naš!”.

Trgovanje je zahvatilo, objašnjava Tomašević, dijelom i predsjedničke izbore. Bandić je odustao od kandidature za predsjedničke izbore i podržao HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju, a za očekivati je, smatra Tomašević – da će Bandić podržati HDZ-ove amandmane o prenamjeni zelenih površina pojedinačnih vlasnika koje su HDZ-ovi zastupnici gurali u GUP kad se o njemu trebalo odlučivati u srpnju.

Tomašević ne vjeruje u mogući veliki potres u gradskom HDZ-u. “Vidljivo je da se vodi borba između dvije struje, no očekujem da će se konsolidirati i da će GUP proći unatoč protivljenju struke, oporbe i prosvjedima građana koje vjerujem da će udruge i inicijative građana organizirati prije glasanja u Gradskoj skupštini”, kaže Tomašević.

U tom slučaju oporbi ostaje da pravnim putem osporava GUP u smislu njegove neusklađenosti s pravnim propisima te da vodi daljnju borbe protiv primjene GUP-a u njegovim najštetnijim dijelovima, objašnjava Tomašević.

“Naime, GUP stvara tek preduvjete za daljnje urbanističke planove uređenja koje je potrebno donijeti po istovjetnoj proceduri poput GUP-a za projekt ‘Zagrebački Manhattan’ i mnoge druge dijelove grada. Isto tako, nove javne garaže u Donjem gradu se neće moći automatski graditi bez studija koje treba odobriti Gradska skupština u budućnosti. Primjerice za ‘Zagrebački Manhattan’ nakon usvajanja GUP-a tek treba raspisati višemjesečni arhitektonsko-urbanistički natječaj pa izraditi urbanistički plan uređenja pa on ide na javnu raspravu i glasanje u Gradskoj skupštini. Ako se to i dogodi nakon toga treba izraditi ugovor o javno-privatnom partnerstvu pa i on mora ići na Gradsku skupštinu”, kaže Tomašević.

On vjeruje da projekt jednostavno neće uspjeti doživjeti trenutak realizacije. Da će ga spriječiti – lokalni izbori.

“Za sve te stvari će u najbržem scenariju trebati više od godinu dana pa se time približavamo lokalnim izborima 2021. godine na kojima će građani imati priliku da konačno maknu Bandića s vlasti i time zaustave ovo prostorno divljanje po cijelom gradu koje zadovoljava interese Bandićevog kruga prijatelja, a ne rješava potrebe većine stanovnika Zagreba”, zaključuje Tomašević.

Može li se pokrenuti lokalni referendum o ovom pitanju?

Matej Mišić, gradski zastupnik iz redova SDP-a, smatra da je cijela procedura već sada debelo nezakonita. “Cijeli postupak je nezakonit odnosno suprotan Zakonu o prostornom uređenju jer je Ministarstvo dva puta vraćalo GUP na doradu. Članak 108. Zakona propisuje da se GUP jednom može vratiti na doradu, a ako i nakon toga postoje propusti mora se cijeli postupak izmjena ponovno pokrenuti”, kaže Mišić.

Mišić je već ljetos nudio izlaz iz ove situacije u kojoj stručna javnost i oporba tvrde da su izmjene GUP-a štetne, a Bandić i HDZ ih forsiraju. Predložio je – lokalni referendum.

“Ovo je tema koja je toliko bitna za budućnost grada da zavređuje da se o njoj izjasne svi građani”, obrazlaže Mišić svoj prijedlog koji je iznio još ljetos, kada su izmjene GUP-a prvi put trebale biti uvrštene na dnevni red Gradske skupštine.

Lokalni referendum se može pokrenuti na dva načina. Prvi, da se prikupe potpisi 20 posto svih birača u Gradu Zagrebu, što je oko 140 tisuća. Drugi, da referendum predloži trećina svih zastupnika, odnosno 17.

Naravno, model broj dva je mnogo jednostavniji i već sada izvediv.

“Vjerujem da ti potpisi ne bi bili problem, iako o tome još nije bilo govora na razini cjelokupne gradske oporbe. Činjenica je da se u ovom trenutku predstavnici drugih oporbenih grupacija nisu izjasnili o našem prijedlogu. S druge strane, Prgomet je još prije dva mjeseca rekao ‘referendum je jedna od opcija’, a Bandić na posljednjem aktualcu nije želio ni čuti za referendum”, kaže Mišić za Net.hr.

No, taj prijedlog ne može biti aktiviran, odnosno ne može se poslati zahtjev za referendum – dok prijedlog odluke o izmjenama GUP-a ne bude na dnevnom redu Skupštine.

“To znači da je svaka ‘akcija’ na čekanju dok ne dođe na dnevni red. Kada se to dogodi, mi ćemo tražiti podršku ostalih klubova da podnesemo zahtjev za provođenje referenduma”, kaže Mišić. Tada ih, međutim, čeka drugi krug problema – za provođenje referenduma treba podrška većine svih zastupnika, dakle, 26 osoba, odnosno – HDZ bi morao glasati “za”.

Kako god se problem okrene, dođe se do HDZ-a.

Plenkovićeva i Bandićeva jednadžba koja razara Zagreb

A brak Bandića i HDZ-a u ovom trenutku je izuzetno čvrst.

“Od početka mandata jasno je da se radi o interesno-trgovačkom odnosu. Plenković je trenutno imao interes da mu prođe posljednji državni proračun u mandatu za što su mu trebali Bandićevi žetoni, a Bandiću trebaju HDZ-ove ruke za gradski proračun i GUP. Žurba je zbog toga što je memorandum o razumijevanju istekao sredinom studenoga i Bandić ga je mogao produljiti u dogovoru s investitorima za maksimalno dva mjeseca. Ono što je poražavajuće jest da ne znamo jesu li produljili ili nisu. Bandić je očito obećao da će do kraja godine riješiti sve preduvjete da bi se mogao sklopiti ugovor s investitorima”, komentira gradski zastupnik Mišić.

Hoće li ostavka zastupnika Kujundžića donijeti ikakvo daljnje talasanje ili smirenje u gradskom HDZ-u? Vrlo izgledno je da će odglasati glatko, prema naputku iz središnjice. No, moguće je da je Kujundžićeva gesta ipak ostavila i trag propitivanja: je li gradski HDZ doista spao na to da u Zagrebu postane samo šutljivi Bandićev servis? I u HDZ-u, naime, raste svijest o tome da će uskoro novi lokalni izbori, a izlazak u svojstvu “Bandićevog podrepka” sigurno nije laskava pozicija.

Drago Prgomet, predsjednik Gradske skupštine, HDZ-ovac, dugogodišnji političar, poznati liječnik – i Zagrepčanin – nije nam htio odgovoriti na pitanje što on osobno misli o izmjenama GUP-a. Šteta. Bilo bi važno čuti je li spreman preuzeti odgovornost, ući u povijest kao političar koji je pomogao progurati Bandićev Manhattan.

No, Prgomet je, kažu gradski zastupnici, ionako samo produžena Plenkovićeva ruka. Sveo se na tehničara, onog koji mora odraditi ono što je dogovoreno na višoj razini.

“Plenković, odnosno HDZ, nije siguran u HNS-ovu većinu i treba Bandića. Jednadžba je zapravo vrlo jednostavna. A zbog te jednadžbe – stradava grad Zagreb. Nadam se da je i Plenković svjestan kakvu štetu nanosi gradu u kojem živi”, komentira nezavisni gradski zastupnik Marko Torjanac.

Ni on, niti drugi oporbeni zastupnici, jedno je sigurno – neće šutjeti. “Osjećam se poniženo, izmanipulirano. Ovaj slučaj je živi primjer političke trgovine, kršenja zakona i svih mogućih zloupotreba, a još uvijek se gura. To je nedopustivo. Na razini oporbe razmatramo što i kako možemo napraviti da ga usporimo, da ga zaustavimo. Nema šanse da odustanemo od borbe”, poručuje Torjanac.