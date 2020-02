BANDIĆEVE BIZARNE ZIMSKE RADOSTI: Saznali smo koliko troši na proizvodnju umjetnog snijega, dok Zagreb grca u milijunskim gubicima

Istražili smo koliko novca se troši na proizvodnju umjetnog snijega u centru Zagreba

Taman se poklopilo: veliki prosvjed protiv Milana Bandića i njegova nerazumnog vođenja grada, objava da su gradske financije u minusu od milijardu kuna, južina u gradu, 16 stupnjeva u zraku – i Bandićeva akcija zasnježivanja livada na Cmroku, u centru Zagreba.

Reklo bi se – snijeg na torti. Potpuno neracionalno, bizarno. Kao iz nekakvog vica. Rasipanje novca kada se i službeno objavljuje opaki minus u gradskom budžetu.

No, osim što je potez karikaturalno oslikao osjećaj za stvarnost gradonačelnika i njegova tima, činjenica da su na livade na Cmroku dovučeni golemi uređaji za proizvodnju umjetnog snijega svrnula je pozornost i na cijeli sustav gradskog upravljanja.

Dok su se građani čudili tom nadrealnom prizoru koji je započeo u nedjelju, 2. veljače, redala su se pitanja. Tko je donio odluku za ovo? Prati li itko u gradskim službama vremensku prognozu? Naime, nakon južine najavljena je kiša – koja sigurno ne može pridonijeti kvaliteti lažne snježne padine. Koje to službe uopće rade? I konačno: koliko je novca spiskano na to?

Istraga Net.hr-a pokazala je da cijelom operacijom zasnježivanja Cmroka rukovodi gradska ustanova Upravljanje sportskim objektima, odjel “Skijaške žičare i tereni Sljeme”. Kao i mnogo toga u gradu Zagrebu tako je i funkcioniranje ove ustanove i njezinih segmenata prekriveno velom tajnosti i, unatoč našim nastojanjima, na službene upite nisu stizali službeni odgovori.

S obzirom na to da je na Cmroku vidljivo golim okom da su sa Sljemena dovezeni uređaji, tzv. tvornice snijega, koje su zasnježivale staze za Snježnu kraljicu, pitali smo i Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza jesu li uređaji njihovo vlasništvo, te jesu li oni uključeni u projekt Cmrok. No, stigao je brz i odlučan odgovor da oni nemaju ništa s time, da uređaji nisu vlasništvo Skijaškog saveza.

Gradski milijuni uloženi u opremu za umjetni snijeg

Dugo godina su padine na Sljemenu teškom mukom zasnježivane i održavane uz pomoć uređaja koji se nazivaju “topovi” i “žirafe”, no prije nekoliko godina su nabavljene i – tvornice snijega. Jedna manja i jedna veća, stajale su više od 1,5 milijuna kuna. Topova, mobilnih uređaja za izradu umjetnog snijega, ima oko tridesetak, a žirafa – statičnih uređaja – oko desetak. Drugim riječima, sektor Skijališta unutar Upravljanja sportskim objektima opremio se u proteklih nekoliko desetljeća – iz gradske blagajne – s cijelom postrojbom svakovrsne skupe opreme za održavanje skijališta koja su sve manje u funkciji, s obzirom na to da su zime sve toplije i ima sve manje snijega.

Konačno, valja podsjetiti na ono što ni Milan Bandić kao utemeljitelj Snježne kraljice, ali ni mnogi drugi koji forsiraju taj projekt, ne žele čuti: u susjednoj Austriji se ne smiju graditi skijališta ispod 1500 metara nadmorske visine, a sljemenski ponos je, naravno, ispod 1000 metara.

Odjel Skijališta unutar “gradske ustanove” stalno zapošljava oko 20 osoba, a upravo su djelatnici Skijališta stigli s pripadajućom tvornicom snijega i na Cmrok.

Za Snježnu kraljicu i pokušavanje održavanja staza trošak je oko 1,5 milijuna kuna. Voda se crpi iz umjetnog jezera koje se puni iz gradskog vodocrpilišta.

A projekt Cmrok? Lanjske zime, kada je livade na Cmroku bilo mnogo lakše prekriti umjetnim snijegom jer je bila mnogo ozbiljnija hladnoća, pa i nešto malo snijega – potrošeno je, neslužbeno saznajemo, oko 270 tisuća kuna. A ove godine se očekuje da će trošak biti svakako veći, jer su vremenski uvjeti mnogo nepovoljniji.

Sprema li se Sanjkaški kup Cmrok i ove godine?

Iz Gradske uprave nam nisu htjeli odgovoriti tko je odlučio o projektu Cmrok, odnosno, je li to doista osobna ideja i želja gradonačelnika Milana Bandića, ali naši sugovornici su jednoglasni u procjeni da je to njegova osobna “fiks ideja”. To naprosto izgleda vrlo bandićevski. Nije važno koliko košta, ajmo u akciju. Lani u veljači je upravo on osobno u društvu Marinka Tomića, ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima, i Igora Žiljka, voditelja skijališta Sljeme, objavio “Sanjkaški kup Cmrok 2019.” Vrlo izgledno je da se upravo priprema “Sanjkaški kup Cmrok 2020.”, samo to još nigdje nije objavljeno. Bilo je tada i mnogo “celebritija” koji su se rado fotografirali uz gradonačelnika.

Ali ove godine je sve dramatično drugačije, pa i umjetni snijeg na Cmroku kao da odbija biti kulisa za novu Bandićevu PR akciju.

Sve je više onih koji se pitaju je li racionalno i smisleno trošiti toliki novac i forsirati snježne staze na Sljemenu kad ih ono naprosto više ne može imati, a da ne govorimo o Cmroku. Na lijepim livadama, koje i bez forsiranog snijega imaju dovoljno šetača, umjetni snijeg ove godine pretvara se u besmislenu kaljužu. A radili su radnici za plaću, kamioni su dovlačili “tvornice snijega” i one su potrošile mnogo kubika gradske vode.

“Umjetni snijeg zahtijeva velike količine vode i energije. Rasipanje vode stavlja još veći pritisak na taj resurs koji je sve ugroženiji klimatskim promjenama, a rasipanje energije dodatno zaoštrava posljedice klimatskih promjena. Neodgovorni političari i u ovom slučaju, neodgovorna gradska vlast na čelu s Milanom Bandićem, i ovim projektom je pokazala da ignorira problem klimatskih promjena”, komentira Enes Ćerimagić iz Zelene akcije, poznate ekološke udruge, umjetni snijeg na Cmroku. I ukazuje da osim rasipanja novca ovaj projekt zapravo nosi i antiekološku poruku.