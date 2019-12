BANDIĆEVA ZAMJENICA OBJASNILA ZAŠTO JE SMIJENJEN DR. NOGALO: ‘Što biste rekli da umjesto učitelja matematike zaposle učitelja likovnog?’

Izjavili su i kako nitko nije dr. Nogalu zabranio ulazak u bolnicu. Kažu kako to nije istina dodajući da su zgroženi

Predsjednica Upravnog vijeća Ana Stavljenić Rukavina objasnila je na konferenciji za novinare u zgradi Gradske uprave kako je došlo do smjene ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, dr. med. Bore Nogala, javlja Jutarnji list.

“Upravnom vijeću nije ostavljeno na volju je li potrebno ili ne razriješiti ravnatelja, već ostaje jedino razriješiti ga. Dakle, kada vijeće dobije izvješće o propustima u postupanju, dužno je razriješiti ga. Prema tome, Nogala nije smijenilo Upravno vijeće jer ima mogućnost o tome samostalno odlučivati, već jer je to dužnost. Sve drugo su insiniuacije”, poručila je Stavljenić Rukavina.

Dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika, pojasnila je koji su bili razlozi smjene dr. Nogala.

Zahvati za koje bolnica nema licenciju

“Bit ću vrlo eksplicitna. Što biste rekli da ravnatelj neke škole raspiše natječaj za učitelja matematike, a onda na to mjesto primi učitelja likovnog jer je ostavio dobar dojam. To se dogodilo u Srebrnjaku. U njoj se obavljaju zahvati za koje bolnica nema licenciju, za koje do jučer mi u gradu Zagrebu nismo znali. Davali su suglasnost za zapošljavanje pedijatra, a umjesto pedijatara su zapošljavali specijalista školske medicine, otorinolaringologa ili kirurga. Za to bolnica uopće nema suglasnost”, objasnila je.

Izjavili su i kako nitko nije dr. Nogalu zabranio ulazak u bolnicu. Kažu kako to nije istina dodajući da su zgroženi:

“Činjenice su utvrđene na temelju dokumentacije koja je zatražena od bolnice Srebrnjak. Dokumentaciju o propustima smo dobili od voditeljice računovodstva te voditeljice kadrovskih i pravnih poslova. Nakon što mu je uručeno izvješće, on je imao mogućnost da dostavi dokaze kojima bi osporio navode iz izvješća, ali do danas ga nismo dobili, sve do srijede kada je Nogalo razriješen. Propusti u zapošljavanju dogodili su se u razdoblju između 2014. i 2019. godine. Kolegica Zovko koja je uz mene provodila kontrolu je bila svaki dan u komunikaciji s pravnom i kadrovskom službom bolnice. Da ne bude zabune, dokumentaciju je dostavila bolnica, Postoji špranca po kojoj se to događalo. Pred Upravno vijeće se dolazilo s jedinim prijedlogom o zapošljavanju, a onda bi napravio po svom. Pritom nikada nije bilo objašnjenja”, rečeno je.

“Što bi bilo da je nešto pošlo po zlu? Očekuje da Ministarstvo zdravstva pošalje u bolnicu zdravstvenu inspekciju. Vrlo je znakovito što je to jedina bolnica koji nema potpisani ugovor sa HZZO-om”, rekla je Pavičić Vukičević.

Djelatnici bolnice podržali Nogala

Zaposlenici Dječje bolnice Srebrnjak podržali su u četvrtak smijenjenog ravnatelja te bolnice Boru Nogalu, ustvrdivši da je njegova smjena nezakonita te da nije bilo proceduralnih nepravilnosti, što tvrdi Upravno vijeće bolnice koje ga je jučer smijenilo.

Budući da su rekli da je održavanje konferencije za novinare zabranjeno, zaposlenici koji podržavaju Nogala održali su unutar zgrade, kako su nazvali, “spontano okupljanje”, a sam Nogalo je izjavu novinarima dao ispred bolnice.

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo i član Upravnog vijeća Davor Plavec izjavio je kako je cijela ova smjena “potpuno izvan zakonskih okvira” i “ima više nepravilnosti”.

“Bio sam svjedok takvog postupka – dva člana koja sudjeluju u radu Upravnog vijeća su glasovali za podršku Nogalu, dok su tri člana, predstavnici grada, glasovali za njegovo razrješenje. Iz dokumentacije se može vidjeti da je cijeli proces počeo u ponedjeljak i da ravnatelju nije dano primjereno vrijeme da se očituje niti pravno savjetuje kako bi odgovorio na objede koje se navode u nalazu Ureda za kontrolu Grada Zagreba”, kazao je Plavec.

Ured za kontrolu Grada Zagreba, kaže, nije nadležno tijelo za nadzor zdravstvenih ustanova, jedino inspekcija Ministarstva zdravstva ima kapacitet i ekspertizu da procijeni je li nešto izvan ovlasti. Također tvrdi da iz očitovanja Ureda nema ništa što bi moglo pravno teretiti Nogala.

“Nije radio ništa izvan svojih ovlasti i to će se dokazati na sudu”, ustvrdio je Plavec.

Opstanak projekta ugrožen zbog smjene

Zamjenica ravnatelja i članica Upravnog vijeća bolnice Mirjana Turkalj upozorila je da je opstanak projekta financiranog iz EU fondova s oko 60 milijuna eura – ugrožen Nogalovom smjenom.

“Nakon dugogodišnjih priprema uspjeli smo konačno potpisati ugovor u srpnju. Projekt bez podrške ravnatelja ne bi opstao, on je ključna osoba. Bolnica je potpisnik, a Grad nije ni partner”, rekla je Turkalj.

Dodala je kako i dalje vjeruje da će Gradski ured za zdravstvo pomoći tom projektu, ali je izrazila sumnju da u stvari želi u potpunosti steći kontrolu.

“Stječe se dojam da je ova smjena ravnatelja iskonstruirana kako bi se ugrozio projekt čiji je cilj, između ostalog, da zaposli oko 160 mladih znanstvenika”, kazala je Turkalj.

Najavila je da će o cijeloj situaciji obavijestiti Bruxelles kako bi zaštitili projekt.

Tambić Bukovac: Odbila sam ponuđeno mjesto iz moralnih razloga

Predsjednica Stručnog vijeća bolnice Lana Tambić Bukovac, kojoj je ponuđeno Nogalovo mjesto nakon njegove smjene, kazala je da je tu ponudu odbila iz moralnih razloga.

“Imam potrebu dati punu podršku našem ravnatelju. Odbila sam ponuđenu funkciju v.d. ravnatelja bolnice, ne mogu je prihvatiti jer ono što mu se stavlja na teret nije argumentirano, pravno je neutemeljeno, svi djelatnici stoje iza njega”, naglasila je.

Tvrdi i kako nije bila pozvana na sjednicu Upravnog vijeća na kojoj se dogodila smjena, već su je doveli pred gotov čin.

Nogalo, koji je dirnut podrškom svojih zaposlenika zaplakao, ispred bolnice je novinarima rekao kako ne razumije ovakvu naglu smjenu.

Pretpostavlja da se dogodila iz političkih razloga te je odbacio optužbe da je kriv po činjenicama koje su navedene kao razlozi za smjenu. Optužio je članove Upravnog vijeća da su sve izmislili.