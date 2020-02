BANDIĆEVA ZAMJENICA: ‘Nismo razočarani što GUP nije izglasan’

Tvrdi da im je najviše žao građana jer su mislili na razvoj grada

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić izjavila je u utorak da stranka Milana Bandića nije razočarana time što GUP nije izglasan te da se ništa spektakularno ne događa između koalicijskih partnera.

“Mi uopće nismo razočarani, mi smo pokazali da se vrijedi boriti za interese građana i kvalitetan dokument”, rekla je Majić novinarima nakon što je pao Bandićev GUP jer ga nije podržao niti njegov koalicijski partner HDZ.

‘Odnosi u koaliciji su složeni’

“Postoje granice u pregovorima koje se ne mogu prijeći i mislimo zapravo da se ne događa ništa spektakularno između koalicijskih partnera”, dodala je. Ipak, smatra da je na taj način zaustavljen razvoj grada i donošenje vrlo kvalitetnog dokumenta.

Što se tiče pitanja budućnosti političkog braka između Bandićeve stranke i HDZ-a, Majić te odnose ne bi mistificirala. “Odnosi u koaliciji su složeni i višeslojni. Ovisi tko u tim odnosima ima više slojeva u koaliciji”, rekla je. Tvrdi da im je najviše žao građana jer su mislili na razvoj grada. “GUP se povezivao s jednom temom, no znate da on nije bio jedan projekt”, naglasila je.

Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković kazala je da će nakon rušenja ovog GUP-a proučiti sve prijašnje slučajeve i vidjeti koji je idući korak. Istaknula je kako joj je žao što nije usvojen ovaj prijedlog izmjena jer bi neke procedure bile olakšane, no GUP je i dalje na snazi pa će se postupati po postojećim pravilima.

Na pitanje je li istina da se novi GUP ne može donijeti dok se postojeći ne izmjeni, Jerković odgovara kako je Zagrebu tek u drugoj polovici 2019. izmjenom zakona omogućeno da započne izradu zagrebačkog GUP-a.

Jerković: ‘Uskoro odluka o izradi novog GUP-a’

“S tom izmjenom se omogućilo i nama da krenemo s izradom novog plana. Budući da je stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje bio zauzet dovršavanjem radnji vezanih za izmjene, mi smo uspjeli odraditi pripremne radnje. Vrlo skoro moći ćemo izaći s odlukom o izradi novog GUP-a, a tu bi također htjeli uvesti jednu novinu”, kazala je pročelnica.

Pojasnila je da su pripremili tender za natječaj za utvrđivanje strategije prostornog razvoja Zagreba. To planiraju kroz koji mjesec objaviti i nadaju se velikom međunarodnom odazivu jer je takav natječaj Zagreb imao zadnji put prije 100 godina.

Istaknula je da se novi GUP neće moći napraviti preko noći, a ako se bude radilo užurbano i koordinirano on se može očekivati kroz dvije godine. Novinari su je pitali što neizglasavanje GUP-a znači za projekt “zagrebačkog Manhattana”.

“To područje će se moći razmatrati u postojećim parametrima. Drugim riječima, na prostoru Velesajma će se moći planirati gospodarska namjena, a na prostoru Hipodroma sport i rekreacija. Prostor Velesajma nam je pod zaštitom i imamo visoko vrijednih objekata”, kazala je Jerković.

Kojić: ‘HDZ ima demokratsko pravo na stavove koji mu odgovaraju’

Gradski zastupnik Slavko Kojić (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) razočaran je ishodom glasanja o izmjenama GUP-a jer je u taj dokument uložen veliki trud. No, kaže, HDZ, koji je opterećen unutarstranačkim izborima, ima demokratsko pravo zauzimati stavove koji mu odgovaraju.

“Neopravdano vrlo često znaju upirati prste u Milana Bandića da im je on kriv za određene neuspjehe. Mislim da to ne odgovara istini, no to je njihovo pravo. Očito su oni ocijenili da im je to isplativije, i jednoj i drugoj strani, jer ovo je pitanje unutarstranačkog, a ne koalicijskog odnosa”, komentirao je Kojić.

Na upit o kazni koalicijskom partneru jer nije podržao GUP, poručio je da ne treba nikoga kazniti jer je to demokratski proces koji pokazuje demokratski zrelo društvo. Vjeruje da će se vrlo skoro GUP ponovno naći pred zastupnicima.

Kojić nije želio komentirati budućnost političkog braka između Bandića i HDZ-a, ali tvrdi da Bandić “sigurno nije onaj koji će opstruirati odnose”.