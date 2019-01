BANDIĆEV TAJNI PLAN: Brižno njeguje rusku vezu i sanja o moćnoj poziciji koja bi ga spasila. Može li uspjeti?

Milan Bandić, važan osigurač vladajuće većine u Saboru, već vodi predizbornu kampanju – za predsjedničke izbore – uvjeren na temelju anketa popularnosti da može ostvariti dobar rezultat ili barem u prvom krugu dobiti novi dobar ulog za trgovanje s HDZ-om. Svjestan Bandićevog utjecaja, ali i njegove bliskosti s Brkićem, premijer Plenković s Čačićem pokušava usporiti narasle ambicije zagrebačkog gradonačelnika

Još polovicom siječnja Milan Bandić najavio je da će njegov neobično nabujali saborski klub zastupnika poslati premijeru pismo u kojem će obrazložiti popis pet prioriteta koji su bitni “za Zagreb i Hrvatsku”: Imunološki zavod, dječja bolnica, 60 niskopodnih tramvaja, projekt Zagreb na Savi i tramvajska pruga do zračne luke. Sama najava pisma već je izazvala dvojake reakcije iz vrha vlasti: Gordan Jandroković je pušten, valjda kao prethodnica, da izgovori kako ova vlast neće pristajati ni na kakve ucjene – da će radije ići na nove izbore! – ali onda je premijer Plenković osobno spustio loptu i krenuo tumačiti kako u tim najavama ima mnogo lijepih stvari i da to i “nisu neke nove ideje”.

Odnos je nastavljen naoko idilično, kako i priliči vlasti i političaru koji drži značajan komad većine u Saboru za tu istu vlast. Primjerice, činjenica da je grad Zagreb za nabavu 29 novih autobusa dobio dio novca i iz državne blagajne bila je potkrijepljena i ceremonijom u Gradskoj upravi na koju je morao doći i ministar prometa Oleg Butković osobno, te su on i gradonačelnik Bandić pred kamerama jedan drugome izgovarali hvalospjeve.

‘Nema šanse da će biti prijevremenih izbora ove godine’

Što se zapravo zbiva ispod površine u tom čudnom odnosu između stranke Bandić Milan 365 i HDZ-a? Između Bandića i Plenkovića? Je li Bandić siguran i pouzdan jamac HDZ-ove većine u Saboru, odnosno HDZ jamac Bandićeve većine u gradskoj Skupštini ili se tu kuhaju i nekakve drukčije kombinacije? “Nema šanse da bude ikakvih prijevremenih izbora u ovoj godini. Plenković je fokusiran na to da uvede Hrvatsku u predsjedanje Vijećem Europe mirno i bez ikakvih potresa”, kaže naš izvor blizak vrhu HDZ-a. A odnos s Bandićem? “Nastavit će se igra toplo-hladno, ali bez ikakvih drastičnih poteza”, tvrdi naš sugovornik.

Ništa u ovom odnosu ne može biti jednostavno, osobito jer je nastao u vrijeme kada je između Andreja Plenkovića i njegova zamjenika Milijana Brkića vladao odnos povjerenja, dapače, kada je Milijan Brkić za Plenkovića i HDZ obavljao vrlo značajan posao preslagivanja u Saboru. Dakle, činjenica jest da je Bandić postao podrška HDZ-u zahvaljujući prije svega dogovoru s Brkićem, no isto tako, on je političar koji je već toliko puta okrenuo leđa onima s kojima je dogovarao nešto, te je posve moguće da je već “prisegnuo” Plenkoviću i okrenuo leđa Brkiću. Jer vjeruje da u tom odnosu može ušićariti mnogo više.

No, rijetko su odnosi na našoj političkoj sceni tako jednostavni. Kad se gradi mreža ostaju mnoge obaveze, mnogi ostaju sjediti na dva stolca, pa balansiraju, ili ih pak ponese i vlastita ambicija, uvjerenje da su nadigrali obje svoje ključne veze, da mogu osobno učiniti više i od jednih.

Gdje je tu onda Milan Bandić? Je li bespogovorno Plenkovićev partner ili plete vlastitu igru, želi ojačati do mjere da može ucjenjivati i biti svojevrsni reprezent onih koje Plenković želi “izgurati”? Je li i dalje prikopčan na krug oko Milijana Brkića? Ili želi ostati ovako svačiji i ničiji zato jer misli da je to savršen recept za ponovnu predsjedničku kandidaturu? No, koliko on uopće može biti “ničiji” s obzirom na optužnice i obaveze preuzete u kojekakvih dilovima?

Veze Brkića i Bandića

Milan Bandić i Milijan Brkić nisu samo dvojica dugogodišnji poznanika s političke scene, oni su mnogo više od toga. Doista, znaju se godinama, ali obojica su vezani brojnim poznanstvima, a sigurno su najmoćnija dva poznanstva koja ih vezuju – ono sa Zoranom Gobcem, gospodarom hrvatskog rukometa i “kraljem” prerade smeća, te Pavlom Vunovcem, vlasnikom Prvog plinarskog društva, kontroverznim poduzetnikom koji je strelovitom brzinom narastao na uvozu plina sa ruskog tržišta.

Zoran Gobac iznimno izbjegava biti vidljiv u svom poslovnom segmentu, u pravilu ga se vidi kroz rukomet, a što se tiče politike i biznisa, uglavnom ga se spominje kao nekog tko je bio uključen, ali obično ga nema na papiru. Za gradonačelnika Bandića uvijek je imao samo riječi hvale.

Milijanov brat Jozo Brkić, koji se nakon ne previše precizno pojašnjenog poduzetničkog puta u Australiji vratio kao milijunaš, u proteke dvije godine počeo je kupovati i iznajmljivati desetke poslovnih prostora u Zagrebu i uređivati ih, također je viđen u društvu Zorana Gobca. Obojica su, uostalom, dugogodišnji članovi HDZ-a, a iako nisu osobito politički aktivni, imaju kontakte s mnogim visokorangiranim HDZ-ovcima. Jozo Brkić je, primjerice, u svojim javnim istupima naglasio da je već više od 15 godina prijatelj s Kolindom Grabar Kitarović i Jakovom Kitarovićem.

Ruska veza

Pavao Vujnovac je pak druga priča. Vujnovac, odnosno, njegova tvrtka PPD, vezivala se i uz Ivana Vrdoljaka, čovjeka koji je HNS preveo HDZ-u, još u vrijeme kada je Vrdoljak bio ministar u vladi Zorana Milanovića: on je kao ministar energetike pomogao strelovitom rastu prihoda PPD-a jer je omogućio tvrtki prodaju plina državnim tvrtkama. No, Vujnovac je bio i direktni financijer HDZ-a, odnosno, posudio je stranci milijunske iznose, a potom je javno prozvao tadašnjeg tajnika stranke, Milijana Brkića, da dug nije vraćen.

No, odnosi su izglađeni, dug je vraćen, a Vujnovac ostaje jedan od najutjecajnijih hrvatskih gospodarstvenika, čovjek koji je ključan za “ruske veze”, pa je i pripomogao oko Bandićeve želje da se susretne s Putinom i domogne odlikovanja. No, prema drugom izvoru, Bandić je direktno umrežen s ruskim veleposlanikom Azimovim i godinama se trudi oko izgradnje svojih ruskih veza. Kako bilo, obojica su pripadnici kruga koji promiče veći rusku utjecaj.

Ukratko, zagrebački gradonačelnik, političar koji odavno nije dao niti jednu jedinu normalnu izjavu medijima, krcat optužnicama, doajen muljanja, pred kamerama lakrdijaš, lider stranke koji je HDZ-ovu prvu kupnju saborskih zastupnika (Saucha, HNS itd.) nadogradio kupo-prodajom u stilu buvljaka, u pozadini i dalje drži nevjerojatnu mrežu svakovrsnih moćnih veza, od medijskih izdavača, do građevinskog lobija, kraljeva smeća i eksponenata ruskog kapitala u Hrvatskoj.

Može li Plenković anulirati ljude povezane s Brkićem?

Kada je Plenković izbacivao Most iz Vlade i nadomjestio ga HNS-om, učinio je to zahvaljujući pomoći Milijana Brkića. Ivan Vrdoljak je pregovarao s Brkićem osobno. Vrdoljak se sada, naravno, s obzirom na Plenkovićev animozitet prema Brkiću, nastoji praviti da to nema nikakve veze, no, činjenica jest da i on slovi za “Brkićevu vezu”. I u Vrdoljaku i u Bandiću Plenković ima partnere koje su dijelom povezani s Brkićem. I to je ono što on sada svakako nastoji anulirati.

Treba ih, a ne može im vjerovati. Vrdoljak i HNS su odavno toliko slabi da je jasno da ne postoje izvan kombinacije s HDZ-om, ali Milan Bandić, koliko god imao optužnica i čudnih projekata, još uvijek – sudeći prema istraživanjima javnog mnijenja – kotira u najširoj hrvatskoj javnosti kao popularan političar. Gotovo nevjerojatno s obzirom na broj obećanih i nikad realiziranih projekata ili na brojne vrlo argumentirane sumnje u korupciju.

Bandić, perfidni populist s mudro izgrađenim štitom kroz oglasne i svakojake drugačije aranžmane u utjecajnim medijima, posve je na drugačijoj valnoj duljini s Plenkovićem od jednog Vrdoljaka. Da, HNS je koalicijski partner, u Vladi su, ovisni o opstanku ove Vlade, na vrlo kratkoj “lajni”, ali Bandić drži značajnu većinu u Saboru, može ovako i onako i posve je jasno nakon Jandrokovićevog jogunastog “nitko nas neće ucjenjivati”, da je HDZ u odnosu s Bandićem ipak spreman na sve, pa doista i na – ucjenjivanje.

Rušenje Bandićevog utjecaja preko Ratka Čačića

Šutke će HDZ pristati na 5 Bandićevih zahtjeva, ministar Butković će presti na Bandićevoj presici, a Plenković govoriti o lijepom odnosu i još mnogo puta srdačno pozirati s Bandićem. Naravno, ne znači da će išta od pet zahtjeva biti doista realizirano, osobito ne u kratkom roku. Uostalom, ni Bandić niti Plenković ne trebaju nikakvu realizaciju u skoro vrijeme. Sve se to da opet otezati, i pruge, i Imunološki i sve ostalo.

No, činjenica jest da se Plenković počinje bojati postojanosti i utjecaja svog partnera Bandića. Em je Bandić bio i ostao na vezi s Brkićem, em očigledno ima planove mimo njihovih dogovora. Zato je i aktivirana operacija preko Radimira Čačića: Reformisti su već uzeli jednog člana Bandićevog kluba zastupnika, a pojedini saborski zastupnici tvrde da proces na tome nipošto ne bi trebao stati. Prvi korak je pokušaj ojačavanja broja zastupnika koji održavaju većinu izvan Bandićevog kluba, odnosno, oslabiti Bandićev klub, a potom slijedi drugi dio operacije – Radimir Čačić bi trebao preuzeti HNS i pokušati mu vratiti smisao i snagu. Dakako, tako da takav HNS bude jači partner HDZ-u.

Dakle, Plenković bi se tako riješio Vrdoljaka, ostavštine iz vremena Brkićevog neupitnog utjecaja, i pokušao izgraditi protutežu Bandiću i njegovim aspiracijama – iako je on još uvijek, dakako, u dobrim odnosima i s Milijanom Brkićem. Do tada samo lijepo i oprezno s Bandićem.

Priprema za predsjedničke izbore

Konačno, Milan Bandić nipošto ne želi ući u Vladu, zamijeniti nekog od koalicijskih partnera. Oko toga je posve neopravdan strah Darinka Kosora ili Ivana Vrdoljaka. On ne želi u ovo predizborno vrijeme ući direktno u vlast pa da bude prozivan kao netko tko je odgovoran za poteze vlasti. Njemu je mnogo komotnije živjeti ovako – od vlasti. Dobivati novce, dobivati po potrebi ministre da mu dođu na press konferencije, ili premijera osobno – da mu dodjeljuje cvijeće kao onda kada je dobio nagradu Turističke zajednice.

Sve njih on tako zapravo ukopčava po potrebi u svoju golemu permanentnu promotivnu kampanju. Danas malo vozi bager, sutra s ministrom Butkovićem mudro zbori… Naravno da on to izdašno plaća održavanjem većine u Saboru. I tako se istovremeno priprema za predsjedničke izbore. Milan Bandić, neovisno o tome što je već jednom propao na predsjedničkim izborima, ponesen svim ovim anketama i dalje mašta o tome da ima izgleda postati predsjednik.

Ulog za trgovanje

Neovisno o tome što se voli družiti i s Kolindom Grabar Kitarović, a posebno s njezinim suprugom Jakovom, izgledno je da će i ovaj puta pokušati ući u utrku za predsjednika. Upravo za to mu i treba ovaj povremeni odmak od vlasti i Plenkovićeve vlade. Jer živi u uvjerenju da može šire od Plenkovićevog HDZ-a. I nije krio da je bio bliži Brkićevom HDZ-u. Ako i ne uspije dalje od prvog kruga, onda može trgovati svojim dobitkom za drugi krug. Ili pripomoći pri formiranju odabranih za drugi krug. To je opet dobar ulog za trgovanje.

Dakako, sve te kompleksne kupo-prodajne odnose između Plenkovića i Bandića može presjeći jedna jedina pravomoćna presuda. S obzirom da ulog na strani Milana Bandića raste a projekt izgradnje novog koalicijskog partnera uz pomoć Ratka Čačića ne ide očekivanom brzinom, vrlo je izgledno da će Hrvatska ući u naredne izbore s neosuđenim, vječno “kontroverznim” Milanom Bandićem. Plenković, neovisno o tome što je Bandić zapravo Brkićeva ostavština, Bandića treba jednako kao i on njega.