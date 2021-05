BANDIĆEVA PROČELNICA NEĆE SE DATI TAKO LAKO: ‘Tomaševićeve izjave su sijanje straha. Mislim da se on ljudima treba ispričati’

‘Govori da će raspisati javne natječaje na koje se mogu javiti svi koji su sposobni. Što to znači? Da su oni koji rade u gradskoj upravi nesposobni? Mislim da je to bilo prilično nesmotreno’, poručila je Mirka Jozić komentirajući Tomaševićeve najave o stavljanju pročelničkih mandata na raspolaganje

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika platforme Možemo!, Tomislav Tomašević pozvao je pročelnike gradskih ureda da svoje mandate daju na raspolaganje. Oni, komentirajući te prozivke govore da se ni s kim nije “igralo nogomet” kad je Milan Bandić 2000. došao na čelno mjesto Grada.

Oni pročelnici koji su od samih početaka bili uz pokojnog gradonačelnika situaciju uspoređuju s onom otprije dvadeset godina. Za Večernji list rekli su da je glavnina ljudi tada ostala raditi, a naglašavaju kako nitko nije ostao na ulici ni nakon kasnijih smjena premda su preuzimanjem vlasti postojali pritisci s vrha stranke za smjenama, no zakoni to nisu dopuštali, kao što to ne dopuštaju ni sada, govore složni pročelnici.

Također, dodaju da se radi ražanj dok je zec još u šumi budući da će se tek u drugom krugu vidjeti tko će zapravo preuzeti čelno mjesto glavnog grada.

‘Sijanje straha’

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Mirka Jozić ističe da se na čelu svih tih ureda nalaze ozbiljni ljudi koji svoj posao rade dobro te dodaje da su Tomaševićeve izjave “sijanje straha”. “Mislim da bi se trebao tim ljudima i javno ispričati. Govori da će raspisati javne natječaje na koje se mogu javiti svi koji su sposobni. Što to znači? Da su oni koji rade u gradskoj upravi nesposobni? Mislim da je to bilo prilično nesmotreno”, poručila je Jozić i najavila da ona odlazi.

Ukoliko Tomašević postane gradonačelnikom, otkaz će mu, kako je rekla, sama ponuditi te se nada da će on biti sporazuman. Tportal ističe da njezin ugovor istječe 2. listopada, a osim Jozić, još devetero pročelnika do kraja ove godine istječe ugovor.

Tomašević se jučer osvrnuo na tu činjenicu te pokušao ublažiti situaciju te je rekao da će, umjesto stavljanja mandata na raspolaganje, razgovarati sa svim pročelnicima. “Bit će normalna tranzicija vlasti. Imat ćemo 15-ak gradskih ureda radi koordinacije, 27 ureda je previše, to je jasno”, rekao je.

Članak 10e

No, članak 10e jasno pokazuje da u gradskoj upravi ipak nije tako jednostavno dati otkaz, budući da taj članak govori kako su u postupku primopredaje vlasti zabranjene kadrovske promjene, osim na dužnostima za koje se, sukladno zakonu, podnosi mandat na raspolaganje. Također, navodi se i da se obaveza stavljanja mandata na raspolaganje ne odnosi na službenike koji su postavljeni na temelju imenovanja, po prethodno provedenom javnom natječaju.

Iz Grada navode da su svi trenutačni pročelnici do svoje pozicije došli temeljem javnog natječaja. “Novi se natječaj za određeno mjesto raspisuje prije nego što nekome istekne mandat. To je postupak koji traje oko tri mjeseca. Nakon samog raspisivanja ide period predaje dokumentacije, pa onda testiranja, usmeni razgovori s kandidatima, potom se donosi odluka, koja se mora javiti i onima koji nisu prošli, pa se oni imaju pravo žaliti na tu odluku, a i za to postoji rok. Ako se nitko ne nađe, može se imenovati i v. d. pročelnik”, pojasnila je Jozić koja je jedna od rijetkih koja otvoreno govori o smjenama pročelnika.

Trajanje ugovora

Upitan je i pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Pavle Kalinić kojem mandat traje još tri godine. Sanja Jerković, pročelnica Ureda za strategijsko planiranje kratko je za Večernji rekla da “nastavlja raditi svoj posao kao i dosad”.

Mandat ove godine istječe Ivici Lovriću (Ured za obrazovanje), Romani Galić (Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom), a pridružuju im se i Miro Laco, (Ured gradonačelnika), Vjekoslav Jeleč (zdravstvo), Andrea Šulentić (stručna služba gradonačelnika), Dinko Bilić (graditeljstvo, izgradnja, promet, komunalni poslovi), Vesna Helfrih (branitelji), Mirjana Zubak (programi i projekti EU), Renata Šimon (mjesna samouprava), Ana Matijević (kontrolni ured), Krešimir Ladešić (Ured za opću upravu).

Ugovori iduće godine istječu Milanu Paveliću (sport i mladi) i Vesni Šimić (međugradska i međunarodna suradnja).

U 2023 .godini ugovori ističu Stipi Tutišu (zaštita spomenika), Jasni Jezerčić Cvitković (katastar i geodetski poslovi), M. Vuković Runjić (kultura), Danieli Juroš Pečnik (financije), Mili Jelavić (demografija) i Mirjani Lichtner Kristić (Stručna služba Gradske skupštine).

U 2024. godini Mateji Topić (Ured za zastupanje), S. Jerković, Dejanu Jaiću (poljoprivreda i šumarstvo), Marini Zagorec (imovinsko-pravni poslovi) i Danijeli Habijanec (javna nabava), a u 2025. Zlatku Makaru (upravljanje imovinom).