BANDIĆEV ‘TI MENI-JA TEBI’ MODEL: Strelovit uspon bliske prijateljice nasilnog požeškog župana, mlađahna Ivona radi kao šefica u Zrinjevcu

Istražili smo jesu li točne glasine da je i bliska prijateljica slavonskog župana nepravomoćno osuđenog za obiteljsko nasilje, Alojza Tomaševića, zaposlena u Zagrebačkom holdingu

Nakon što je objavljeno da je sredinom siječnja 2020. mlada zaposlenica Plinare u Zagrebu, Ena Ercegovac, bliska suradnica Andrije Mikulića, šefa zagrebačkog HDZ-a i glavnog državnog inspektora, postala voditeljica Službe za nabavu, analitiku, marketing i izvještavanje, na adresu Net.hr-a stigla je anonimna informacija da još jedna mlada zaposlenica u Zagrebačkom holdingu munjevitom brzinom gradi menadžersku karijeru: Ivona Takač.

Ivona Takač je bila mlada i ambiciozna političarka HSLS-a u Požegi, predsjednica ogranka, i u lokalne izbore 2017. ušla je puna planova: u mnogim lokalnim medijima zabilježeni su njezini istupi u kojima je kritizirala lokalnu vlast, a u jednom je intervjuu najavila da bi se mogla 2021. godine kandidirati i za gradonačelnicu – jer u gradu ima mnogo mladih ljudi koji žele promjene.

No, u međuvremenu su posve splasnule njezine političke ambicije. Ivona Takač je bila bliska prijateljica župana Alojzija Tomaševića, tada još člana HDZ-a, koji se ubrzo našao u zastrašujućem skandalu nakon što je prijavljen za zlostavljanje supruge, Mare Tomašević. U međuvremenu je izbačen iz HDZ-a, postao je – nezavisan, ali je i nepravomoćno osuđen kao obiteljski nasilnik. Supruga Alojzija Tomaševića za vrijeme suđenja je tvrdila da je pojedinim scenama nazočila i Ivona Takač, te da ju je i ona vrijeđala u SMS porukama – koje su i predočene na sudu. Ivona Takač nikada nije istupila u javnosti niti komentirala javno iznesene tvrdnje gospođe Mare Tomašević.

U politiku kao studentica, siguran posao već kao magistrica

U vrijeme suđenja Ivona Takač je nestala iz Požege, a spekuliralo se da se preselila u Zagreb, te da je “dobila” posao u Zagrebačkom holdingu. No, istraga Net.hr-a pokazuje da je zaposlena još mnogo prije nagađanja Požežana i Mare Tomašević. Još u vrijeme kada je vladavina Alojzija Tomaševića bila u zenitu, dok je bio neupitno utjecajan HDZ-ov župan i dok nije izbila istina o zlostavljanju supruge. Politički, njihovo druženje nije bilo “neprimjereno”: i na državnoj razini HDZ i HSLS su bili i ostali u čvrstoj koaliciji.

Činjenica jest da je jedno od glavnih obilježja stila vladanja Milana Bandića u Zagrebu enorman porast zapošljavanja “po dogovoru” u tvrtkama koje ovise o gradskom budžetu, dakle, koje plaćaju svi građani, i koje bi trebale iznimno odgovorno poslovati, te smo istražili i ovaj slučaj.

Ivona Takač, koja je u svijet politike ušla još kao studentica agronomije, ubrzo nakon što je magistrirala dobila je posao u tvrtki Zrinjevac, u okviru Zagrebačkog holdinga. Ne znamo je li odmah startala na rukovodećoj, menadžerskoj funkciji, no danas je – rukovoditeljica. S nepunih 30 godina! S obzirom na to da nema traga da je prije radila u struci, navodi se samo da je neko vrijeme bila politička tajnica Mladeži u HSLS-u, u središnjici stranke, ovo joj je prvi pravi posao. I to odmah odlično plaćen posao, iz budžeta građana grada Zagreba.

Nismo mogli utvrditi je li u ljeto 2016. godine bio raspisan ikakav natječaj za radno mjesto u Zrinjevcu na koje je zaposlena mlada magistrica agronomije (VŠS, smjer fitomedicina), no, od pouzdanog izvora saznajemo da je ona već u srpnju 2016. godine dobila posao u Zrinjevcu, u Zagrebačkom holdingu. Reklo bi se, sa studija u sigurnost ureda gradske tvrtke.

I iz Zrinjevca nam je potvrđeno da je Ivona Takač zaposlenica podružnice Zrinjevac od 2016. godine. “Trenutačno je zaposlena na radnom mjestu Rukovoditelj PJ gradska četvrt III.”, stoji u odgovoru iz Zrinjevca, no nije precizno odgovoreno je li Ivona Takač zaposlena na temelju natječaja. Navedeno je tek da su “u postupku zapošljavanja imenovane poštivani svi važeći propisi Uprave Društva”. Na žalost, nismo saznali precizno kolika je plaća mlade rukovoditeljice, no neslužbeno saznajemo da bi se moglo raditi o iznosu oko 12 tisuća neto.

Hoće li Tomašević ući u Bandićevu stranku?

Župan Alojzije Tomašević i Milan Bandić dugi niz godina su blisko surađivali te se ne isključuje da je preporuka za zapošljavanje Ivone Takač stigla upravo tom linijom. Osim u službenim situacijama, Tomašević i Bandić su viđeni i na neformalnim druženjima. Redovno su viđeni, primjerice, na manifestacijama “Hercegovačko silo” koje svake godine organizira upravo u Požegi udruga “Herceg Stjepan”.

Nakon što se saznalo da je supruga župana Alojzija Tomaševića više puta pisala u središnjicu HDZ-a i opisivala kakvom je zlostavljanju izložena, te je župan Tomašević izbačen iz stranke, lokalni mediji su Bandićeve dolaske u Požegu vezivali i uz moguće pregovore da župan formalno prijeđe u Bandićevu stranku. No, do toga do danas nije došlo.

Iz HSLS-a nam je potvrđeno da je Ivona Takač i dalje članica stranke, ali da više “nije aktivna i nema nikakvu političku funkciju u stranci”.

“Zagreb mi daje više mogućnosti za školovanje i usavršavanje, ali želja mi je vratiti se u Požegu i pomoći svojoj Slavoniji znanjem i sposobnostima koje ću steći”, izjavila je mlada političarka 2017. u intervjuu za lokalni portal, slavonski.hr. Ona je očito tada krila da je već zaposlena u gradskoj tvrtki u Zagrebu, u carstvu dogovornog zapošljavanja Milana Bandića, u strukturi krcatoj kadrovima po kumskim, političkim i prijateljskim linijama.