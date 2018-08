BANDIĆEV SAVJETNIK NA SUDU ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU: ‘Sve se promijenilo nakon USKOK-a. Završila sam na tabletama…’

‘Herak je prvo kritizirao da smo nesposobni i nezahvalni za radna mjesta i onda je odlučio pročitati iskaz koji sam dala u USKOK-u kao svjedok’

Jedan od aktualnih savjetnika zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Mirko Herak, ima optužnicu zbog zlostavljanja na radu. Tužiteljstvo za njega traži pet mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine zbog toga kako se, kao pročelnik u Gradskom kontrolnom uredu Zagreba, odnosio prema tadašnjoj pomoćnici ureda, Đurđici Svaton.

Tvrdi se kako ju je od kraja travnja 2015. do srpnja 2016. “ponižavao i doveo u stanje beskorisnosti”. “Cijela stvar je apsolutno neutemeljena. Određene osobe koje me optužuju imaju svoj epilog. Činjenice govore sve. Sud je taj koji odlučuje o krivnji i uvjeren sam kako ću dokazati da nisam kriv”, rekao je Herak za Jutarnji.

Čitao iskaz iz USKOK-a?

Dok on nije imao previše toga za reći, evo što je rekla gospođa Svaton. “Odnos s Herakom bio je strogo poslovan, no promijenio se nakon što sam 24. travnja 2015. u USKOK-u kao svjedok dala iskaz u aferi Agram. Nakon toga, Herak je sa mnom prestao komunicirati i davati mi usmene naloge za rad, već je na papiriću ostavljao poruke u radnoj mapi kod referentice.

Mjesečno sam počela dobivati dva predmeta, a prije je bilo dvostruko više. No, 4. ožujka 2016., na redovnom kolegiju na kojem je bilo 12 pomoćnika i voditelja odjela, Herak je prvo kritizirao da smo nesposobni i nezahvalni za radna mjesta. I onda je odlučio pročitati iskaz koji sam dala u USKOK-u kao svjedok. Dvoje kolega mu je reklo da to ne smije čitati zbog tajnosti postupka, no on je odgovorio da hoće jer da sam ga tim iskazom teretila i da on radi toga može dobiti otkaz”, ispričala je Svaton.

Kaže i kako joj je za 2016. godinu, iako je uspješno i u razumnom roku odrađivala svoj posao, dao ocjenu “dobar”. Nakon što se žalila, gradonačelnik je poništio odluku, no kaže kako joj je Herak govorio da nije dovoljno vrijedna, da ne rukovodi svojim Sektorom te da je prigovarao na odijevanju kolega kojima onda rukovodi. Zbog svega toga, Heraka je prijavila Etičkom povjerenstvu, a isto su napravile i njezine dvije kolegice Klaudija M. i Ana M.

Završila na tabletama

Povjerenstvo je odlučilo u njihovu korist, no gospođa Svaton se obratila psihijatru gdje su joj postavljene dijagnoze poremećaj prilagodbe s anksiozno-depresivnom slikom stanja i depresivna epizoda bez psihotičnih simptoma zbog čega je završila na tabletama. Psihijatrijski vještak je te poremećaje doveo u vezu s događajima na poslu.

Bivša pomoćnica pročelnika za sportsku inspekciju, Ana M., potvrdila je da je na jednom kolegiju Herak pročitao iskaz koji je Svaton dala u USKOK-u te da ju je omalovažavao, a da je ona često bila uplakana i pod stresom. I njihova kolegica Klaudija M. potvrdila je da je došlo do čitanja njezinog iskaza USKOK-u i da se ‘komunikacija između Đurđice i šefa svela na pisanje upitnika na papirićima koje je ostavljao u njezinoj pošti’.

Druge dvije kolegice su pak rekle da se ne sjećaju čitanja iskaza i da šef nije bio neugodan prema Svaton. “Đurđica nije prihvaćala dostojanstveno niti jednu sugestiju nego da su za nju to bili napadi”, rekla je Biljana K., piše Jutarnji list.