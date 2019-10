BANDIĆEV PROSTAČKI ISPAD U ETERU: ‘Mene nitko ne je*e! Nisam klošar! S čime se hranite’; Nova zagrebačka kriza ga je izbacila iz takta

Zagrebački gradonačelnik izgubio je živce zbog obitelji Maršanić koja je ogradom blokirala okretište tramvaju u Prečkom sagrađeno, kako kažu, na njihovom posjedu

Situacija se u Zagrebu užarila nakon što je obitelj Maršanić ogradom blokirala okretište tramvaja u Prečkom budući da s Gradom nisu uspjeli dogovoriti pravičnu naknadu za svoj posjed koji im pravomoćnom odlukom suda pripada. Budući da je obitelj navodno Gradu dala 24 sata za rješavanje problema, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je u emisiji “Zagrebi po Zagrebu” Radio Sljemena izjavio kako “neće pristati na ucjene”.

Naime, Bandić je prvo u emisiji rekao kako će se problem riješiti, da je razgovarao s vlasnikom parcele te da njegove kolege nisu postupile na adekvatan način kada su saznale za presudu jer svoj posao ne žive ni 30 posto kao on. Međutim, nakon što ga je voditelj upitao vezano za navodno uvjetovanje obitelji Maršanić odlučno je poručio. “Na ucjene ne pristajemo, to može slati nekom drugom. S gradonačelnikom se tako ne razgovara, ja rješavam problem.

‘Promoviranje nasilja’

24 sata vremena da riješi problem Bandić nije sjelo pa se okomio i na voditelja emisije Zagrebi po Zagrebu. “Žao mi je što preko vašeg etera promovirate nasilje. Neće nitko nikome slati ultimatume. Samo vas molim, razgovarate s gradonačelnikom. Uozbiljimo stvar! Ja sam institucija Grada i gradonačelnik, a ne klošar! Nema prijetnji u demokratskoj Hrvatskoj. Vi promovirate to ucjenjivanje, nemojte to raditi”, upozorio je Bandić.

Kasnije su se u eter javile i dvije gospođe te prokomentirale te njegove riječi. Jedna slušateljica je ustvrdila da je Bandić “gradonačelnik, ali se ne ponaša demokratski”, a druga je čestitala voditelju na smirenosti nakon Bandićeve “bahatosti”.

Bandićev odgovor

Međutim, Bandić im nije ostao dužan. “Svatko ima pravo na svoj stav u demokraciji. Ja sam pristao biti u vašoj emisiji, a ono što se prenose drugi mediji, a onda to prenosite vi, je nekorektno. Može gospođa govoriti što hoće, mene nitko ne je*e. Ja sam prije dva sata razgovarao s čovjekom. Zašto to radite? S čime se hranite? Od kad je ta informacija? Ne može nitko ucjenjivati Grad Zagreb, svidjelo se to njemu ili ne. Taj se nije rodio niti će se roditi dok sam ja gradonačelnik”, rekao je Bandić.

Prema posljednjim informacija, koje javlja RTL, obitelji Maršanić je stigao poziv iz Grada uz obećanje da sutra stiže ponuda.