‘BANDIĆEV POTPIS JE NA BAŠ SVIM SUMNJIVIM UGOVORIMA’: Projekt sljemenske žičare prešao je čak 100 milijuna eura?

Renato Petek kaže da je projekt zbog jeftinih materijala na kraju basloslovno poskupio

Reakcije na izgradnju nove zagrebačke Sljemenske žičare ne prestaju nakon Potragine eksluzivne objave o tome kakve se nepravilnosti događaju. I tako dok oporba poziva da cijeli slučaj istraže DORH i USKOK, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, osoba čiji je potpis na svim sumnjivim ugovorima, odgovara u svom stilu.

Mnogo puta odgađan projekt – sada je pod lupom javnosti. U videu koji je dostavljen RTL-u prikazan je niz dokumenata koji pokazuje kako su se bildali troškovi oko izgradnje sljemenske žičare. Neki dijelovi poskupili su i 200 puta više od planiranog.

Bandić: ‘Svaka kuna uložena u žičaru ima svoje ime i prezime’

Gradonačelniku metropole ništa nije sporno pa je danas izjavio: “Svaka kuna koja je uložena u žičaru ima svoje ime i prezime i zašto je uložena.”

U sedmosatnom materijalu stavka po stavka objašnjava se svaki detalj poskupljenja izgradnje žičare. Ali se donose i šokantni detalji, poput nalaza revidenta koji govore da otkazivanje jednog elementa može izazvati pad kabina i gubitak ljudskih života. Tko je autor video materijala, nije otkriveno. No očito je riječ o grupi ljudi koji su upućeni u cijeli slučaj i imaju detaljne informacije, piše RTL.

“Zahvaljujem se tima koji su to radili. Inače, besposlen pop jariće krsti, to samo znači da ima ljudi koji ne rade, koji idu na posao, a ne rade. Mene to nije fasciniralo, ljudi neka šalju, a institucije neka rade svoj posao, i neka provjeravaju”, rekao je Bandić.

‘Troškovi su rasli, a kvaliteta je manja’

Zagrebački gradski zastupnik Renato Petek kaže da se tu ima što i provjeravati. Kaže da je ovo najnovija mega afera o kojoj će se tek govoriti.

“Ovaj projekt je potpuno različit u mnogim stavkama u donosu na ono što je trebalo biti planirano. I ovdje ne govorim samo o financijama nego o nekim dijelovima koji su promijenjeni u samom projektu”, navodi Petek.

Zastupnik kaže da je smanjena protupožarna zaštita te da su promijenjeni profili čelika kao i izgled i okoliš donje postaje. Dodaje da je projekt zbog jeftinih materijala na kraju basloslovno poskupio. Navodi da je potpisan i maksimalan iznos aneksa od skoro 90 milijuna kuna kako bi se izbjegao novi natječaj.

“Dakle, troškovi su samo rasli i rasli, a kvaliteta prema stavu nadzora koji smo mogli vidjeti u filmu je manja od onog što je ugrađen. A zanimljivo je da na svim ugovorima stoji potpis Milana Bandića”, govori Renato Petek.

Projekt je sada prešao 100 milijuna eura?

Bandiću u projektu ništa nije sporno. “Ako ima nešto, onda će odgovarati onaj tko je napravio propust”, kaže Bandić, a ne pitanje vidi li svoju odgovornost, odgovara: “Ne, pa ja sam prvi koji moram poštivati zakon i pozitivne zakonske propise”.

Petek tvrdi da je projekt Sljemenske žičare sada već sigurno prešao 100 milijuna eura. Za taj iznos novca mogla su se sagraditi dva mosta preko Save, pet vrtića i 10 škola, piše RTL.