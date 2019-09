‘NIJE TOČNO DA ĆU PREUZETI VOĐENJE ZAGREBA’: Bandićev plan se izjalovio, njegova zamjenica mu neće ispuniti želju?

Gradonačelnik informacije koje je u utorak objavio tjednik Nacional nije potvrdio niti opovrgnuo, a među onim što se u Nacionalu moglo pročitati jest da će na čelu Zagreba biti njegova zamjenica te bliska suradnica Jelena Pavičić-Vukičević

“Najvažnije je da je čovjek zdrav”, odgovarao je jučer Milan Bandić novinarima na pitanje o tome je li istina da planira dati ostavku na mjesto gradonačelnika Zagreba i uključiti se u predsjedničku utrku. Gradonačelnik te informacije koje je u utorak objavio tjednik Nacional nije potvrdio niti opovrgnuo, a među onim što se u Nacionalu moglo pročitati jest da će na čelu Zagreba biti njegova zamjenica te bliska suradnica Jelena Pavičić-Vukičević.

Otkada su informacije o Bandićevoj kandidaturi izašle u javnost mnogi se pitaju je li to sve istina pa je za Večernji list Pavičić-Vukičević odgovorila hoće li zamijeniti Bandića u gradonačelničkoj fotelji metropole. Ona je pak demantirala informacije koje se odnose na nju pa je za Večernji rekla da “nije točno da će ona preuzeti gradonačelničku funkciju”.

“Ostalo nemam namjeru komentirati. Ne znam tko će se kandidirati, a tko neće. Ne bavim se kalkulacijama”, kazala je Pavičić-Vukičević.

NACIONAL: BANDIĆ DAJE OSTAVKU I IDE NA PREDSJEDNIČKE IZBORE! Zamjenici prepušta Zagreb da bi se borio za Pantovčak

Bandić daje ostavku kako bi veći broj birača usmjerio prema sebi?

Ljetos je Bandić najavio da iznenađenje slijedi krajem rujna pa zato neki zaključuju da je zapravo govorio o kandidaturi za Pantovčak. Gradonačelnik informacije nije demantirao niti potvrdio pa je moguće, piše Večernji list, da on zaista i ide u predsjedničku utrku, dok je navodna ostavka na mjesto gradonačelnika možda probni balon ili totalni spin. Na nacionalnoj razini Bandić nema prolaz kao u Zagrebu gdje ga stanovnici metropole gledaju na mjestu gradonačelnika već šesti mandat zaredom.

I sam je toga svjestan pa ako razmišlja o ostavci moguće je da bi to učinio kako bi birače usmjerio da glasaju za njega i to na nacionalnoj razini. Izvor blizak stožeru Kolinde Grabar-Kitarović kazao je Večernjem listu da će Bandić, u slučaju da se ne kandidira, podržati aktualnu predsjednicu. Postavlja se pitanje, iz kojeg bazena glasača će biti oni koji biraju Bandića te jesu li to birači Grabar-Kitarović ili Miroslava Škore te kome će od njih Bandić oduzeti dio glasova. Kako god bilo, na desnici će se glasovi rastepsti.

BANDIĆ ZAZIVA ‘NOVOG TUĐMANA’ I UVIJENO NAJAVLJUJE PREDSJEDNIČKU KANDIDATURU: ‘Treba nam čovjek koji će lupiti šakom o stol’

‘Nitko osim gradonačelnika ne zna što on smjera’

Bandićevi suradnici jučer su se pravili kako ni o čemu nemaju pojma i drže se te taktike. Nitko od sugovornika Večernjeg lista iz zagrebačke gradske uprave nije demantirao navodnu Bandićevu predsjedničku kandidaturu te koji su mu planovi. “Tisuću posto nitko osim gradonačelnika ne zna što on politički smjera”, komentirao je jedan Bandićev suradnik. Bandićev utjecaj u HDZ-ovoj vladajućoj većini je porastao nakon što je njegov Klub narastao na čak 13 zastupnika, uglavnom odmetnika, kao što bi se reklo, “prebijega”.

Iako nije strateški partner u Vladi, nego je to i dalje HNS, Bandićev utjecaj je porastao u HDZ-ovoj vladajućoj većini. Moguće je, ako mu to rezultati parlamentarnih izbora 2020. budu dopustili, da se Bandić vidi kao ključni partner neke buduće vlade pa želi ojačati svoju stranku Rada i solidarnosti baš na tim izborima. Politička moć njegove stranke ogleda se u neuspjehu na europskim izborima pa bi se mogao time baviti.

IZ BANDIĆEVIH REDOVA PROCURILO: ‘Zbog lošeg zdravlja neće se kandidirati za predsjednika’; evo što Bandić kaže na to