BANDIĆEV DIREKTOR SIJE STRAH ZBOG 137 KUNA: Blagajnici nakon 34 godine radnog staža uručio otkaz; ‘Političari kradu milijune, a nas gaze…’

O problemima u podružnici Zagrebačkog holdinga, Autobusnom kolodvoru Zagreb, za Net.hr govore radnici, sindikalni povjerenik, a voditelj tvrtke, Luka Grabušić, na niz pitanja poslao je samo šture odgovore

Radnica, blagajnica s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, sa 34 godine radnog staža, pozvana je sredinom lipnja ove godine u ured direktora, Luke Grabušića, 35-godišnjeg ekonomista koji je u jesen 2019. zasjeo u ovu menadžersku fotelju direktno s mjesta prodajnog agenta u Coca Coli – nakon što se učlanio u stranku Bandić Milan 365.

“Vi ste ukrali 137 kuna!”, dočekao ju je direktor sa stravičnom optužbom i ponudio joj sporazumni raskid ugovora o radu. Ona je odbila potpisati ponuđeni papir, odbacila je optužbe, tražila je da joj se da kopija teksta “sporazumnog raskida” jer ga želi odnijeti odvjetnici. No, ni on, niti prisutne osobe iz uprave nisu joj htjele dati kopiju dokumenta ili joj dopustiti da ga snimi mobitelom, a direktor joj je potom još i dodao da joj je bolje da to potpiše nego da se sudi s upravom dvije, tri godine. Radnica je na to uzvratila: “Vas tu ionako neće biti za dvije, tri godine!”

Događaj su nam prepričali radnici Autobusnog kolodvora koji su se obratili Net.hr-u, upravo zato jer smo pisali o začudnom karijernom usponu direktora Grabušića. Naime, ta reakcija radnice, to spominjanje prolaznosti direktora i neizravno podsjećanje na njegovu političku vezanost uz Bandića pa i mogući “pad” u skoroj budućnosti toliko je pogodilo u živac direktora Luku Grabušića da je zatražio da joj se odmah, umjesto sporazumnog raskida ugovora uruči – izvanredni otkaz. Ona je nakon incidenta u uredu direktora otišla na bolovanje, a iz uprave se širila informacija da je bila “bezobrazna prema direktoru”. No, nitko nije mogao reći da ga je psovala ili vrijeđala. Samo mu je spomenula – prolaznost.

Direktor je ipak nakon nekoliko dana i konzultacija s pravnicima odustao od izvanrednog otkaza, ali ne i od otkaza. Dana 27. srpnja radnici je uručena odluka o redovitom otkazu. U rujnu ove godine ona je podnijela i tužbu protiv Autobusnog kolodvora. Nakon razgovora s radnicima kontaktirali smo i nju, ali ona je odbila razgovor jer je tužba u tijeku.

Šikaniranje kakvo se ne pamti

Iako se radnicu osumnjičilo za “krađu”, nitko nije vidio policiju ili svjedočio ikakvoj istrazi. “Ne pamtimo da je netko dobio ovako otkaz u našoj firmi. Ovo je čisto sijanje straha. Direktor tako poručuje da se njemu ‘ništa ne smije reći’, a da on može govoriti nama radnicima što hoće, pa i optužiti nas da smo lopovi…”, govore radnici s Autobusnog kolodvora s kojima smo razgovarali. Pokazuju nam i njegov nalog da se radnike iz putničkog prometa “privremeno delegira na rad na recepciju Podružnice”, zatim promjene u sistematizaciji radnih mjesta prema kojima se predviđaju nova menadžerska mjesta s visokim koeficijentima…

“Ne zanimaju ga radnici, uzalud upozoravamo na teškoće u kojima radimo, na nedostatnu opremu, njemu je očito u prvom planu podizanje plaća “ekipi” u Upravi“, kažu naši sugovornici. Javna tajna u tvrtki je i to da je nakon direktora Luke Grabušića stiglo još dvoje zaposlenika iz stranke Bandić Milan 365, jedna tajnica i referent zaštite na radu. Za kolegicu koja je nakon 34 godine radnog staža dobila otkaz kažu da je bila odgovorna radnica, da je “fajterica”, samohrana majka sada već velikih sinova. Da je žalosno da je u ovim godinama, nakon svega što je prošla, doživjela još i šikaniranje na poslu.

Rad u teškim uvjetima

Kažu kako je poznato da se i ranije znalo dogoditi blagajnicima da je u blagajni bilo sitnijih manjkova “jer je to naprosto tako kada se radi na blagajnama, te da oni nisu po tome bili nikakav izuzetak.” Bilo je i slučajeva da bi blagajnici morali podmiriti razliku. I to im nije problem, niti se itko oko toga bunio, kažu. Greške se događaju i treba ih otkloniti. No, odbacuju mogućnost da bi se netko namjerno, uz svu kontrolu, upuštao u krađu, pa i najmanjeg iznosa. Upozoravaju pri tome da blagajnice i blagajnici rade u iznimno teškim uvjetima. Kažu da su kabine u kojima rade neodržavane, te da već dugo upozoravaju na problem s uređajima za komunikaciju s kupcima.

Nakon što su 20 godina radili s komunikatorima u tzv. full duplexu (koji omogućuju i prodavačima karata i kupcima da se čuju, odnosno, da govore obje strane istovremeno) stigli su uređaji koji su jednostavniji, jeftiniji i stvaraju velike probleme jer rade u “simplexu” – odnosno, dok jedna strana govori, glas druge osobe se ne čuje. “Rad na blagajnama je jako otežan pogotovu kada je jači promet, uređaji uopće ne smanjuju pozadinsku buku i gutaju početak riječi tako da moramo stalno ponavljati informacije. Kada razgovaramo s 500-600 stranaka dnevno to jako otežava posao, do razine koja nije podnošljiva”, stoji u jednom od dopisa blagajnika i blagajnica s Autobusnog kolodvora na koji uprava nije reagirala.

Radnici ne kriju da ih je slučaj otkaza razgnjevio i zbog šireg društvenog i političkog konteksta. “Slušamo iz dana u dan o tome kako se ne mogu istražiti milijunske malverzacije u državi, svjedočimo političkom dogovaraju poslova, nekompetentan kadar zaposjeda direktorske fotelje, a onda jedan direktor koji je došao po političkoj liniji ženu koja rinta u smjenama i u teškim uvjetima bez dokaza optuži za pronevjeru 137 kuna. Gaze nas kao ljude…”, komentira stanje u podružnici Zagrebačkog holdinga jedan od zaposlenika.

Sindikalni povjerenik tražio “drugo rješenje”

Davor Bučar, sindikalni povjerenik u podružnici Holdinga Autobusni kolodvor Zagreb i predsjednik Sindikata komunalnih radnika Hrvatske, za kojeg radnici kažu da je “prilično sklon upravi”, u kratkom razgovoru za Net.hr je odmah naglasio da je i njega otkaz šokirao, ali je i dodao da je gospođa u svom dugom radnom vijeku imala zabilježene neke problematične slučajeve.

“Gospođa je već ranije imala problema u svom radu i koliko mi je poznato, bila je i opomenuta zbog toga. Prvi put se radilo o manjku u blagajni, pa je onda to ona nadoknadila, drugi put se radilo o tome da je izdala studentsku kartu s popustom, a naplatila je punu kartu, a ovaj put se radilo o tome da je poništena karta koja je kupljena putem interneta, i da se pojavio taj manjak od 137 kuna”, objašnjava sindikalni povjerenik Bučar.

No, je li se moglo raditi o pogrešci u radu, propustu…?, pitamo sindikalnog povjerenika Bučara.

“Postoje audio i videosnimke, u takvim slučajevima se osniva i povjerenstvo za nadzor tih snimki – i Uprava je donijela svoju odluku nakon pregleda snimki. Ne znam, nisam bio osobno prisutan kada se dogodio taj slučaj, a nisam bio niti na razgovoru radnice i direktora. Ne mogu donositi ‘presude’. Kao sindikalni povjerenik založio sam se da gospođa ne dobije otkaz, da se nađe drugo rješenje, ali očito to nije bilo moguće”, kaže Bučar.

Na naše pitanje – je li on čuo da je gospođa osumnjičenja za krađu tog novca i je li dolazila policija, odnosno, je li provedena istraga o navodnom krimenu – sindikalni povjerenik odgovara negativno. Koliko on zna, nije bilo “policijske istrage”.

Poznato mu je da je direktor Grabušić bio spreman naći “neko mekše rješenje”, no, kaže, prema njegovim saznanjima, radnica je na sastanku s direktorom bila “bezobrazna prema njemu”, te je direktor zatražio i izvanredni otkaz. Potom su se ipak iz pravne službe odlučili “za običan otkaz”. Sindikalac Bučar kaže da se on maksimalno trudio olakšati situaciju radnici, no, smatra da se nije moglo ništa više učiniti.

‘Direktori još od Tita dolaze po političkoj liniji’

Na pitanje kakvo je stanje s opremom blagajnica i ostalih radnika, odgovora da uvjeti rada “na žalost nisu zadovoljavajući”, da se on kao sindikalni povjerenik bori za poboljšanje, ali da zbog ekonomske situacije i problema s poslovanjem uzrokovanih koronakrizom ne mogu očekivati čuda.

Potvrđuje našu informaciju da je uprava unijela u sistematizaciju nova radna mjesta pomoćnika rukovoditelja s većim koeficijentom, te naglašava da se on tome protivio. “Tu se radilo o novom pokušaju trgovine između stranke Bandić Milan 365 i HDZ-a, a nauštrb radnika”, kaže Bučar.

Za Luku Grabušića, direktora Autobusnog kolodvora koji je došao na to radno mjesto nakon što je ušao u Bandićevu stranku, bez ikakvog menadžerskog iskustva ili iskustva u prometu, Bučar kaže da “nije ni lošiji niti bolji od svojih prethodnika”.

“Svi direktori, još od Tita pa do Bandića, dolazili su po političkoj liniji”, kaže Bučar koji radi na Autobusnom kolodvoru kao prometnik već 40 godina. Potvrđuje i našu informaciju da je u vrijeme direktora Grabušića zaposleno dvoje novih zaposlenika, ujedno i članova stranke Bandić Milan 365, ali naglašava da se ne radi o otvaranju novih radnih mjesta nego o popunjavanju mjesta nakon umirovljenja dosadašnjih zaposlenika.

Grabušić: Postupak ne mogu komentirati

Direktoru Autobusnog kolodvora Zagreb, Luki Grabušiću, poslali smo niz pitanja i o otkazu dugogodišnjoj radnici, ali i o drugim opomenama i navodnim tužbama radnika koji smatraju da su im prekršena radna prava, te o uvjetima u kojima rade radnici i poslovnim rezultatima, no dobili smo samo šturi odgovor. Što se tiče radnih mjesta “pomoćnika rukovoditelja” s visokim koeficijentom, odgovora da se netočne i neistinite informacije da se otvaraju nova radna mjesta.

“Na razini cijelog ZGH d.o.o. provodi se sistematizacija radnih mjesta i ujednačavanje koeficijenta, slijedom čega je AKZ temeljem naputaka Uprave izradio i svoje prijedloge. Štoviše, u prethodnoj godini dvojica rukovoditelja su otišla u mirovinu i nitko nije zaposlen na njihovo radno mjesto”, stoji u odgovoru direktora Grabušića. U cijeloj podružnici sada ima 86 zaposlenika, i nisu u planu nova zapošljavanja.

Što se tiče poslovnih rezultata, Gabušić je naveo da i njegova firma “kao i većina ostalih gospodarskih subjekata uslijed pandemije COVIDA-19 otežano posluje”, no, naglasio je da se “poštuju svi tehnički propisi kao i pridržavanje mjera HZJZ-a zaštite osoblja i putnika”.

Na ono što smo najviše pitali, o odnosu prema radnicima, te o otkazu blagajnici nakon 34 godine radnog staža, odgovorio je tek da je “postupak u tijeku budući da su utvrđene nepravilnosti u radu”, te da taj postupak ne može komentirati.