BANDIĆA PITALI O BESPLATNOM PARKINGU U ZAGREBU, ON SE ISTRESAO NA NOVINARKU: ‘Ovo pitanje je opasnije od koronavirusa’

Bandić je kazao da niti jedan grad nije ukinuo naplatu parkiranja pa je inzistirao na tome da mu se kaže ‘koji su to gradovi’, a nakon što su mu navedeni gradovi, on se i dalje držao svoga da ‘niti jedan grad nije ukinuo naplatu parkiranja’

Neki europski gradovi poput Beča, britanskog Leedsa, novozelandskog Wellingtona pa čak i neki hrvatski poput Ludbrega ili Zaprešića, odlučili su zbog koronavirusa ukinuti naplatu parkiranja. No, ne i Zagreb jer gradonačelnik Milan Bandić smatra da to nije opcija.

Novinarka televizije N1 upitala je Bandića hoće li Zagreb baš poput nekih europskih i hrvatskih gradova ukinuti naplatu parkinga. Njegov odgovor je glasio: “Ovo pitanje je opasnije od koronavirusa”.

Naša @IvanaKopcic pitala je @MilanBandicGZ planira li se se i u Zagrebu besplatni parking, kao što su to već odlučili neki europski i hrvatski gradovi, s obzirom da je javni prijevoz ukinut. Njezino pitanje nazvao je opasnijim od koronavirusa. #n1info pic.twitter.com/X7SVsjTozH — NinaKljenak (@NinaKljenak) March 25, 2020

K tome, novinarki je kazao “nemojte mi govoriti neki gradovi” te je ustvrdio da on “nije političar, nego gradonačelnik već šesti mandat”. Još je govorio da niti jedan grad nije ukinuo naplatu parkiranja pa je inzistirao na tome da mu se kaže “koji su to gradovi”. Nakon što su mu navedeni gradovi on se i dalje držao svoga da “niti jedan grad nije ukinuo naplatu parkiranja”.

Novinarku je optužio za dezinformacije i naveo da su one “kažnjiva stvar”. “Dezinformacije i poluinformacije su neka vrsta koronavirusa”, rekao je Bandić.

No, ono što je novinarka rekla nisu dezinformacije nego istina pa se postavlja pitanje tko tu treba biti kažnjen.

BANDIĆ NA PITANJE ZAŠTO U ZAGREBAČKIM ŠKOLAMA NEMA SAPUNA: ‘Perite ruke pepelom, ta psihoza oko koronavirusa je samo priča’