BANDIĆ ŽESTOKO NAPAO MINISTRA ŠTROMARA: ‘Dok sam ja bio na sanaciji mosta, on je pio gemišt u Zagorju’

‘Mi smo sinoć u 9 sati to sanirali. Znate gdje je tad bio ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju’, kazao je gradonačelnik Zagreba reagirajući tako na najavu ministra graditeljstva da će danas poslati građevinsku inspekciju da pregleda sve mostove u Zagrebu

Nakon što se jučer urušio dio pješačkog Savskog mosta u Zagrebu, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar najavio je da će danas zatražiti da građevinska inspekcija smjesta pregleda sve zagrebačke mostove i zatvori one koji su sigurnosna prijetnja građanima.

Tim povodom oglasio se i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić žestoko uzvrativši Štromaru. Nakon što je zatražio ostavku ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, koja je u Vladi iz HNS-ove kvote, Bandić je ovime nastavio ratovati s HDZ-ovim koalicijskim partnerom u Vladi.

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA: ‘Grad Zagreb ni za jedan od mostova nije dostavio Plan održavanja, pa ni za Savski’

‘On jadan nije napravio ni pesju kućicu’

“Neka Štromar radi… Kad on napravi jedan most onda ću s njim razgovarati. On jadan nije napravio ni pesju kućicu”, prenosi N1 Bandićevu izjavu.

Gradonačelnik Zagreba nije, naravno, stao na tome niti je propustio priliku pohvaliti samoga sebe.

“Ja više od bilo koga u gradu brinem o sigurnosti građana i mostova. Ja sam napravio tri mosta, oni nijedan. Sigurni su mostovi, građani su sigurni. Mi smo sinoć u 9 sati to sanirali. Znate gdje je tad bio ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju. Njegovo je pravo, nek šalje inspekciju”, kazao je Bandić.

POČELA JE SANACIJA RUPE NA SAVSKOM MOSTU, BANDIĆ NA TERENU: ‘Ovaj dio mosta nije za šetanje, nego za sjedenje’