BANDIĆ ZBOG VUČIĆA SAZVAO IZVANREDNU PRESSICU: ‘Neće ga dočekati ustaše jer ih u Zagrebu nema’

‘Dijalog između ustaša i četnika, kao promašene sintagme, nije moguć’, kaže Bandić.

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić podržao je dolazak srpskog redsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku jer smatra da je dijalog nužan kako bi se otvorila sporna pitanja dviju zemalja, a uz procjenu da će posjet proći u najboljem redu, poručio je da Vučića neće dočekati ustaše jer ih u Zagrebu nema.

Potez hrvatske predsjednice Kolinda Grabar-Kitarović, koja je pozvala srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u posjet Hrvatskoj ocijenio je hrabrim u vrijeme dok su još svježe rane iz Domovinskog rata. Bandić je istaknuo da je dijalog nužan kako bi se otvorila sporna pitanja dviju zemalja te smatra da će posjet donijeti nove sadržaje hrvatsko-srpskog dijaloga.

Stranka rada i solidarnosti naglašava da Hrvatska kao pobjednica u Domovinskom ratu i članica Europske unije treba pružiti ruku i izražavati potporu državama i njihovim demokratskim snagama kako bi se osnažili demokratski procesi na prostoru jugoistoka Europe, a državama bio osiguran put napretka i blagostanja, istaknuo je na konferenciji za novinare predsjednik stranke Milan Bandić.

Po njegovim riječima, potrebno je napraviti inventuru svih spornih pitanja i tražiti suglasje o njihovom rješenju.

Srbija treba priznati agresiju na Hrvatsku

Sigurno da se mnoga otvorena pitanja neće moći brzo i jednostavno riješiti, rekao je Bandić koji drži kako će biti uspjeh i da se neka pitanja otvore i da postoji namjera da se ona riješe strpljivo i na miran način sukladno međunarodnim standardima i dobrosusjedskim odnosima.

Podsjetio je kako je Hrvatska kao suverena država u Ustav ugradila najviše standarde prava nacionalnih manjina te da to očekuje i od Srbije.

“Očekujemo da će se Srbija suočiti i priznati agresiju na Republiku Hrvatsku kako bi se mogle riješiti posljedice tog strašnog rata. Europska komisija zahtijeva da se sva sporna pitanja među državama jugoistoka Europe moraju riješiti prije njihovog ulaska u EU”, naglasio je Bandić.

Napomenuo je kako je najava posjeta izazvala “neviđenu galamu” u Hrvatskoj i Srbiji, pri čemu se u Hrvatskoj postavlja pitanje kako to da je Predsjednica bez posebnih priprema i dogovora s Vladom RH i premijerom Plenkovićem pozvala u službeni posjet srbijanskog predsjednika. Posebno iznenađujućim smatra što je poziv Vučiću uslijedio svega nekoliko dana nakon izložbe (o Jasenovcu) što ju je Republika Srbija priredila u zgradi UN-a u New Yorku.

Bandić je podsjetio da je završetkom Drugog svjetskog rata velikosrpska propaganda svim sredstvima, agitpropovskim metodama i povijesnim lažima pokušala Hrvatima kao narodu pridijevati krivnju genocidnih razmjera. To je, nažalost, ponovljeno i njujorškom izložbom gdje se iznose neviđene laži na račun Hrvatske i blaženoga kardinala Alojzija Stepinca, upozorio je.

Međutim, dok god glasovi visokopozicioniranih srbijanskih dužnosnika najavljuju da će Vučića u Zagrebu dočekati ustaše, a iz Hrvatske se čuje da sa četnicima ne treba razgovarati, ozbiljan dijalog država nije moguć, ustvrdio je Bandić.

Poručio je kako je potreban dijalog između Srba i Hrvata, a “ne ustaša i četnika kao povijesno kompromitirane i osuđene sintagme”. Istaknuo je da ustaše neće dočekati Vučića u Zagrebu jer ih nema, nego ljudi koji njeguju multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost, kao i u ostalim hrvatskim gradovima. Poručio je kako bi želio da te standarde imaju, Beograd, Ljubljana, Sarajevo i drugi europski gradovi. Izrazio je uvjerenost da će Vučićev posjet Hrvatskoj proći u najboljem redu.

Gdje su penezi?

Na pitanje novinara kako komentira najavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića da će protiv njega i njegove zamjenice Jelene Pavičić Vukičević podnijeti regresne tužbe za naknadu štete, Bandić je rekao kako u vrijeme potresa miševi prvi izlaze te kako će on pričekati da ta tektonika završi i svi miševi izađu pa će i on onda to komentirati i da će još neke stvari otkriti idući tjedan.

“Pravi miševi još nisu izašli van”, rekao je i istaknuo kako kampanja iza koje su ostali dugovi nije bila njegova, nego SDP-ove liste za gradonačelnika 2009. i tadašnjeg predsjednika stranke Zorana Milanovića. Podsjetio je kako je on na toj listi bio 51., Bernardić 40.-ti, a 1. Milanović.

Pozvao je novinare da pročitaju i objave zapisnik Trgovačkog suda koga je tada Milanović zvao da “podeblja kampanju” te ustvrdio kako je to bio Boris Malešević. Milanović me tada pozvao da “abdiciram da ne izgubimo izbore”, a dobio sam tada 20 posto više glasova od njega, tvrdi Bandić. Upitao je novinare zašto to ne objave i jesu li možda pod pritiskom pisama iz SDP-a. Poručio je kako tada nije bio izbačen, nego je napustio SDP.

Kampanju je trebalo platit, ali to nitko nije htio učiniti nakon što sam izašao iz SDP-a 2009. i odlučio se kandidirati za predsjednika države i kada me SDP nije htio poduprijeti, iako sam tada bio najpopularniji u SDP-u i Hrvatskoj, čak i više od Janice Kostelić, rekao je te ustvrdio kako bi se inače prošetao predsjedničkim izborima. Pozvao je da se zaštiti predsjednik SDP-a Bernardić koji, kako je rekao, sada ima puno problema, a tada je bio predsjednik Foruma mladih SDP-a.

Bandić je stoga upitao “gdje su penezi?” rekavši kako namjerno koristi taj izraz kako ga se ne bi optužilo da koristi “prekodunavski rječnik”. Također je rekao kako na nedavnoj rođendanskoj večeri zajedničkog prijatelja on i Bernardić nisu razgovarali ni o penezima ni o kandidaturi na predsjedničkim izborima za dvije godine.

Na upit za komentar poruke Brezovičana da tamo nije dobro došao zbog namjere izgradnje kompostane, Bandić je rekao da je danas bio tamo kako bi pripremio sastanak i da će na idućim izborima dobiti još više glasova.