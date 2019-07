BANDIĆ ZAGREPČANE ‘PREVODI ŽEDNE PREKO VODE’: Platit će stotine milijuna kuna za dogradnju pročišćivača, iako je to koncesionar trebao napraviti iz svog džepa

Zbog prihvaćanja Bandićeva zaključka, oporba je danas demonstrativno napustila sjednicu zagrebačke Gradske skupštine

Oporba je danas poslijepodne demonstrativno napustila sjednicu zagrebačke Gradske skupštine nakon što su vladajući prihvatili zaključak gradonačelnika Milana Bandića o sklapanju sporazuma o razumijevanju vezanom uz pripreme projekta dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba na treći stupanj pročišćavanja. Predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a i Naprijed Hrvatska! Zvane Brumnić je rekao da oporbeni klubovi napuštaju sjednicu jer je prihvaćanjem te točke učinjena šteta za Grad te da u takvoj skupštini nikakva rasprava nema smisla.

Brumnić je to rekao poslije stanke koju je nakon prihvaćanja tog zaključka zatražio Klub gradskih zastupnika SDP-a i Naprijed Hrvatska! te su oporbeni zastupnici napustili sjednicu Gradske skupštine.

Sramotno donošenje sporazuma

U izjavi za Hinu Brumnić je rekao kako je sramotno što Gradska skupština donosi sporazum o koncesiji koji nije u skladu sa zakonom, a tako će biti i kad se donese novi zakon o vodama. Odredbe sadašnjeg ugovora prema kojima je koncesionar dužan obaviti određene radnje stavljaju se izvan snage, čime se izravno ide na ruku koncesionaru. “Treba zapamtiti da je koncesionar u zadnjih 20 godina uzeo 2,2 milijarde kuna dobiti i da je 2017. godine imao 46 posto dobiti na ukupne prihode”, istaknuo je Brumnić.

Vladajući ‘preveli Zagrepčane žedne preko vode’

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka Tomislav Tomašević je rekao kako je vladajuća većina u Gradskoj skupštini Zagrepčane tom odlukom zapravo “prevela žedne preko vode”.

Donijela je odluku da se ide u dogradnju pročišćivača s istim koncesionarom koji ostvaruje takvu dobit na građanima Zagreba kroz proračun i račune za vodu kao da se bavi prodajom droge. Eto, tako je visoka ta dobit, istaknuo je Tomašević i dodao kako se sada s tim istim koncesionarom ide u dogradnju pročišćivača iako je on obvezan to učiniti, što će građane stajati stotine milijuna kuna. “Svaki put kad građani budu plaćali povećane račune za vodu, neka se sjete HDZ-a koji je pomogao Bandiću da se to još jedanput ostvari nakon 2000. godine”, poručio je Tomašević.

Štetna odluka

Nestranački zastupnik Vladimir Ferdelji je rekao kako će sporazum za koji su glasovali HDZ-ovi zastupnici i zastupnici Stranke rada i solidarnosti opteretiti građane za 53,7 milijuna eura jer tim štetnim sporazumom preuzimaju obvezu od koncesionara da izgrade treću fazu pročišćivača, što je, prema ugovoru o koncesiji, njegova obveza jer je to udovoljavanje propisima Europske unije.

Dakle, zaključio je Ferdelji, tu obavezu koju preuzimamo od koncesionara platit će Zagrepčani koji će za četveročlanu obitelj vjerojatno vodu plaćati otprilike 1400 kuna na godinu. “Kako ćemo to i u kojem obliku platiti, to će pronaći izvršna vlast u gradu, ali je odluka koja je donesena zapravo odluka za koju su svi znali da je štetna, ali su je ipak donijeli. Dakle, ovo nije nenamjerno i nije iz neznanja, dakle, ovo je nakon svih informacija koje su imali”, istaknuo je Ferdelji.

Ukidanje zaštitne klauzule

Gradska zastupnica Nezavisne liste Zagreba Marijana Sumpor je rekla kako je zanimljiva informacija da je prije gotovo 20 godina sklopljen ugovor o koncesiji po kojem su građani Zagreba dugoročno bili zaštićeni od sličnih događaja u kojima se koncesionar trebao uskladiti s propisima, ali to treba učiniti o svom trošku jer ostvaruje veliku dobit. “A mi današnjim sporazumom koji je izglasan u Gradskoj skupštini zapravo ukidamo tu zaštitnu klauzulu i preuzimamo trošak na Grad Zagreb u uvjetima kada se zadužujemo uzduž i poprijeko”, poručila je Sumpor.