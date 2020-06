BANDIĆ U INSPEKCIJI ULICE U KOJOJ SE STVARAJU NESNOSNE GUŽVE: ‘Zašto je došao u 9? Pa zna se kad ljudi idu na posao’

Nakon što je Ulica Vrhovec postala jednosmjerna zbog iscrtavanja novih parkirnih mjesta, 700 stanara potpisalo je peticiju za vraćanjem stare prometne regulacije, a gradonačlenik Milan Bandić obišao je ulicu kako bi provjerio što se događa

Nakon što su u Ulici Vrhovec na zagrebačkom Črnomercu iscrtana nova parkirališna mjesta, stanari ove, ali i okolnih ulica negoduju zbog nesnosnih gužvi. Naime, ulica je iz dvosmjerne pretvorena u jednosmjernu. Nakon što su stanari prikupili više od 700 potpisa za vraćanje stare prometne regulacije i predali ih gradonačelniku Milanu Bandiću, on je jutros došao provjeriti stanje u ulici. No, i to je izazvalo probleme.

“Zašto je gradonačelnik došao u 9 sati kad nema gužve? Pa zna se kada ljudi idu na posao. Ja sam jutros 25 minuta stajao u koloni da bih prošao ulicu od 200 metara. Je li gradonačelnik išao provjeriti ima li i u njegovoj ulici gužve u 9 ujutro? Naravno da nema jer su svi na poslu kao i on. To je kao da dođete provjeriti ima li gužve u osmom mjesecu kad su svi na moru”, ogorčen je stanar obližnje ulice Vidikovac, Mario Gabrić.

Dodao je da nije problem samo gužva, već i loša tehnička izvedba te je izrazio zabrinutost što će se događati kada se sve vrati u normalu.

“Neki još uvijek rade od doma, a neki djecu voze s druge strane u školu. Zamislite kako će tek biti kad svi krenu raditi i kad djeca idu u školu. Autobus sada vozi poluprazan, ali što će biti kad počne škola?”, upitao se Gabrić.

Dnevnik.hr doznaje da je Bandić obećao obići Vrhovec tri puta tijekom današnjeg dana – ujutro, popodne i navečer. Istaknuo da će se ispraviti propusti u proceduri ako je do njih došlo.