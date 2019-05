BANDIĆ U BORBI S KAOSOM KOJI JE DONIJELO OLUJNO NEVRIJEME: ‘Dok se ne riješi zadnji problem u gradu, grad neće odustajati’

Gradonačelnik Zagreba Bandić tvrdi da su gradske službe danas imale više od 700 intervencija i da Grad ne razmišlja o proglašenju elementarne nepogode zbog olujnog nevremena

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izvijestio je danas popodne da su gradske službe danas imale više od 700 intervencija te da Grad za sada ne razmišlja o proglašenju elementarne nepogode zbog olujnog nevremena u Zagrebu. “Zagrebačke službe su reagirale na vrijeme. Jutros smo imali koordinaciju u call centru i pozivam građane na strpljenje te osobe starije dobi, trudnice, majke s djecom i djecu da što manje izlaze po ovom vremenu dok se stvari ne smire”, rekao je gradonačelnik na konferenciji za medije.

Za dojave o poteškoćama uzrokovanih vremenskim neprilikama, koje se odnose na komunalnu i prometnu infrastrukturu, otvorena je besplatna linija 0800 818 919. Do sada su gradske službe imale više od 700 intervencija, a bilo je i ozlijeđenih. Petero osoba imalo je lakše ozljede i pušteni su iz zagrebačke Klinike za Traumatologiju, dok jedna starija žena čeka na operaciju bedrene kosti, izvijestio je Bandić nakon što je posjetio ozlijeđene.

Porušena stabla neće biti za ogrjev

Pohvalio je sve dežurne službe te najavio da će posebno povjerenstvo evidentirati nastalu štetu. “Grad funkcionira normalno i za sada ne razmišljamo o proglašenju elementarne nepogode, stvari držimo pod kontrolom”, poručio je gradonačelnik. Naglasio je da sve autobusne i tramvajske linije voze, dok Zrinjevac uklanja porušena stabla, a očekuje se da će u roku od 48 sati svo lišće i granje biti uklonjeno sa zagrebačkih ulica. “Neće tu biti ogrjeva, nije to drveće za ogrjev. To su grane, lišće, zelenje i to sve ide u kompostanu u Zrinjevac i bit će spremljeno tamo gdje treba”, istaknuo je Bandić.

“Dok se ne riješi zadnji problem u gradu, grad neće odustajati… Oni koji ne budu imali novac za popravak, Grad će to riješiti za njih. Nije ovo tako alarmantna situacija da je ne bismo mogli riješiti. Samo molim starije osobe, majke s djecom i trudnice da ne izlaze van bez potrebe do sutra poslijepodne”, rekao je Bandić, piše N1.

Obećao obnovu zgrade Muzičke akademije

Što se tiče problema financiranja Muzičke akademije, Bandić je poručio da se svi problemi svode na troškove za tekuće investicijsko održavanje, koji, dodao je Bandić, idu na račun resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja. “Ono svoje obaveze zanemaruje i ne izvršava, ali ne samo to, nego i ne financira ni pola umjetničkih programa Akademije. To je poruka ministrici da radi svoj posao, a ukoliko ne, onda neka to kaže jasno i glasno i Grad Zagreb će preuzeti te obaveze”, rekao je Bandić odgovarajući na pitanje novinara.

Na pitanje reporterke N1 je li razlog zbog kojeg se sa svojim suradnicima okupio ispred zgrade Muzičke akademije to što je zgrada u lošem stanju, rekao je da ništa nije slučajno. “Sve što je lijepo košta, a tome bi trebalo redovito održavanje… Ministarstvo se već osam godina ne može dogovoriti oko održavanja. Bacam rukavicu trenutnoj ministrici. Ukoliko oni to ne riješe, riješit će Grad Zagreb. Nakon 26. svibnja ova zgrada bit će puno ljepša, vidjet ćete.”