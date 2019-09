‘BANDIĆ ŠTIPA SA SVIH STRANA, A PUPOVAC I SDSS ĆE IZAĆI IZ VLADAJUĆE KOALICIJE’: Hoće li se ispuniti riječi bivšeg šefa države?

Mislim da će Pupovac i stranka izaći iz koalicije, zato jer se bliži zadnja godina izbora i njegovom biračkom tijelu će se svidjeti da se maknuo od savezništva koje njeguje ovu klimu, a odgovarat će i HDZ-u, koji će svom desnom tijelu pokazati da se maknuo od balasta mrskog Pupovca, uvjeren je Josipović

Mene možda ne bi iznenadilo da Milan Bandić, koji je respektabilan političar, krene u predsjedničku utrku, ali iznenadilo bi me ako da ostavku na mjesto gradonačelnika, komentirao je Ivo Josipović u Novom danu na N1 televiziji. Josipović smatra da Bandić istovremeno može biti gradonačelnik i voditi predsjedničku utrku.

“Može, zašto ne? Kandidata ima različitih, i prije je to tako bilo, vjerojatno bi za vrijeme kampanje netko drugi vodio operativu, ali već je sudjelovao u jednoj kampanji kao gradonačelnik”, kazao je Josipović, koji se dotakao i Bandićeve kampanje iz 2010. godine.

“Njegovi rezultati na izborima pokazuju da je respektabilan političar, a ja sam na suprotnom političkom spektru i nisam nimalo zadovoljan njegovim političkim djelovanjem. Žao mi je da je velika većina prebjega u njegovu stranku došla iz SDP-a”, kazao je.

Josipović je upitan kome bi Bandić mogao naštetiti, ako uđe u utrku za Pantovčak.

“Vrlo je teško to do kraja predvidjeti, ja mislim da on štipa sa svih strana. Kad vidimo sastav njegovog zastupničkog tijela, vidimo da tu ima ljudi s cijelog političkog spektra”, smatra Josipović.

NACIONAL: BANDIĆ DAJE OSTAVKU I IDE NA PREDSJEDNIČKE IZBORE! Zamjenici prepušta Zagreb da bi se borio za Pantovčak

BANDIĆ ZAZIVA ‘NOVOG TUĐMANA’ I UVIJENO NAJAVLJUJE PREDSJEDNIČKU KANDIDATURU: ‘Treba nam čovjek koji će lupiti šakom o stol’

‘Predsjednica je dala obol pogoršanju odnosa Hrvatske i Srbije’

Nakon Bandića, Josipovića su upitali i što misli o reakcijama aktualne predsjednice na situaciju i poruke iz Srbije.

“Predsjednica je, nažalost, dala obol pogoršanju stanja između dvije države. Naravno da ne bismo dopustili da se agresija ponovi, ali danas nije niti politički trenutak za tu vrstu nastupa gdje dolijeva ulje na vatru, ali čak ni to, nego izaziva podsmijeh”, kaže Jospović. Smatra da nije bila pogreška pozvati Aleksandra Vučića u Hrvatsku.

“Svaki pokušaj popravljanja iznimno loših odnosa je važan. Ali izvedba je bila katastrofalna, dopustila je Vučiću da ide u područja gdje većinski žive Srbi i da se ponaša kao da im je on predsjednik, a to nije točno, ona im je predsjednica. Za razliku od mnogih, ja joj ne prigovaram zašto je zvala Vučića u Hrvatsku, nego zašto je izvedba bila tako loša”, kaže Josipović.

‘U Hrvatskoj postoji i jača jedan ustašofilski sentiment’

Upitan je i za komentar prosvjednih nota koje izmjenjuju ministarstva vanjskih poslova Hrvatske i Srbije i posljednja izvješća iz Srbije o ustašizaciji Hrvatske?

“Nažalost, u Hrvatskoj postoji i jača jedan ustašofilski sentiment i tko to ne vidi mislim da je potpuni slijepac, a s druge strane, Vučić je zadnji koji bi to trebao prigovarati Hrvatskoj, jer je on taj koji je rehabilitirao četništvo u Srbiji”, kaže Josipović.

O incidentu pokušaja ulaska pitomaca Vojske Srbije u Hrvatsku, Josipović smatra da je Hrvatska ispravno postupila.

“Je, jer postoje pravila kako strane vojne jedinice dolaze u Hrvatsku i obrnuto. Procedura postoji kako na strani zemlje iz koje vojska dolazi, tako i na strani zemlje u koju vojska ulazi. Mislim da je riječ o smišljenoj provokaciji. U vrijeme kad smo na čelu Srbije i Hrvatske bili gospodin Tadić i ja, onda bi se sasvim sigurno, možda ne kao vojska, nego kao državni dužnosnici, zajedno našli u Jasenovcu”, kaže Josipović.

‘Pupovac će izaći iz koalicije, a to odgovara i HDZ-u’

Dotakao se i Milorada Pupovca i SDSS-a. Upitan je treba li Pupovac ostati ili otići iz parlamentarne većine.

“Mislim da Pupovac apsolutno i kao građanin Republike Hrvatske i političar ima pravo govoriti o nečemu što je izrazito važna tema, a to je pitanje ustašofilije u Hrvatskoj. Njegov izričaj bio je snažniji i tvrđi nego što smo navikli, on ima pravo i ja ističem da je karakteristika njegove politike da je rekao točnu konstataciju, ali i to da se pitamo kako je moguće, ako je Pupovac antifašist i socijaldemokrat, da tolike godine servisira HDZ koji je generator lošeg stanja u društvu, kako je moguće da odlazi na skupove Vučića u Srbiju, koji je potpuno rehabilitirao četništvo. Ti nastupi Pupovca djeluju manje uvjerljivo, nego što bi bili da vodi konzistentnu politiku nacionalne stranke koja brine o pravima manjine, a koja u temeljima ima antifašizam, umjesto što ovako sjedi na tri – četiri stolice. Ja mislim da će Pupovac i stranka izaći iz koalicije, zato jer se bliži zadnja godina izbora i njegovom biračkom tijelu će se svidjeti da se maknuo od savezništva koje njeguje ovu klimu, a odgovarat će i HDZ-u, koji će svom desnom tijelu pokazati da se maknuo od balasta mrskog Pupovca”, uvjeren je Josipović.

Na pitanje je li Pupovac zaista predstavnik Srba, Josipović odgovara da u formalnom smislu jest.

“Legitimitet Pupovca u Saboru nije upitan. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se, ako se dogodi izlazak Pupovca, što će se dogoditi s ovim doministrima iz redova SDSS-a, hoće li se oni povući ili će ostati pritajeni na pozicijama”, smatra Josipović.

‘Kampanja se još nije ni zakuhtala. Najveća uzbuđenja nas tek čekaju’

Jedna od tema bili su i ankete koje pokazuju da predsjednica vodi nad drugim kandidatima.

“Mislim da je dosta važna borba na desnoj strani, između predsjednice i Škore, jer se kalkulira s time da bi Milanović apsolutno trebao ući u drugi krug s jednim od kandidata desnice. Nisam siguran da postoje druge varijante, rekao sam da za Milanovića postoji lošiji scenarij u kojem bi Škoro uzeo dovoljno glasova aktualnoj predsjednici da izbaci Milanovića, ali nedovoljno da nju izbaci iz utrke. Mislim da posebno Škoro želi pokazati da nije nekakav kavgadžija ni desničar i da se prava kampanja još nije ni zahuktala. Mislim da se razmišlja o strategijama i tko je kome najveći protivnik i mislim da nas najveća uzbuđenja tek čekaju”, kaže Josipović za N1.

POLITIČKI ANALITIČAR RAZOTKRIO ODNOS SNAGA PREDSJEDNIČKIH KANDIDATA: Škorini simpatizeri neće biti sretni kada ovo vide…