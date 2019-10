BANDIĆ STAO UZ UČITELJE I POSLAO PORUKU: ‘Neka premijer hitno riješi problem. To je uvjet svih uvjeta! Danas sam možda najtužniji u životu…’

Podupiremo opravdani štrajk učitelja, žalim roditelje i pozivam premijera kao druga stranka vladajuće koalicije koja ne traži fotelju da hitno reagira i riješi problem. Ministrica to neće, ili ne zna ili ne želi. Ili je kombinacija toga. To nije uvjet Vladi, to je uvjet svih uvjeta da bismo opstali, kazao je Bandić

Fućka se njima za građane, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirajući izjavu šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka koji je kazao da ako Vlada ne pristane na zahtjeve sindikata, HNS neće podržati proračun, a samim time nemaju razloga ni ostati u Vladi.

“HNS će zadnji izaći iz koalicije jer su slatke foteljice, zapamtite to. Ministrica Divjak je sve kredite potrošila, novca za informatiku ima, a nema za plaće”, kazao je Bandić, javlja N1.

‘Odgovornost je na cijeloj Vladi’

Bandić je, kaže, tužan zbog roditelja i djece. Odgovornost je, smatra, na cijeloj Vladi na čelu s premijerom i ministricom Divjak. “Za prioritete mora biti novca, za demografiju, obrazovanje i rad i zapošljavanje”, rekao je Bandić.

“Podupiremo opravdani štrajk učitelja, žalim roditelje i pozivam premijera kao druga stranka vladajuće koalicije koja ne traži fotelju da hitno reagira i riješi problem. Ministrica to neće, ili ne zna ili ne želi. Ili je kombinacija toga. To nije uvjet Vladi, to je uvjet svih uvjeta da bismo opstali. Očekujem promptnu reakciju premijera, mi nećemo izaći iz koalicije, nismo ništa ni potpisali. Projekti su uvjet svih uvjeta. Danas sam možda najtužniji u životu. Mislili su da će se to samo od sebe riješiti. Samo zadovoljan učitelj kao temelj obrazovanja može učiti informatiku, ako nema učitelja nema ni informatike. Novca u Ministarstvu obrazovanja ima. Mi gradimo škole, ali brinemo i o učiteljima”, kazao je Bandić i podsjetio da od 1. rujna svi učitelji, 700 njih pod ingerencijom Zagreba, imaju 17 posto vecu plaću. Koštat će nas to 8 milijuna kuna u proračunu za 2020. godinu.

“Neka košta, jer bez toga se ne može”, kaže Bandić. Na pitanje hoće li se čuti s premijerom, rekao je da će premijer čuti sve što je rekao.