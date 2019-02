BANDIĆ SE PREDOMISLIO I MARŠALU TITU VRAĆA TRG? ‘Uostalom, on je od 1945. počasni građanin Zagreba’

Postoje dva načina na koje Josip Broz ponovno može imati ulicu ili trg

Nakon što je raskinuta koalicija s Neovisnima za Hrvatsku, Bandić je prilično brzo udaljio njihove kadrove iz fotelja gradskih odbora i tvrtki. Zato su ga novinari pitali hoće li promijeniti i odluku kojom su ga Hasanbegović i Esih ucjenjivali i Trgu Republike Hrvatske vratiti ime Trga maršala Tita.

‘O tome ćemo na Trgu maršala Tita’

“O tome ćemo na Trgu maršala Tita”, rekao je odlučno. “Na kojem trgu?”, ponovili su zatečeni novinari, na što se gradonačelnik ispravio. Ipak, ideju da se Trg maršala Tita vrati, makar na nekoj drugoj površini, ne odbacuje. No procedura nije nimalo jednostavna.

Za Večernji su u Gradu istaknuli kako postoji niz neimenovanih površina, odnosno ulica i trgova, a najviše parkova i ostalog zelenila, ali teško da će se baš sada vratiti Titovo ime.

Ime bi trebalo tek ući u fond

“Nije sad tu više ni pitanje toliko samog Josipa Broza ni toga bi li on trebao dobiti svoje mjesto u gradu. Uostalom, on je od 1945. godine počasni građanin Zagreba. Bude li se pokrenuo postupak za imenovanje površine po Titu, onda će to biti malo u inat Neovisnima”, rekli su u Gradu, dodajući kako postoji i čisto proceduralna zapreka. Postupak imenovanja javne površine takav je da se prvo predloženo ime mora svrstati u fond iz kojeg se onda ono uzima i daje naselju, ulici ili trgu.

A o tome hoće li određeno ime u fond prvo odlučuje skupštinski Odbor za imenovanja, čiji je predsjednik upravo Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku, dok s njim u tom radnom tijelu sjedi i stranački mu kolega Tomislav Jonjić. Za vraćanje Titova imena mogle bi biti članica Odbora Rada Borić iz Nove ljevice i bandićevka Dragica Nikolić, a kao jezičac na vagi onda bi ostao Ivan Ćelić, HDZ-ovac koji jest u koaliciji s Bandićem u gradskom parlamentu, ali teško da bi podržao povratak Tita na ulice. Doduše, kao i u slučaju s Trgom maršala Tita, tu proceduru je moguće zaobići, ali onda bi se ulica ili trg morali nekome oduzeti.