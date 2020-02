BANDIĆ SE OPET OSVRNUO NA PROSVJED PROTIV NJEGA: ‘Nitko mene neće zaustaviti, nikakva mizerija, ljudi koji nisu napravili pasje kućice’

“Ali ja neću odustati, nisam se vjenčao za funkciju nego za grad Zagreb a sa Zagrepčanima gradimo Zagreb”, rekao je Bandić

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jutros se, tijekom otvorenja dječjeg vrtića u KBC-u Zagreb, osvrnuo na subotnji prosvjed protiv njega na kojem je, prema procjenama, bilo između 10 i 20 tisuća ljudi. Ponovio je, javlja Večernji list, da uvijek netko radi, a nefko fućka, a tako će i ostati.

PROSVJED PROTIV MILANA BANDIĆA; Na Trgu bana Jelačića nekoliko tisuća građana: ‘Kriv si, a u buksi nisi!’

“Ali ja neću odustati, nisam se vjenčao za funkciju nego za grad Zagreb, a sa Zagrepčanima gradimo Zagreb. Radim to 20 godina i radit ću to dokle god mi budu ukazali povjerenje. Moji projekt i moj život je grad. Neće me nitko zaustaviti, nikakvi žmigavci i nikakva mizerija, ljudi koji nisu napravili pasje kućice”, izjavio je Bandić i nastavio:

“Da sam ja slušao te koji znaju jedino zviždati, ali grizu kruh u gradu – pola njih koji je prekjučer zviždalo na trgu radi u Gradu Zagrebu i prima plaću od Grada Zagreba – ne bi bilo ni Domovinskog mosta ni Jankomirskog mosta. Ne bi bilo ni Glazbene akademije ni Muzeja suvremene umjetnosti. Ne bi bilo ni fontana ni Cvjetnog trga. Ni Branimirove ni Zelenih valova, rotora, a bome ni žičare. Ne bi bilo ni GUP-ova koje smo donijeli, a donijet ćemo i ovaj. Ili na ovoj skupštini ili na kojoj sljedećoj. Ja neću odustati, poštujući pritom proceduru, statut i poslovnik.”