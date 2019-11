BANDIĆ SE OPET BAHATIO I VRIJEĐAO NOVINARE: ‘Skoncentrirajte se kad pričate s gradonačelnikom; Požderi si ga’

“Nisam ja žmigavac vaš da se ne koncentrirate”

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je opet izgubio živce pred novinarima nakon što ga je zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez) na skupštini prozvao kako ima više stanova u Gradu Zagrebu koje koristi, a koji glase na njegove prijatelje, pišu Vijesti.hr.

Novinari su ga pitali da to komentira, no on im, kao i obično, na postavljeno pitanje nije odgovorio. Štoviše, izvrijeđao ih je.

Odgovori koji to nisu

“Nek ih uzme sebi”, kazao je Bandić, a na ponovljeno novinarsko pitanje o stanovima zagrebački je gradonačelnik odgovorio: “Molim vas, ja sam vam odgovorio na pitanje. Dajte se malo koncentrirajte kada razgovarate s gradonačelnikom”, rekao je.

“Nisam ja žmigavac vaš da se ne koncentrirate. Nek ih uzme sebi”, dodao je te zaključio sa stihovima pjesme Zvonka Spišića ‘Bicikli’: “Požderi si ga”.