BANDIĆ SE OBRAČUNAO SA SVIMA: ‘Natpisi da me treba ubiti, maknuti… to su ubodi komarca’; Otkrio tko ga može smijeniti: ‘Služim njima!’

Milan Bandić: ‘Onaj koji je za razvoj grada, glasat će za donošenje GUP-a, onaj tko nije za razvoj, neće glasati’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je na današnjoj konferenciji za medije u Uredu gradonačelnika da mu nije jasno kako bi netko mogao dati suglasnost za GUP, a onda glasati protiv njega, te je ustvrdio da će za GUP glasati svi oni koji se zalažu za razvoj Zagreba, javlja N1.

“Onaj koji je za razvoj grada, glasat će za donošenje GUP-a, onaj tko nije za razvoj, neće glasati. Rekao sam vam tko će sigurno glasati za. Baš sam posebno inspiriran, idem sa svjedočenja za kolegu. Ako je Ministarstvo dalo suglasnost za GUP bez amandmana, onda je vaše pitanje za nekog drugog. Nismo trebali onda dobiti suglasnost. Kako možete dati suglasnost, a biti protiv GUP-a. Ne samo suglasnost, nego i uvjete za taj isti zagrebački Manhattan”, rekao je Bandić na konferenciji za medije.

MIKULIĆ O POTPORI BANDIĆEVOM GUP-U: ‘Ovo je politička odluka, tražim da HDZ večeras jasno donese stav’

‘Ubodi komaraca’

“Sve ovo što dolazi od lidera oporbe, koji čovjeku sude bez dokaza, su ubod komarca za mene s obzirom na to što sam prošao u prošlosti. Pa gdje mi živimo? Mene mogu smijeniti samo građani Grada Zagreba koji su me i izabrali. Ja služim njima i služit ću im”, rekao je Bandić.

“Natpisi da Bandića treba ubiti, maknuti, istjerati iz grada… To su sve ubodi komarca. Prosvjed je legitimno pravo građana je da izraze nezadovoljstvo. Ubod komarca su Maras, Tomašević… I pitajte one koji tijekom radnog vremena prosvjeduju protiv Bandića. To je ubod komarca, to je jadno”, rekao je. “Je li demokracija da se čovjeka sudi bez dokaza? Da se proglašava ljudima krivim prije nego sud donese pravorijek? Pa gdje živimo? Je li ovo Sjeverna Koreja? Do zadnjeg dana ću raditi svoj posao i neću dozvoliti zaustavljanje grada Zagreba”, rekao je Bandić.

Komentirao je i današnji štrajk radnika u sanitetskom prijevozu koji su nezadovoljni koeficijentima i plaćama. Rekao je da je grad osigurao sve da se posao odvija kako treba. “Jučer sam primio g. Majetića, predsjednika sindikata, i zagrebačkoj javnosti smo obznanili da ministarstvo nakon tri godine konačno riješi taj problem i izjednači koeficijente hitnog i sanitetskog prijevoza. Ubiremo plodove neefikasnosti ljudi koji nisu riješili problem, ali siguran sam da ćemo ga u roku od tri do deset dana riješiti.”

Otpad u Zagrebu

Na inauguraciju novog predsjednika RH Zorana Milanovića kaže da će otići ako dobije poziv, a što se tiče otpada, smatra da to što ima Zagreb, nema nijedan grad u Hrvatskoj. “Smanjili smo odvoz otpada na Jakuševec za 11%. Zadnjih šest godina od 386 tisuća tona na Jakuševec smo odvezli 205 tisuća tona. Imamo najmoderniji pročišćivač voda, a imamo i pripremni natječaj za treću sastavnicu pročišćavanja – kemijsku. Dao sam nalog Čistoći – reda će na zagrebačkim ulicama biti i već ga ima, ja osobno to koordiniram.

Ja sam koordinator za čistoću grada i za sve što ne valja, ja sam kriv, preuzimam direktnu odgovornost. Javno se ispričavam svima koje sam prisiljavao da idemo gledati kuće, neću provjeravati odvaja li netko otpad, vjerujem da to radite kao i ja. A oni koji ne rade, pozivam ih da počnu jer od 1. ožujka svi oni koji na reciklažno dvorište donesu metal, plastiku, bilo koji materijal za recikliranje, dobit će markicu i bit će im umanjena cijena odvoza otpada.”

Što ako se GUP ne izglasa?

Klub lijevog bloka poručio je u srijedu da se ništa dramatično neće dogoditi ako se na sjednici zagrebačke Gradske skupštine ne izglasa gradonačelnikov prijedlog izmjena GUP-a te je izrazio nadu da mu HDZ neće dati političku transfuziju, “inače će se zaraziti virusom političkog uništenja”.

Tomislav Tomašević (Zagreb je NAŠ!) ocijenio je kako je novi GUP najkontroverzniji prostorni plan u povijesti Hrvatske, s obzirom da nikada nije stiglo više primjedbi građana, nikada ujedinjena struka nije jače ustala protiv toga, nikada više vijeća gradskih četvrti nije bilo protiv tog plana, ali je unatoč dvije javne rasprave i dalje na dnevnom redu.

Na konferenciji za novinare uoči sjednice Gradske skupštine, koja će se održati u četvrtak, Tomašević je podsjetio da proces izmjena GUP-a traje gotovo pet godina, a ništa dramatično nije se dogodilo u smislu da je grad stao ili da ne funkcionira.

“Ako izmjene GUP-a ne budu izglasane, ništa dramatično neće se dogoditi”, poručio je Tomašević, koji smatra da je u interesu građana i Zagreba da se krene u izradu novog GUP-a. Osvrnuo se na izjavu gradonačelnika Milana Bandića da će se “do zadnje kapi krvi” boriti za GUP i interese građana, ustvrdivši da se Bandić bori za interese investitora iz Dubaija i svoje interese. Tomašević očekuje da HDZ neće Bandiću dati političku transfuziju, “inače će se zaraziti virusom političkog uništenja”. Ipak, smatra manje vjerojatnim da će HDZ podnijeti amandmane kako se o GUP-u ne bi glasalo na ovoj sjednici.

Zagrebački dug veći od Agrokorova

Vjerojatnije je da će HDZ glasati za nego da će glasati protiv, smatra Tomašević. Rada Borić (Nova ljevica) osvrnula se na problem zaduženja grada za više od milijardu kuna, ustvrdivši da se taj dug nije dogodio zbog poreznih reformi ili smanjenja gradskih prihoda, kako se opravdava Gradska uprava, već zbog različitih preskupih obećanja i preplaćenih radova.

Zabrinjava, kaže, prijenos duga koji za prošlu godinu iznosi 400 milijuna kuna, tako da je minus na gradskom računu od više od milijardu kuna tek vrh ledene sante. “Onaj tko preuzme grad tek će vidjeti što će otkriti”, kaže Borić koja se boji da će zagrebački dug biti veći od Agrokorova.

To će sve ponovno morati platiti građani, jer Zagreb neće moći uprihoditi više novca budući da će najviše potrošiti na plaćanje skupih kredita, upozorila je Borić podsjetivši da će Zagreb samo za kamate na sljemensku Žičaru u 15 godina sveukupno morati osigurati 112 milijuna kuna.

Novi gradski zastupnik Radničke fronte David Bilić osvrnuo se na nedavni prosvjed protiv Bandića pod nazivom “Dosta je!”, poručivši kako je dosta načina kojim se gospodari otpadom, da podobni poduzetnici koriste gradski proračun kao svoju privatnu blagajnu, te prakse gradonačelnika – korupcije i klijentelizma. Gradske zastupnike je pozvao da izglasaju prijedlog opozicije o raspisivanju referenduma o GUP-u. “Treba nam novi GUP, koji će biti istinski razvojni dokument, koji neće biti napravljen za Bandićeve podobne prijatelje”, kaže Bilić.

GRAD ZAGREB OGLASIO SE OKO MANJKA U PRORAČUNU: ‘U prošloj godini manjak je bio 400 milijuna kuna, a preneseni 629 milijuna kuna’