BANDIĆ SASVIM SKROMAN: ‘Da sam ja bio premijer, ne bi se dogodio Agrokor’

Zagrebački gradonačelnik kaže kako nije lažno skroman već da samo govori istinu.

Milan Bandić danas je, tijekom svog gostovanja u emisiji TNT televizije N1 govorio o mnogim aktualnim temama u Gradu Zagrebu, ali i u zemlji te je na koncu ne tako skromno zaključio kako se Agrokoros slom ne bi dogodio da je on bio premijer.

No, prije svega Bandić je, očekivano, bio upitan o Planu gospodarenja otpadom kojeg Zagreb još uvijek nije dobio jer Bandić nikako da dobije podršku, ne samo oporbe, nego i svojih koalicijskih partnera.

Pa kad će onda Zagreb dobiti svoj PGO? ‘Ako na šest sjednica Skupštine to riješim, bit ću zadovoljan. Bez konsenzusa struke i građana neću ići’, rekao je Bandić i dodao kako on ništa nije gurao te da će to na kraju ipak proći.



Ako se rokovi probiju, zna se tko će to platiti. ‘Građani, kao i sve. Svi plaćaju. Prostorno-planska dokumentacija zacrtala je Kostanjek i kompostanu. Ne ide, tražit ćemo alternativno, ako ne nađemo u Zagrebu. onda van Zagreba i točka. Iz sedam klubova nitko nije predložio nijedan amandaman, alternativnu lokaciju. Nemaju oni hrabrosti predložiti ništa. Nastojat ću prvo umirit građane, naći ćemo rješenje koje odgovara. U gradu ili u prstenu. Hoće li to na prvoj sjednici ili trećoj… Volio bih da bude na prvoj, ali bit će vjerojatno na trećoj’, rekao je Bandić.

Alternative za Brezovicu i Kostanjec se, kaže, traže alternativne lokacije. ‘Brinem ja o građanima Brezovice i Kostanjeka, više nego oni što prosvjeduju. Klizište Kostanjek se mora sanirati. Hoće li biti samo dovoz krutog materijala ili drobilica, to ćemo sada vidjeti. A za brezovicu ćemo naći alternativno rješenje. Probate, idete, ne ide. Život je to, život je kompromis. Ja da živim tamo i ja bih bio protiv, razumijem te ljude’, rekao je Bandić i tražio da ga se pusti da radi.

Potaknuta je i tema Agrokora te priča prema kojoj je dio dobavljača rekao da je Zagreb kao vjerovnik dobio najviši dio duga, čak 80 posto. ‘Prvo, nije točno. Imam podatke, ali neću o njima govoriti. Dobili smo točno kao i drugi. To je čista laž. Ponosan sam na spas 3.500 ljudi u Tisku jer da to nismo napravili Tisak bi otišao pod led.

Agrokor je 27 godina propusta svih Vlada koje se su oplemenile Todorića. On nije izrastao na ledini. Gradonačelnik nije bio premijer, da jesam, možda bi bilo drugačije. Ti koji su stvorili Todorića i probleme, sada ih nema nigdje. Neka izađu iz mišjih rupa i pokažu zašto su to napravili. Da sam ja bio premijer ne bi se dogodio Agrokor. Nisam lažno skroman, govorim istinu. Da su institucije radile to što treba, ne bi Todorić to napravio. Ali mi moramo živjeti, grad mora živjeti’, rekao je Bandić.