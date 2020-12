BANDIĆ SA SURADNICIMA OBILAZI ZAGREB U NATISKANOM ZET-OVOM MINIBUSU: ‘Pa neću s tačkama ići. To je trošak moje pokojne mame!’

“Pa ja nikad nisam ni prestao s kampanjom. Pa ja sam 365 dana u kampanji ako se to zove kampanja.”

Milan Bandić danas je sa svojim suradnicima obilazio Grad Zagreb, uz pratnju policije, u sklopu svoje kampanje za lokalne izbore.

Obilazak se dogodio s ZET-ovim minibusom koji ima tek 20 mjesta pa se uz Bandića natiskalo i jednako toliko njegovih pročelnika i suradnika. Obilazili su gradske četvrti i tako odlazili iz autobusa u autobus.

Danas je na red došao nogostup u Šulekovoj.

”Obilazim 21 godinu ljude, obilazak terena. Rješavamo probleme. Nema alternative”, rekao je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, prenosi RTL.

Odgovorio je na pitanje je li počeo kampanju

”Ja počeo kampanju? Pa ja nikad nisam ni prestao s kampanjom. Pa ja sam 365 dana u kampanji ako se to zove kampanja. Morate rješavati probleme ljudi. To nije od jučer. To je prije 21 godinu”, kazao je zagrebački gradonačelnik.

Ali tko to plaća?

”Trošak je moje mame pokojne. Trošak je moje mame. A šta bi trebao gradonačelnik, sjediti u kancelariji i grijat se na toplom? Zajedno s vama. Gradonačelnikov je posao da ide među ljude i rješava probleme. Pa neću s tačkama ići. Jedino ako mi vi posudite tačke, možda bi s tačkama mogao. Al budući da je zima, ne možemo”, izjavio je Bandić.

Nogostup je odrađen tako da Bandića i njegove suradnike čekaju još tri lokacije, a za ove grupne obilaske potroši dva do tri sata na dan.