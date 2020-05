BANDIĆ PROGOVORIO O SVOJOJ 20-GODIŠNJOJ VLADAVINI, OBNOVI ZAGREBA, BROJNIM AFERAMA…: Otkrio je i kad će predstaviti projekt za metro

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je na Dan grada zagreba progovorio o svom političkom angažmanu, obnovi zagreba nakon potresa, brojnim obećanim projektima, a osvrnuo se i na predstojeće parlamentarne, ali i lokalne izbore te je otkrio koji mu je najveći krimen

U ovu je godinu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ušao s aferom sumnjivih dodjela adventskih kućica u centru grada, a nedugo zatim je predsjednička kandidatkinja koju je podržavao, Kolinda Grabar Kitarović, izgubila na izborima, zbog čega ga je koalicijski partner HDZ označio kao krivca, pa mu u Gradskoj skupštini srušio Generalni urbanistički plan kojim se trebala omogućiti gradnja Zagrebačkog Manhattana.

Potom je stigao koronavirus, pa i potres, u kojima se njegova uprava nije snašla. Ankete mu predviđaju potpuni debakl na izborima. Oporba ga svakodnevno, pa i danas, na Dan grada Zagreba, optužuje za korupciju i nesposobnost, a već godinama nosi teret afere Agram. Iako su ovo njegovi najteži politički dani, on se još i ranije “čupao” iz teških situacija. Ipak, želi i sedmi mandat na čelu metropole te poručuje kako će biti u Gradu dokle god ga građani žele. Dodao je i kako je jedini prioritet obnova grada, a sve ostalo je na čekanju.

“Ova je godina teška za sve, a posebice za nas u Zagrebu. Na licu našeg grada, u njegovome povijesnom središtu osobito, potres je ostavio teške ožiljke. No nije vrijeme za pesimizam bez obzira na, rekao bih, dvostruke izvanredne okolnosti izazvane epidemijom koronavirusa i potresom zbog kojeg su nažalost izgubljena tri ljudska života i koji je Zagrebu nanio ogromne štete. Znamo da je teško, da su pred svima nama brojni izazovi i zato stalno ponavljam da u ovoj situaciji moramo biti zajedno, moramo biti solidarni i moramo učiniti sve da naš grad obnovimo na pravi način, da pomognemo ljudima u obnovi domova, svjesni da ovo nije posao za jednu već nekoliko godina, da na kraju, ovu strašnu nevolju shvatimo kao poticaj angažiranju svih svojih snaga, resursa, znanja, da pristupimo s pozitivnom energijom – strpljivo, sustavno, stručno, zajedno”, poručio je Bandić u intervjuu za Jutarnji.

BANDIĆ METROPOLOM VLADA PUNIH 20 GODINA, OVO JE PRESJEK NJEGOVE ERE: ‘On nije samo gradonačelnik, on je apsolutni bog u gradu Zagrebu’

Sporost u obnovi Zagreba

Jedna od većih zamjerki njegovom upravljanju gradom za vrijeme krize odnosi se na njegovu izjavu kako su građani sami krivi što su im domovi oštećeni u potresu. On i dva mjeseca nakon te izjave smatra da je sve izvučeno iz konteksta.

“Neću se braniti, jer kažu da se brane oni koji su krivi. Ne njegujem ljubav s medijima, nego s građanima. Često se moje izjave sijeku baš u određenim trenucima kako bi se promijenio kontekst ili smisao izrečenog. Mogu vam navesti vrlo friški primjer toga. Naslovnice – Bandić optužio građane da su krivi za potres. Nisam optužio građane da su krivi za potres. Nikada! Pojasnit ću: smatram da je svatko od nas odgovoran za svoju imovinu, ali isto tako nastavak moje rečenice je išao pomoći ćemo koliko možemo, aludirajući na zakonske okvire, što nije bilo preneseno. Svjestan sam da bi građani da su imali mogućnosti ulagali, obnavljali. Tri dana nakon potresa pisao sam premijeru da se ili donese potpuno novi zakonski okvir ili izmijeni postojeći, u korist građana”, rekao je Bandić i dodao da “svoje Zagrepčane” neće “ostaviti na cjedilu”.

No, tek nakon dva mjeseca je svega devet obitelji čiji su domovi stradali u potresu, dobilo zamjenske stanove, a u isto vrijeme Bandić je izvukao godinama staru i već pomalo zaboravljenu ideju o gradnji metroa, iako je rekao da je sve drugo na čekanju.

“Žao mi je svih naših građana koji su morali napustiti svoje domove. U petak smo podijelili devet gradskih stanova, imamo još 35 na raspolaganju i očekujem da će i oni u idućih desetak dana biti useljeni. Vodimo se principom socijalne pravednosti, prednost dajemo onima koji nemaju zamjenske objekte, nemaju drugu nekretninu ali imaju ne daj Bože bolest u obitelji i mala primanja s kojima teško mogu realizirati potrebnu obnovu. Dijelimo i građevinski materijal uz pomoć kojega je više od dvije tisuće građana ipak uspjelo zamijeniti krovište i obnoviti ili popraviti svoje domove.

Tramvaj kroz centar grada, po pješačkoj zoni nije najbolje rješenje. Danas kada razmišljamo o obnovi, o statičkom pojačavanju građevina u Donjem gradu, danas kada ljudi strahuju od najmanjeg treska pa makar to prouzrokovao i prolazak tramvaja kroz Ilicu, prilika je za takav projekt. Uroniti tramvaj pod zemlju u prvoj fazi bar na potezu od Iličkog trga do Draškovićeve smanjuje buku, podiže kvalitetu pješačke zone i proširuje je. Centar grada dobio bi još veću atraktivnost i za turiste, a stanovnicima Ilice tramvaj više ne bi bučao pod prozorom i danju i noću. Uz to bi podzemna konstrukcija sigurno pojačala temelje zgrada u Ilici”, poručio je gradonačelnik i dodao kako će projekt predstaviti već u lipnju.

No, za bilo kakve projekte obnove, pa tako i za metro, trebalo je uspostaviti novi zakonski okvir. Iako se o tome počelo raspravljati nekoliko dana nakon potresa, Vlada, u čijem je sastavu i Bandićeva Stranka rada i solidarnosti, eskivirala je donošenje Zakona o obnovi Zagreba i područja stradalih potresom te ga poslala na javnu raspravu tek kada je raspustila Sabor, što znači da on neće biti izglasan barem do jeseni. Bandića to žalosti, ali ne smatra se krivcem, već prst upire u HDZ, koji je, prema njegovim riječima, već bio u predizbornoj kampanji.

ZNATE LI ŠTO JE MILAN BANDIĆ IZJAVIO? ‘Za štetu od potresa su ljudi sami krivi jer nisu ulagali u svoju imovinu’

DVA MJESECA NAKON POTRESA PRVE SU OBITELJI DOBILE ZAMJENSKI SMJEŠTAJ: ‘Osjećamo se traumatično, do jučer smo nešto imali…’

Male šanse na izborima

A što se tiče kampanje, u dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja Bandiću njegovim “žetončićima” se ne piše dobro. Opterećeni aferama i konstantnim mijenjanjem političkih struja, njihovi saborski zastupnici se vjerojatno neće naći u tolikom broju u Saboru. Bandić je naglasio kako će svi njegovi zastupnici i dalje biti na listama te da je svjestan kako je teško za gradsku stranku održati dobar rezultat u cijeloj državi. Obećao je uskoro predstaviti i predizborni program te kako će prednost imati “mladi, stručni i kompetentni, a ne podobni”.

“Na izborima će biti onako kako građani odluče. Mi i ovoga puta govorimo o izvornom pravu birača da bira zastupnika koji će svome biraču biti odgovoran, zatim o nužnosti teritorijalnog preustroja Republike Hrvatske i, u takvom novom ustroju, o financijskom osnaživanju jedinica lokalne samouprave. Uspješna i snažna Hrvatska mora u svojim programima imati prostora za majke odgojiteljice, za nastavak financiranja besplatnih udžbenika za sve, a to što prvi put u Hrvatskoj imamo besplatne udžbenike za osnovnoškolce najzaslužnija je Stranka rada i solidarnosti – idemo s prijedlogom i za naše srednjoškolce jer tek s tom svjedodžbom mladi se čovjek ili zapošljava ili nastavlja svoje školovanje, zatim za pomoć osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama, ali i za potporu malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, osnivačima start-upova i svima onima koji mogu proizvesti novu vrijednost i generirati novo zapošljavanje. Oni su budućnost Hrvatske, a ne oni koji vrište tu poruku s predizbornih plakata”, započeo je s predizbornom retorikom.

Iako kaže da su koalicije u Hrvatskoj nužnost, nije htio potvrditi da bi nakon izbora mogao u suradnju s Restart koalicijom, a nije komentirao niti Davora Bernardića, iako mu je bio politički mentor. Doduše, zamjerio je bivšoj SDP-ovoj Vladi da je ostavila “mrvice” za projekte Nacionalne dječje bolnice, Imunološkog zavoda, nabavke tramvaja, povezivanja Zagreba i Velike Gorice lakom željeznicom, metro… Mnogo je i drugih ljudi koji su bliski SDP-u, a konkuriraju mu na lokalnim izborima koji će se održati sljedeće godine – Mirela Holy, Gordan Maras, Anka Mrak Taritaš. Među kritičarima su i Tomislav Tomašević te Dario Juričan.

“Što je više kandidata, to će građani imati veći i bolji izbor. Eto, baš je tijekom najave koncerta povodom Dana grada prosvjedovalo trinaestero mojih protukandidata. Nisam ih ja brojao, ne daj Bože, pročitao sam to poslije u medijima da ih je bilo 13. Dva mjeseca intenzivnog čuvanja zdravlja tijekom korone dobro im je došlo da osmisle neke nove forme političkog nastupa. Živjeli! Tu sam dokle me god ljudi biraju. Znam da nisam savršen, znam da postoje zamjerke na moj rad, ali isto tako znam i da kada se okrenem iza sebe imam što vidjeti… hrvatski i europski Zagreb. I zato sam posebno žalostan što od mojih kritičara ne čujete što bi to trebalo raditi, ne čujemo nove ideje, već se samo traže moje greške. No dobro, i to je cijena prvoga”, zaključio je Bandić.

ZGRADA ZAGREBAČKE UPRAVE DOBILA CRVENU NALJEPNICU: ‘Neuporabljiva je za javni interes zbog nesposobnosti i korupcije’

Grad pred bankrotom?

Za Dan grada Zagreba, Bandić je obećao novu žičaru, no sad je sve prolongirao do početka jeseni. Kaže kako su koronavirus i potres onemogućili dovršenje projekta do današnjeg dana. No, jedno od njegovih obećanja je bila i izdavanje gradskih obveznica te prodaja zemljišta Gredelja i Zagrepčanke. Već ranije se pisalo o financijskim dubiozama i velikoj rupi u gradskom proračunu, pa je gradonačelnik odgovorio na pitanje je li grad pred bankrotom.

“Mi bismo išli u izdavanje obveznica, ali nismo dobili suglasnost od nadležnog ministarstva. To nam je gotovo neophodno upravo za saniranje posljedica potresa i na vlastitim objektima i za pomoć građanima. No, za takvo zaduženje treba prilagoditi zakonsku regulativu, za što država nije voljna, predlagali smo mi i da se država zaduži pa da od njih uzmemo kredite, ali niti to im ne odgovara. Država se jako centralizirala, često govorim o tome. Ne želim kukati, nisam od tog posla, samo tražimo da nas puste da radimo. Ne tražimo mi ni pomoć ni milostinju, samo ono što je naše da nam ne uzimaju. Imamo jako apsurdne situacije s tim zakonima. Pored stalnog mijenjanja Zakona koji reguliraju prihode gradova, država uzme od Zagreba 850 milijuna kuna godišnje i dijeli drugima kako želi i kome želi. Naš proračun iz takvih razloga stagnira zadnjih 10 godina (dok smo stopu nezaposlenosti smanjili sa 13 posto na 3,4 posto, a znamo da nam je porez na dohodak osnovni prihod, imali smo rast samo 1,5 posto) dok je državni skočio sa 90 milijardi na 140 milijardi. To narušava ustavna prava na lokalnu samoupravu, ali o tome ćemo drugi put detaljnije. To je složena tema kojom se treba pozabaviti Ustavni sud. Blagajna bi bila znatno punija da Zagreb ne mora uplaćivati u tzv. Fond izravnanja za druge jedinice lokalne samouprave. Tražili smo od Vlade da nas poštedi te obveze, barem privremeno, jer sada je pomoć potrebna Zagrebu! U zadnjih deset godina Zagreb je za druge uplatio više od 9,5 milijardi kuna”, poručio je Bandić.

Iako je USKOK-ov optuženik, a iza sebe vuče nekoliko desetaka afera s kojima ga se dovodilo u vezu, zagrebački gradonačelnik istaknuo je kako u svojoj 20-godišnjoj vladavini Zagrebom ima samo jedan krimen.

“Što nisam bio ustrajniji s Imunološkim zavodom, iako sam pisao pisma i dopise, desetke svim vladama, ministrima, nudio pomoć, kumio i molio, očito to nije bilo dovoljno. Posebno u ovoj situaciji s Covidom-19 vjerujem da smo svi shvatili koliko nam je Imunološki bitan i koliko bi nam dobrodošao. Bez obzira na inicijativu, nisam ponosan što danas nemamo Imunološki kakav zaslužujemo i grizem radi toga, zadnji dopis poslao sam u četvrtak, bit ću uporan, pa i dosadan, i neću odustati”, zaključio je Bandić.

O metrou…

“Svaka katastrofa, svaka kriza ili nesreća prilika je za nove iskorake. Tramvaj kroz centar grada, po pješačkoj zoni nije najbolje rješenje. Danas kada razmišljamo o obnovi, o statičkom pojačavanju građevina u Donjem gradu, danas kada ljudi strahuju od najmanjeg treska pa makar to prouzrokovao i prolazak tramvaja kroz Ilicu, prilika je za takav projekt. Uroniti tramvaj pod zemlju u prvoj fazi bar na potezu od Iličkog trga do Draškovićeve smanjuje buku, podiže kvalitetu pješačke zone i proširuje je. Centar grada dobio bi još veću atraktivnost i za turiste, a stanovnicima Ilice tramvaj više ne bi bučao pod prozorom i danju i noću. Uz to bi podzemna konstrukcija sigurno pojačala temelje zgrada u Ilici. To je jedan od razloga zašto sam tražio od Vlade da promijene postojeće Zakone o proračunu i o financiranju jedinica lokalne samouprave kojima nas se ograničava u zaduživanju, a složit će se svi da bez vanjskih izvora, bilo iz kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira ne možemo izdvojiti toliko novca za ovakve projekte iz jednogodišnjeg ili dvogodišnjeg proračuna. Za ovako nešto treba nam par milijardi kuna, to Zagreb i Zagrepčani mogu vratiti kroz 10 godina, a dobili bismo puno. Taj projekt, na kojemu rade istaknuti stručnjaci građevinskog i prometnog fakulteta, predstavit ćemo kao idejno rješenje idućeg mjeseca.”

BANDIĆ I BUTKOVIĆ NA DAN GRADA ZAGREBA SVEČANO OTVORILI ROTOR: Odmah su najavili i nove infrastrukturne projekte

MRAK TARITAŠ KAŽE DA JE REBALANS PRORAČUNA ZAGREBA ‘ŠARENA LAŽ’: ‘Bandić vodi računa da njegovi prijatelji ne budu zakinuti’