BANDIĆ SE OGLASIO ZBOG SINOĆNJE PUCNJAVE: ‘Radi se o tri pripadnika romske manjine, ali ne smijemo ih stigmatizirati’

O pucnjavi koja je sinoć prenerazila Zagrepčane, oglasio se i Milan Bandić. Poziva na smirivanje strasti

‘Posljednjih 18 godina živimo multikulturalnost i multinacionalnost. Ova dva incidenta neće umanjiti tu multikulturalnost, otvorenost i sigurnost u gradu Zagrebu. U kontaktu sam s načelnikom PU zagrebačke – što se tiče Vukomerca, oni koji su to napravili su s one strane brave i oni će snositi svoje posljedice’, rekao je zagrebački gradonačelnik.

A što se pak tiče sinoćnjeg incidenta, Bandić je ponovio kako je jedna osoba u bolnici s prostrijelnom ranom noge, jedna osoba je kod istražnog suca, a za jednom se još traga.

I u jučerašnjem su obračunu sudjelovali Romi

‘S obzirom da su i u Vukomercu i ovdje sudjelovali pripadnici romske nacionalnosti, ni na jedan način nemojmo stigmatizirati Rome u gradu Zagrebu jer oni su građani kao i većinski hrvatski narod, kao pripadnici nacionalnih manjina i drugih narodnosti. Ti koji su to učinili moraju odgovarati za svoja djela, a građani romske nacionalnosti u gradu Zagrebu ne smiju trpiti zbog toga’, rekao je Bandić.

‘Radi se o tri pripadnika romske nacionalnosti, jedan nije sudjelovao u pucnjavi nego je bio suvozač. I on je, nažalost, prostrijeljen. Žao mi je da su prostrijeljeni i ova dva koja su to napravili ali oni za to moraju odgovarati’, dodaje.

‘Zagreb je siguran grad’

Upitan što će se dogoditi ako u jednoj od ovakvih situacija kakvima smo svjedočili unazad desetak dana strada netko od nevinih građana, Bandić je rekao kako se nada da do toga neće doći.

‘Oba ova incidenta su bacila mrlju na sigurnost u gradu i otvorenost grada no grad Zagreb je siguran grad i ništa to neće promijeniti’, rekao je Bandić.