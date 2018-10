BANDIĆ POTVRDIO DA JE BRAT ZASTUPNICE KOJA MU SE PRIDRUŽILA ZAPOSLEN U ZET-U: ‘Bi li svi Zagorci trebali van iz ZET-a?’

Zagrebački gradonačelnik u svemu ne vidi ništa sporno i kaže kako Milan Puh godinama radi u ZET-u

Uoči presude za aferu štandovi, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je kako je “apsolutno bezbrižan te kako je pravda spora, ali dostižna”, a potvrdio je kako je brat Marije Puh, zastupnice koja je prešla u njegovu stranku, zaposlen u ZET-u.

Novinarki Nove TV, prilično je skandalozno uzvratio na pitanje strahuje li za daljnju političku karijeru, spominjući njezina muža, metak u prilično nepovezanoj izjavi.

‘Bi li svi Zagorci trebali van iz ZET-a?’

Bandić je komentirao i aferu koju je otkrio Net.hr – zaposlenje brata Marije Puh, zastupnice koja je prešla u njegov saborski klub, u zagrebačkoj tvrtki ZET. Gradonačelnik je potvrdio kako je Milan Puh, brat zastupnice Marije Puh, zaposlen u ZET-u.

“Što bi sad to trebalo značiti? Bi li svi Zagorci trebali van iz ZET-a otkad se Zagorje povezalo s Bandićem? Ne znam ni na kojem je radnom mjestu, to je lako provjerljivo. On koji govore da je to politička trgovina očito govore iz vlastitog iskustva”, izjavio je Bandić, javlja Dnevnik.hr.