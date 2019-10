BANDIĆ POLAGANO OSTAJE BEZ SVOJIH ŽETONČIĆA? Ovih dana saznat će se kome su zapravo lojalni – njemu ili Plenkoviću

Oprečne Bandićeve izjave i potencijalno kršenje poslovnika, nagnale su dio zastupnika saborskog Kluba Milana Bandića da razmisle o odlasku

Stanje unutar vladajuće koalicije nije sjajno i sve se više zaoštrava. Milan Bandić i HNS su mjesecima u političkom konfliktu, ali zajednički pritišću premijera Andreja Plenkovića da odobri veći rast plaća prosvjetara od planiranog. Sinoć se sastalo Predsjedništvo Bandićeve Stranke rada i solidarnosti, a danas bi trebao zasjedati i njihov saborski Klub koji okuplja 11 zastupnika.

Nameće se pitanje koliko je “Bandićevih žetončića” lojalnije njemu nego Plenkoviću. prijepor se sada stvara oko oporbenog zahtjeva za opoziv ministra zdravstva Milan Kujundžića. Naime, Bandić je rekao kako će njegov Klub apstinirati od glasovanja ako Plenković ne osigura potporu. Novi list donosi kako bi Kažimir Varda, Milanka Opačić, Mladen Madjer, Marija Puh i Siniša Varga, mogli slijediti Bandića u ovom političkom manevru, čime bi, s druge strane, morali prekršiti Poslovnik vlastitog Kluba. Naime, taj dokument dopušta glasovanje prema savjesti samo kad to ne destabilizira Vladu.

Oprečne izjave

“Ona sada može glasovati kako želi, ako se njenim glasom ne dovodi u pitanje stabilnost Vlade. To piše u našem Poslovniku”, izjavio je Varda početkom mjeseca, komentiravši jednu odluku Milanke Opačić. kasnije je rekao kako je “na neki način” njoj uvjetovano da podržava Vladu. Bandić sada prijeti da ona, niti ostali u Klubu neće glasovati za Vladu dok se ne osigura novac za prosvjetare.

Bizarna situacija nije postala ništa normalnijom ni jučer navečer, nakon sjednice Predsjedništva Bandićeve stranke kada je on dao potpuno suprotnu izjavu, od one koju je dao samo nekoliko sati ranije.

“Vlada ima apsolutno povjerenje naše stranke dok budemo realizirali projekte za boljitak svekolikog hrvatskog puka i građana Zagreba. Zadnji ćemo napustiti koaliciju, a niti jednu fotelju nećemo tražiti”, rekao je Bandić na pitanje hoće li njegovi zastupnici dići ruku za ministra zdravstva.

Odlaze iz Kluba zastupnika?

Zbog ovakve zbrke ne čude najave da će pojedini zastupnici Bandićevog Kluba iz njega i otići, kao što je to nedavno učinio i njegov bivši šef Robert Jankovics.

“Već treći put iz medija doznajemo stavove Kluba, bilo je to kod pokušaja interpelacije o radu ministrice Blaženke Divjak, kad je Bandić bezuvjetno podržao Vladu i sada ovo. Nitko nas ne kontaktira niti pita što mi mislimo nego se prvo stavovi daju u medije, a tek onda se saziva sjednica Predsjedništva ili Klub. Ne može to tako, možda je Bandić navikao na to u Zagrebu, ali mi smo saborski zastupnici i to nezavisni. Stoga je dio nas na izlaznim vratima zbog takvog načina rada”, rekao je jedan član Bandićevog Kluba.

