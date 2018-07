NOVO PARKIRALIŠTE U SAMOM CENTRU ZAGREBA: Otvoreno novih 500 mjesta na kojima će građani moći parkirati za 10 kuna dnevno

Parkirati se može od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, a mjesečna parkirna karta iznosi 200 kuna. Nedjeljom se ne naplaćuje parking, a parkiralište za bicikle je besplatno.

Na području nekadašnjeg kompleksa TŽV Gredelj u Strojarskoj ulici na zagrebačkom Trnju, u četvrtak je otvoreno parkiralište površine 7000 četvornih metara s 500 parkirnih mjesta, gdje će građani svoja vozila moći parkirati za 10 kuna, koliko iznosi dnevna karta.

Mjesečna parkirna karta za 200 kuna

Parkirati se može od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, a mjesečna parkirna karta iznosi 200 kuna. Nedjeljom se ne naplaćuje parking, istaknula je direktorica Zagrebparkinga Ana Preost. Parkiralište za bicikle je besplatno. Preost je pozvala građane da kad dolaze u centar grada tu ostave svoje vozilo, jer im pješke od Gredelja do centra treba 10 do 15 minuta.

“Ovo nije samo otvaranje novog parkirališta, već i jedna od mjera Grada Zagreba da se svim korisnicima parkirnih površina omogući parkiranje po povoljnim cijenama sve bliže centru grada. Na taj način bi omogućili građanima da po povoljnim cijenama ostave aute i u grad krenu drugim alternativnim prijevozom”, naglasila je predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban.

Parkiralište privremenog karaktera

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kaže kako je u taj projekt utrošeno 1,2 milijuna kuna, a on puno znači ne samo Zagrepčanima, već i onima koji dolaze u Zagreb. “Nije bitno hoćemo li mi to vratiti za šest mjeseci ili godinu dana jer cilj Zagrebparkinga nije profit nego da građani budu zadovoljni”, dodao je. Naglasio je kao se radi o parkiralištu privremenog karaktera.

“Zagreb je inicirao prije osam godina da se ovo kupi, 14 hektara, 114.000 kvadrata. Radi se projekt zajedno sa četiri hektara Paromlina i 18 hektara plohe koja je jedinstvena u ovom gradu. Razvit ćemo javno-privatno partnerstvo, natječaj se priprema i u tijeku je”, kazao je Bandić.

Komentirao je i poskupljenje parkinga u nekim zonama od 1. kolovoza, rekavši da bi, da se njega pitalo, karta bila najmanje 20 kuna. “To nije socijalna kategorija, u prvoj zoni karta od 12 kuna je prejeftina. To je samo dokaz da ja nisam imao u tom upliva jer da sam imao, bilo bi puno skuplje”, ustvrdio je Bandić. Upitan hoće li to što mu je HDZ u zagrebačkoj Skupštini kao koalicijski partner uskratio potporu za neke bitne gradske projekte utjecati na njegovu potporu Vladi, Bandić je poručio: “Ne bojte se vi za tu potporu. Bit će sve OK”.